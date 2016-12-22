ЕС ввел санкции против шести компаний за строительство Крымского моста

Санкции Евросоюза наложены, в частности, на «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, которые ранее уже были включены в санкционный список США

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Совет ЕС ввел санкции за строительство Крымского моста против шести компаний из России. Соответствующее решение от 30 июля опубликовано в официальном журнале ЕС.

«В рамках политики непризнания ЕС незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского (Крымского. — РБК) моста как действие, подрывающее территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в документе.

Его строительство и официальное открытие, которое состоялось 15 мая, стали «ключевыми символическими шагами» для усиления контроля России за полуостровом и его дальнейшей изоляции от Украины, считают в ЕС.

Санкции введены против ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж», которые раннее уже были включены в санкционный список США и ЕС. Также ограничения распространяются на АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», разработчика проекта моста, АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД», которое является основным подрядчиком строительства трассы в Крым «Таврида», автомобильной дороги через Керченский мост и подъездных путей к нему.

«Мостотрест», а также «Стройгазмонтаж» и ее дочерняя компания «Стройгазмонтаж — Мост» принадлежат Аркадию Ротенбергу. Как отмечается в документе, бизнесмен ранее уже был определен как «лицо, подрывающее суверенитет Украины».

Представитель Аркадия Ротенберга отказался от комментариев

Новые санкции никак не отразятся на реализации проекта, заявила РБК пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Тамань» (выступает заказчиком строительства моста. — РБК) Алина Черноиванова.

Строительство Крымского моста началось в 2016 году, его протяженность — 19 км. Стоимость строительства составила более 228 млрд руб. Автомобильное движение было открыто в мае 2018 года. Железнодорожная часть пока на этапе возведения, движение по ней будет запущено в следующем году.

18 июня Совет ЕС еще на год продлил санкции, предполагающие запрет на импорт в ЕС продукции из Крыма или Севастополя, запрещающие гражданам стран Евросоюза инвестировать в экономику и бизнес полуострова, в том числе покупать там недвижимость. Ограничения распространяются также на экспорт в Крым определенных товаров и технологий, связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Санкции в отношении Крыма и России из-за конфликта на востоке Украины и крымского референдума западные страны ввели в 2014 году.

Президент Украины Петр Порошенко тогда заявил, что вскоре будут введены санкции ЕС в отношении шести человек, причастных к строительству Крымского моста.

Объясняя в июне решение продлить санкции, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что причиной для этого было в том числе и строительство Крымского моста. По его словам, в переговорах с руководством Евросоюза участвовал президент Украины Порошенко.