Зеленский счел откровенным разговор с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече украинской делегации с американцами все вопросы обговорили откровенно. Об этом он написал в телеграм-канале. Он назвал разговор «конструктивным» и «направленным на обеспечение суверенитета и национальных интересов» страны.

«Благодарен Америке, команде Президента Трампа и Президенту лично за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов по окончании войны. Будем работать дальше. Ожидаю полного доклада нашей команды при личной встрече», — заявил украинский лидер.

Глава украинской делегации на переговорах с США, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров рассказал в телеграм-канале, что доложил Зеленскому о «существенных подвижках в продвижении достойного мира» и сближении позиций с американской стороной.

Умеров назвал встречу с США «сложной, но продуктивной», и сообщил, что предстоит «работа по согласованию общего рамочного решения».

Материал дополняется