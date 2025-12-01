 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
0

Песков уточнил время встречи с Уиткоффом в Москве

Сюжет
Мирный план по Украине
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Aaron Schwartz / CNP / Global Look Press)

Встреча в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом состоится во второй половине вторника, 2 декабря, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он ответил на просьбу подтвердить визит американской делегации в Москву, который был анонсирован на 2 декабря.

«Она [встреча] планируется в первой половине дня?» — спросили Пескова.

«Нет, во второй», — сказал пресс-секретарь.

Накануне спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что отправится в Москву, чтобы 2 декабря встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Газета The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что спецпосланника будет сопровождать зять американского лидера Джаред Кушнер.

30 ноября Уиткофф и Кушнер встретились с украинской делегацией, которую возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В переговорах с американской стороны также участвовал госсекретарь США Марко Рубио. Обсуждение деталей плана урегулирования российско-украинского конфликта проходило в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay.

Уиткофф положительно оценил встречу в Майами с делегацией Украины
Политика
Фото:Eva Marie Uzcategui / Reuters

Axios написал о причастности Уиткоффа и Кушнера к авторству первой версии мирного плана США из 28 пунктов. Ее обсуждали 23 ноября в Женеве американская и украинская стороны.

27 ноября Путин заявил, что боевые действия прекратятся, лишь когда украинские войска покинут занимаемые территории в ДНР и ЛНР. Он также допустил, что первоначальный мирный план США может стать основой для урегулирования, но «нужно все положить на дипломатический язык».

