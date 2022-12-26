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NYT узнала оценку стоимости ремонта взорванного «Северного потока»

NYT: стоимость ремонта поврежденного взрывом «Северного потока» превышает $500 млн
По данным собеседника американской газеты, стоимость ремонта поврежденного Nord Stream начинается с отметки в $500 млн. Российская сторона не давала своих оценок
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Компания — оператор газопровода «Северный поток» Nord Stream AG последние недели ведет оценку стоимости их ремонта после взрыва, произошедшего в сентябре, пишет The New York Times (NYT).

Источник газеты, осведомленный о ходе этой работы, заявил, что оценочная стоимость составляет не менее $500 млн. Специалисты, помимо этого, выясняют, как долго поврежденные нитки трубопровода смогут выдержать воздействие соленой воды.

Вице-премьер Александр Новак в интервью ТАСС 26 декабря отметил, что специалисты допускают проведение ремонта газопроводов, «но это требует денег, времени». По словам Новака, пока идет расследование, оценить сроки ремонта и его цену сложно.

РБК направил запрос в «Газпром» и Nord Stream AG.

Об утечках на газопроводах в Балтийском море, в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Швеции и Дании, стало известно в конце сентября. Взрывы произошли на обеих нитках «Северного потока» и на нитке «Северного потока-2». Nord Stream AG назвала разрушения на трубопроводах беспрецедентными.

Расследованием ЧП занялись Дания и Швеция при участии Германии. Стокгольм сообщал, что на месте взрывов на газопроводах нашли «посторонние предметы» и следы взрывчатки. «Газпром» и Nord Stream AG также допустили к месту происшествия и в датской, и шведской ИЭЗ.

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NYT узнала оценку стоимости ремонта взорванного «Северного потока»
NYT узнала оценку стоимости ремонта взорванного «Северного потока»

После обследования места взрыва в шведских водах компания заявила, что специалисты обнаружили там «кратеры техногенного характера» глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между ними полностью разрушен, фрагменты разбросаны в радиусе не менее 250 м.

Президент Владимир Путин называл взрывы «очевидным терактом», а виновниками аварии — «англосаксов». Минобороны России 29 октября заявило о причастности к произошедшему специалистов ВМС Великобритании, в Лондоне эти сообщения опровергли.

Позднее глава государства указывал, что произошедшее было выгодно тем, кому нужен транзит российского газа через Украину. Путин не назвал конкретные страны. Однако на следующий день Госдепартамент США, комментируя заявление российского президента, назвал безосновательными любые предположения о причастности Вашингтона к взрывам на «Северных потоках».

Газета The Washington Post со ссылкой на источники в западной разведке писала, что у США и ЕС нет данных, что за взрывами стояла Москва.

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