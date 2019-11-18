Денежные переходы: 10 самых дорогих мостов России

18 октября 2019 года глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что президент одобрил план строительства моста через Лену. Этот проект был отложен в 2014 году из-за возведения Крымского моста. Стоимость перехода через Лену оценивается в 63,7 млрд руб. без НДС. Десятка самых дорогих мостов России — в обзоре РБК
Протяженность: 6 км
Стоимость: 252,8 млрд руб.
Статус: обсуждение проекта
В РЖД считают, что железнодорожную линию через пролив Невельского (Селихин — Ныш) могут построить до 2035 года. Осенью 2018 года Владимир Путин поручал оценить, хватит ли грузов, чтобы этот мост окупился. «Если год назад мы говорили, что в целом это целесообразно по объектам-аналогам, то сейчас уже сделали изыскания и понимаем, где этот мост мог бы стоять точно», — сказал глава РЖД Олег Белозеров в октябре 2019-го. Технико-экономическое обоснование в компании планируют предоставить до конца года
Протяженность: 19 км
Стоимость: 227,9 млрд руб.
Статус: построен
Из-за него строительство моста через Лену отложили в 2014 году: после присоединения Крыма к России средства направили на строительство в Керченском проливе. Непосредственно возведение началось в 2016 году. Строительством занимались компании Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест». Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года при участии Владимира Путина и Аркадия Ротенберга. Железнодорожную часть предполагается ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Движение грузовых поездов отложат до середины 2020 года: подход с керченской стороны пришлось перенести из-за руин древнего города, найденного в прошлом ноябре в зоне строительства.
Против сооружения Крымского моста выступали на Украине и в ЕС. В команде нового украинского президента Владимира Зеленского заявили о возможных санкциях против компаний, участвовавших в возведении моста. Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний в июле 2018 года, в том числе «Мостотреста» и «Стройгазмонтажа» Ротенберга. В Брюсселе считают, что строительство моста «подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»
Протяженность: 3,75 км
Стоимость: 120,8 млрд руб.
Статус: обсуждение проекта
Мост должен стать частью транспортного коридора Европа — Западный Китай, строительством может заняться компания «Мостотрест». Инвестором проекта выступит концессионная компания «Обход Тольятти». Власти Самарской области считают, что мост поможет увеличить поток грузовых перевозок в регионе. Инвесторы рассчитывают построить мост к 2023 году
Протяженность: 3,1 км
Стоимость: 82,9 млрд руб.
Статус: обсуждение проекта
Президент Владимир Путин одобрил планы построить мост через Лену, сообщил 18 ноября глава Якутии Айсен Николаев. Большую часть денег направят из федерального и регионального бюджетов. По данным газеты «Коммерсантъ», власти республики рассчитывают закончить строительство к 2025 году при выделении гранта. Стоимость строительства без учета НДС составит 63,7 млрд, а суммарная — 82,9 млрд руб.
Протяженность: 2,85 км
Стоимость: 44 млрд руб.
Статус: обсуждение проекта
14,8 млрд руб. инвестирует группа «ВИС», остальную часть суммы предполагается привлечь из бюджета. Мост через залив входит в проект автотрассы «Приморское кольцо», которая соединит Калининград со Светлогорском, Зеленоградском, Пионерским и аэропортом Храброво. Впоследствии планируется достроить дорогу до Балтийска
Протяженность: 1,6 км
Стоимость: 43 млрд руб.
Статус: проектирование
Новый переезд должен разгрузить существующий вантовый мост через Обь. Его планируют построить к 2024 году. Мост должен стать частью федеральной трассы Тюмень — Салехард
Протяженность: 2,5 км
Стоимость: 34 млрд руб.
Статус: в стадии строительства
В проект Восточного выезда из Уфы входит строительство автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км в районе трамплина, мостового перехода через реку Уфу длиной 2,5 км и автомобильной дороги по Зауфимью длиной 14 км до пересечения с трассой М5. Договор о начале работ был заключен в июле 2017 года. Планируется, что строительство завершится в 2022 году. Генподрядчик проекта — турецкая компания «Лимак»
Протяженность: 3,1 км
Стоимость: 32,5 млрд руб.
Статус: построен
Строительство моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный было начато в сентябре 2008 года в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года. До этого остров был связан с Владивостоком паромной переправой и путь до города занимал несколько часов. Мост стал одним из самых высоких в мире — 324 м
Протяженность: 2 км
Стоимость: 14 млрд руб.
Статус: в стадии строительства
В марте 2019 года был представлен проект нового моста, так как старый, построенный еще в 1988 году, перестал справляться с потоком транспорта. Мост будет построен на принципах государственно-частного партнерства: 9,5 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета, 1,4 млрд руб. — из бюджета региона, 3,1 млрд руб. — средства концессионера (ООО «Пермская концессионная компания»).
Существующий мост после постройки нового будет закрыт на реконструкцию, которая обойдется городскому бюджету в 30–50 млн руб.
Протяженность: 1 км
Стоимость: 13,6 млрд руб.
Статус: в стадии строительства
Стыковка двух частей моста через Амур состоялась в мае 2019 года. По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, он будет введен в эксплуатацию в апреле 2020 года. Строительство началось в 2016 году