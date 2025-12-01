Трамп сообщил о «хорошем шансе» заключить сделку

У Украины есть проблемы с коррупцией, но есть шанс, что удастся заключить сделку, заявил президент США Дональд Трамп.

«У них есть коррупционная ситуация, которая не идет им на пользу. Но есть хороший шанс, что мы сможем заключить сделку», — считает Трамп.

Он отметил, что у него нет дедлайна для России и Украины.

Глава Белого дома сообщил, что переговорил с госсекретарем Марко Рубио и своим посланником Стивом Уиткоффом о встрече с украинцами в Майами, он счел работу американской стороны хорошей.

Материал дополняется