Трамп сообщил о «хорошем шансе» заключить сделку
У Украины есть проблемы с коррупцией, но есть шанс, что удастся заключить сделку, заявил президент США Дональд Трамп.
«У них есть коррупционная ситуация, которая не идет им на пользу. Но есть хороший шанс, что мы сможем заключить сделку», — считает Трамп.
Он отметил, что у него нет дедлайна для России и Украины.
Глава Белого дома сообщил, что переговорил с госсекретарем Марко Рубио и своим посланником Стивом Уиткоффом о встрече с украинцами в Майами, он счел работу американской стороны хорошей.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили