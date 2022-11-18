В Швеции нашли следы взрывчатки у места повреждения Nord Stream

Шведские следователи сообщили о сложном расследовании взрывов на «Северных потоках», указав, что требуется время для получения более надежных выводов

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В акватории Балтийского моря, где произошли взрывы на газопроводах «Северный поток», нашли «посторонние предметы» и следы взрывчатки на них, сообщила Служба безопасности Швеции.

Ведомство назвало расследование сложным. Следствие продолжается для получения более надежных выводов о произошедшем. Сейчас следователи намерены найти подозреваемых.

«То, что произошло в Балтийском море, очень серьезно. Полиция безопасности внимательно следит за развитием событий и принимает необходимые меры исходя из миссии по защите и безопасности Швеции», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября. Через месяц на место аварий допустили «Газпром». Президент России Владимир Путин со ссылкой на главу компании Алексея Миллера сообщил, что на месте подрывов обнаружили две воронки по 5 м глубиной, вырвало трубу длиной 40 м и образовался 259-метровый разрыв.

Аналитики SpaceKnow сообщили об обнаружении судов с отключенными АИС (автоматическая идентификационная система), которые проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах за несколько недель до взрывов. «Они пытались скрыть информацию о своем местоположении», — подчеркнул генеральный директор и соучредитель SpaceKnow Джерри Яворницки.

Путин обвиняет в произошедшем «англосаксов», которым «уже мало санкций». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — заявил он в конце сентября. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев говорил тогда же об отсутствии данных о причастности Запада к взрывам, считая, тем не менее, американскую сторону основным выгодополучателем.

Власти США отвергли обвинения, указав, что правительство стремилось не допустить ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию, а не уничтожить его. В Белом доме подчеркнули, что процесс сертификации проекта был остановлен властями ФРГ в феврале.