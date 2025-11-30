 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава МИД Турции связал мирный план по Украине с безопасностью Европы

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
При подготовке плана по урегулированию конфликта России и Украины следует более подробно рассмотреть пункты, призванные гарантировать безопасность Европы, заявил Фидан
Хакан Фидан
Хакан Фидан (Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters)

Важность мирного соглашения между Россией и Украиной заключается не только в прекращении боевых действий, но и в создании условий для стабильности по всей Европе, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Welt am Sonntag.

«В этом контексте следует более подробно рассмотреть некоторые статьи соглашения, призванные гарантировать безопасность Европы. Я рассматриваю его как историческую возможность предотвратить дальнейшие нападения», — сказал глава турецкого МИДа.

По мнению Фидана, итоговый вариант соглашения должен содержать четкие обязательства того, что ни одна из сторон не будет нападать на другую, независимо от причины. «Если удастся достичь соглашения, это может привести к еще 50, 60, 70 годам мира в регионе. Возможно, даже дольше», — отметил он.

Bloomberg узнал, когда Европу привлекают к переговорам по мирному плану
Политика

Вместе с тем министр подчеркнул, что мирное соглашение не означает отказа от мер безопасности. «Ни европейцы, ни русские на это не пойдут; они продолжат готовиться к различным сценариям. НАТО сделает то же самое. Время покажет, насколько удастся сохранить мир», — заключил он.

В ноябре с планом урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной выступили США. Изначально он состоял из 28 пунктов, но позднее американская и украинская делегации на переговорах в Женеве согласовали «обновленный и доработанный рамочный документ». Великобритания, Франция и Германия подготовили альтернативное предложение, которое, как писало агентство Reuters, состоит из 27 пунктов.

Президент России Владимир Путин допускал, что первоначальный мирный план США может стать основой для урегулирования, но «нужно все положить на дипломатический язык». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что на данный момент речь идет исключительно о переговорах с американской стороной. По его словам, Москва пока не принимает во внимание резолюции Европарламента о необходимости присоединения к переговорам.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Турция Европа Россия Украина мирный план гарантии безопасности Хакан Фидан
