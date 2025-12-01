Какие проблемы мирного плана Уиткофф будет обсуждать с Путиным в Москве В предыдущие десять дней США согласовывали с Украиной мирный план, который теперь покажут в России

2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф привезет в Москву мирный план по Украине, который Вашингтон согласовал с Киевом — соответствующие консультации прошли накануне в Майами. Подробнее — в материале РБК

Стив Уиткофф (Фото: Al Drago / EPA / TACC)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибывают в Москву 2 декабря. Их цель — представить российской стороне и по возможности финализировать обновленную версию американского мирного плана. Документ, общее содержание которого впервые стало известно в конце ноября, к настоящему времени переработан с учетом последних переговоров с украинской делегацией в Женеве и Майами. В Вашингтоне рассчитывают, что договоренности, достигнутые в контактах с Киевом, позволят провести более предметные обсуждения с Кремлем, сообщает Axios.

Кушнер формально не занимает никакой должности в администрации США, однако в годы первого президентства Трампа он был спецпосланником по Ближнему Востоку и содействовал заключению Соглашений Авраама между Израилем, ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. После возвращения Трампа в Белый дом Кушнер заявил, что сфокусируется на бизнесе и не будет участвовать в работе правительства, однако в последние недели вновь стал играть все более активную роль во внешнеполитической деятельности Белого дома. В частности, зять президента принял участие в заключительном этапе переговоров по перемирию в секторе Газа, а затем подключился к урегулированию на Украине. Как сообщает The Financial Times (FT), Кушнер сыграл ключевую роль в написании обсуждаемого сейчас мирного плана для Украины, который был составлен по аналогии с соглашением о перемирии в Газе. «Он очень хорош в этом, он очень хорошо водит пером по бумаге», — заявил изданию неназванный американский чиновник.

Какие пункты американского плана оказались самыми проблемными

Уиткофф и Кушнер вылетают в Россию 1 декабря. В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин примет спецпосланника американского президента во второй половине дня во вторник. Будет ли на встрече присутствовать зять Трампа, не уточняется.

Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал этот этап переговоров как «деликатный», добавив, что Вашингтон «в той или иной степени» поддерживает контакты с российскими официальными лицами и имеет «довольно хорошее понимание их позиции». Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Россия «должна быть частью уравнения» для выработки параметров урегулирования конфликта. По его словам, работа в этом направлении продолжится в ходе визита Уиткоффа в Москву. Сам Трамп заявил, что встретится с лидерами России и Украины лишь на финальной стадии, когда стороны «будут близки к соглашению». Общаясь с журналистами на борту Air Force One после уик-энда во Флориде, президент США выразил осторожный оптимизм: «Есть хороший шанс договориться о завершении войны… Мне кажется, Россия хочет этого, и я знаю, что Украина тоже хочет мира».

Предложения, которые Уиткофф и Кушнер везут в Москву, представляют собой переработанный вариант мирного плана США. Первоначально он состоял из 28 пунктов и был подготовлен совместно Уиткоффом, Кушнером, Рубио и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Черновой проект документа, опубликованный депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко в соцсетях, содержал ряд положений, которые, по мнению европейских союзников Украины, реализовывали ключевые требования Москвы и больше походили на «капитуляцию» Киева. Среди них — бессрочный запрет на вступление Украины в НАТО, ограничение численности украинской армии и переход всего Донбасса под контроль России. Впоследствии документ был видоизменен и сокращен до 22 пунктов, как заявил Трамп (по данным FT — до 19 пунктов).

Первоначально Москва отреагировала на план Трампа позитивно: Путин заявил, что он может «быть положен в основу окончательного мирного урегулирования». Однако правки, внесенные за последние две недели, могут быть не приняты Кремлем. В частности, по данным The New York Times, из документа исключен пункт, предусматривающий переход всего Донбасса под российский контроль, а также размежевание в Херсонской и Запорожской областях вдоль текущей линии соприкосновения. Как утверждает издание, его предлагается обсудить в ходе «будущих переговоров». 27 ноября Путин заявил, что боевые действия прекратятся лишь тогда, когда украинские войска покинут территории ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что Россия готова добиться перехода этих территорий под свой контроль «вооруженным путем».

Пересмотру подвергся и пункт плана США, который предполагал закрепление отказа Украины от вступления в НАТО в ее Конституции. Кроме того, как сообщил ABC News источник, знакомый с ходом переговоров, «ключевым» вопросом для Москвы остается судьба замороженных российских активов. Первоначальный вариант плана США предусматривал, что $100 млрд из них будут направлены на проекты по восстановлению Украины под эгидой США, а остальные российские средства — вложены в американо-российский инвестиционный фонд. Судьба активов, по всей видимости, станет одной из центральных тем в предстоящих контактах Уиткоффа с российскими властями наряду с территориальным вопросом и членством Украины в НАТО.

Нынешний визит в Россию станет для Уиткоффа шестым с начала года. Впервые американский эмиссар посетил Москву вскоре после вступления Трампа в должность — 11 февраля. Уиткофф рассказывал, что уже тогда провел обстоятельный разговор с Путиным, однако в Кремле это не подтверждали. По итогам визита был согласован обмен гражданина США Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков, на российского гражданина Александра Винника, которого американские власти обвиняли в отмывании средств через основанную им биржу BTC-e. Затем Уиткофф четырежды приезжал в Москву и Санкт-Петербург и встречался с российским президентом — 13 марта, 11 и 25 апреля и 6 августа. Чуть более чем через неделю после его последней поездки, 15 августа, состоялся российско-американский саммит в Анкоридже.

Как прошли переговоры Украины и США в Майами

За два дня до встречи в Москве прошли очередные консультации между делегациями США и Украины. Они состоялись 30 ноября в Майами (штат Флорида) в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay. С американской стороны наряду с Уиткоффом в них участвовали Кушнер и Рубио. Украинскую делегацию возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров; в нее вошли также первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, начальник Генштаба Вооруженных сил (ВСУ) Андрей Гнатов, заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий.

Как заявил перед консультациями Рубио, их цель — такое «прекращение войны, которое сделало бы Украину суверенной и независимой, а также предоставило бы ей возможность для настоящего процветания» — «не просто восстановить страну, но вступить в эпоху невероятного экономического прогресса». Американские СМИ, ссылаясь на свои источники, приводят пункты соглашения, которые обсуждались в Майами. По информации Axios, речь шла о том, чтобы устранить разногласия по двум вопросам: территории и гарантии безопасности, — на переговорах в Женеве США и Украина достигли принципиального понимания по всем положениям плана, кроме этих двух. 1 декабря издание сообщило, что главной темой стало то, где в рамках мирного соглашения будет проходить «фактическая граница» между Россией и Украиной. Встреча продлилась пять часов — сначала в расширенном составе, потом в узком — по три человека с каждой стороны. Собеседники Axios назвали встречу «сложной» и «напряженной», но продуктивной.

По версии The Wall Street Journal (WSJ), вместе с обменом территориями в Майами затрагивалась и тема выборов на Украине — президентские должны были пройти в марте 2024 года, но из-за военного положения их проводить не стали. Согласно российской позиции, по этой причине нынешнее руководство Украины нелегитимно и это может стать проблемой при подписании мирного соглашения. По данным CNN, на встрече также обговаривался сценарий, при котором Украина будет фактически лишена возможности вступить в НАТО. Никто не будет принуждать Киев к тому, чтобы он отказался от этого стремления, сообщил источник телеканала, но путь республики в альянс могут заблокировать двусторонние договоренности США и членов НАТО с Россией.

После переговоров Рубио и Умеров подвели их общие итоги, не уточняя при этом, о чем конкретно удалось или не удалось договориться. По словам госсекретаря США, основу для «всеобъемлющего решения» стороны заложили в Женеве 23 ноября и с опорой на нее продолжили работу в Майами. «Предстоит проделать еще много работы, но сегодняшняя встреча была очень продуктивной и полезной», — сказал Рубио. С похожей оценкой выступил глава украинской делегации. «Наша цель — процветающая, сильная Украина, — сообщил Умеров, поблагодарив США за поддержку. — <…> Эта встреча была продуктивной и успешной». Чуть позже он написал в своем телеграм-канале о «существенных подвижках в достижении достойного мира и сближении позиций с американской стороной» и анонсировал «продолжение консультаций и работу по согласованию общего рамочного решения».

Консультации в Майами состоялись на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине, который привел к отставке главы офиса президента Андрея Ермака, возглавлявшего украинскую делегацию на ноябрьских консультациях в Женеве. Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели у него обыски, а вечером на сайте президента Украины появился указ об отставке Ермака. Кто станет новым главой президентского офиса, пока не известно.

Президенты США и Украины также поделились своими оценками консультаций в Майами. Трамп заявил, что у Украины есть проблемы с коррупцией, «которые не идут ей на пользу», но также «есть хороший шанс, что мы сможем заключить сделку». Зеленский назвал разговор конструктивным и откровенным, поблагодарил США за то, что они «так интенсивно вкладываются в определение шагов по окончании войны», и сообщил, что ждет от своей команды полный доклад о консультациях при личной встрече.

Кроме того, Зеленский, который в понедельник в Париже встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, созвонился с Уиткоффом, сообщил Елисейский дворец. Также сообщалось, что Уиткофф перед вылетом в Москву вновь встретился с Умеровым.