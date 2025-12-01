 Перейти к основному контенту
Форум «Россия зовет!»⁠,
0

Костин оценил один из пунктов мирного плана фразой «без них обойдемся»

Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Глава ВТБ высказал опасения, что в случае потери Россией замороженных активов эти деньги могут пойти на финансирование конфликта. По его словам, можно обойтись без этих средств, но все равно нужно за них судиться
ВТБ VTBR ₽72,72 -0,18% Купить
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters прокомментировал мирные инициативы Дональда Трампа и поделился мнением, какие именно пункты он считает наиболее проблемными.

По словам Костина, есть два острых для России вопроса — территориальный и тема вступления Украины в НАТО. «Что касается изъятия наших денег (имеются в виду замороженные активы) — в конце концов и без них обойдемся. Только беда в том, что деньги эти могут пойти на войну, а не на мир», — сказал он.

Сам факт изъятия этих активов Костин назвал «воровством и бандитизмом». «Удобно вести войну не только чужими руками, но еще и за чужие деньги — это вообще высший пилотаж для Европы», — сказал глава ВТБ.

ABC News узнал об обсуждении на встрече во Флориде судьбы активов России
Политика
Стивен Уиткофф и&nbsp;Марко Рубио

По мнению Костина, уже сейчас Россия обязана судиться со всеми, кто заморозил активы. «К сожалению, дальше опасная цепочка может развиваться, потому что Россия ответит конфискацией средств иностранных инвесторов, Запад ответит опять, а потом, когда мы достигнем мира, мы лет 50 будем судиться по всем этим искам», — предупредил он.

Также Костин назвал важной грядущую встречу спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. «Их диалог всегда был конструктивным. Пока видим, что Трамп серьезно настроен. Посмотрим. Рано или поздно договоримся. Жизнь показывает, что надо искать компромиссы. Россия к ним тоже готова, ведь одностороннего движения в переговорах не бывает», — отметил он.

ЕС выделил Украине миллиарды доходов от замороженных активов России
Политика
Урсула фон дер Ляйен

В этом же интервью глава ВТБ выразил недоумение, что «европейцы так настроены на разжигание войны»: «Как государство может проиграть войну, не используя весь свой арсенал вооружений? У России огромный арсенал ядерного оружия, он сопоставим с американским и больше, чем у любой другой страны мира, поэтому я не представляю, как России можно проиграть войну, не используя все возможные средства. Получается, нас подталкивают к этому, когда говорят о желании нанести России поражение. Очень страшная вещь».

В плане Трампа из 28 пунктов упоминалась в том числе и ситуация с замороженными активами России. Речь шла о том, что $100 млрд будет потрачено на восстановление Украины, а остальные деньги пойдут в российско-американский инвестиционный фонд. Однако 24 ноября агентство Bloomberg сообщило, что по итогам переговоров с американской делегацией в Женеве этот пункт был изъят. Издание Politico сообщает, что ЕС рассчитывает на замороженные активы, поскольку не оставляет идеи использовать их для «репарационного кредита» Киеву.

Axios узнал, что в Майами обсудили возможные будущие границы Украины
Политика
Стив Уиткофф

После начала военной операции страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear, еще до $5 млн — в США. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

Российские власти считают любое использование как самих заблокированных активов, так и процентной прибыли от них неправомерным. Москва не раз заявляла о готовности ответить на их возможную конфискацию.

