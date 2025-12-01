Песков уточнил время встречи с Уиткоффом в Москве
Встреча в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом состоится во второй половине вторника, 2 декабря, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он ответил на просьбу подтвердить визит американской делегации в Москву, который был анонсирован на 2 декабря.
«Она [встреча] планируется в первой половине дня?» — спросили Пескова.
«Нет, во второй», — сказал пресс-секретарь.
Накануне спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что отправится в Москву, чтобы 2 декабря встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Газета The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что спецпосланника будет сопровождать зять американского лидера Джаред Кушнер.
30 ноября Уиткофф и Кушнер встретились с украинской делегацией, которую возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В переговорах с американской стороны также участвовал госсекретарь США Марко Рубио. Обсуждение деталей плана урегулирования российско-украинского конфликта проходило в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay.
Axios написал о причастности Уиткоффа и Кушнера к авторству первой версии мирного плана США из 28 пунктов. Ее обсуждали 23 ноября в Женеве американская и украинская стороны.
27 ноября Путин заявил, что боевые действия прекратятся, лишь когда украинские войска покинут занимаемые территории в ДНР и ЛНР. Он также допустил, что первоначальный мирный план США может стать основой для урегулирования, но «нужно все положить на дипломатический язык».
