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Путин одобрил проект строительства моста через Лену
В 2014 году строительство автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска было отложено из-за Крыма. Сейчас его стоимость оценивается 82,9 млрд руб. с учетом НДС. К проекту планируется привлечь частных инвесторов
Железнодорожный мост через реку Лена (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».

«Ситуация созрела до реализации», — говорится в ноябрьской резолюции Путина на письмо главы Якутии Айсена Николаева, в котором он просит предусмотреть в бюджете средства на строительство моста

По данным газеты, в той же резолюции президент поручил правительству внести предложение Николаева на рассмотрение. В самом письме губернатор сообщает, что власти республики провели переговоры с «потенциальными инвесторами» о реализации проекта и определили примерную суммарную стоимость моста — 82,9 млрд руб. с учетом НДС. При этом предполагается, что основная часть средств — 54,2 млрд — будет выделена из федерального (47,8 млрд) и регионального (6,4 млрд) бюджетов.

Экономика
Правительству предложили план строительства инфраструктуры на 7 трлн руб.

В письме Николаева говорится, что в случае выделения гранта строительство двухполосного моста планируется завершить в 2025 году. Предварительно, проезд будет бесплатным для легковушек и платным для всех остальных категорий транспорта, сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с финансовой моделью проекта.

«Мост через Лену — первый проект жизнеобеспечения, который будет реализован с привлечением частного капитала. В этом его ключевая сложность: обеспечить баланс интересов жителей региона, создав надежную всесезонную транспортную связь, и интересов частного партнера», — заявил газете представитель вице-премьера Максима Акимова. В Минтрансе изданию сказали, что поддерживают проект и ведут работу с регионом.

Строительство моста через Лену отложили в 2014 году из-за того, что средства были направлены на строительство Крымского моста. В 2018 году проект попал в разработанный Минэкономики план развития инфраструктуры на 7 трлн руб.

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Путин, мост, Лена
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