Денежные переходы: 10 самых дорогих мостов России

Крымский мост

Протяженность: 19 км

Стоимость: 227,9 млрд руб.

Статус: построен

Из-за него строительство моста через Лену отложили в 2014 году: после присоединения Крыма к России средства направили на строительство в Керченском проливе. Непосредственно возведение началось в 2016 году. Строительством занимались компании Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест». Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года при участии Владимира Путина и Аркадия Ротенберга. Железнодорожную часть предполагается ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Движение грузовых поездов отложат до середины 2020 года: подход с керченской стороны пришлось перенести из-за руин древнего города, найденного в прошлом ноябре в зоне строительства.

Против сооружения Крымского моста выступали на Украине и в ЕС. В команде нового украинского президента Владимира Зеленского заявили о возможных санкциях против компаний, участвовавших в возведении моста. Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний в июле 2018 года, в том числе «Мостотреста» и «Стройгазмонтажа» Ротенберга. В Брюсселе считают, что строительство моста «подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»