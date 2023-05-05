Движение по железнодорожной части Крымского моста полностью восстановили

Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста запустили 5 мая, с опережением графика. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, специалисты работали круглосуточно в две смены. Были заменены два пролета моста, для них поставили 524 т металлоконструкций.

Монтаж первого поврежденного пролета был завершен в марте.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате загорелись железнодорожные цистерны с топливом на проходившем мимо поезде. Обрушилось два автомобильных пролета, четыре человека погибли.



ФСБ назвала организатором взрыва украинскую разведку. В Киеве опровергали причастность к теракту.

Автомобильную часть Крымского моста открыли на 39 дней раньше срока в феврале.