Проект строительства моста через Лену подорожал вдвое

Стоимость строительства моста через Лену в Якутии может вырасти вдвое, до ₽176 млрд. Проект с такими параметрами на госэкспертизу направили региональные власти. Но федеральный центр настаивает на поиске более дешевых вариантов

Река Лена (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Стоимость строительства платного моста через Лену может вырасти до 175,8 млрд руб. Такая сумма указана в проекте, который правительство Якутии направило для рассмотрения в Главгосэкспертизу, сообщили РБК в пресс-службе Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

Эта сумма не окончательная и может быть изменена по результатам проведения экспертизы, говорят в пресс-службе агентства. Главгосэкспертиза планирует подготовить заключение о достоверности определения сметной стоимости проекта до конца года, пояснил ее представитель.

В 2020 году стоимость проекта оценивалась в 83,4 млрд руб., но вице-премьер Марат Хуснуллин весной 2021 года поручил ее снизить. Прошлым летом глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром транспорта Виталием Савельевым говорил, что для строительства необходимо 68,5 млрд руб.

В пресс-службе Минтранса не ответили на вопросы РБК об увеличении стоимости строительства моста, пояснив, что подготовкой документации и расчетами занимается правительство Якутии. Пока документация не прошла госэкспертизу, говорить о стоимости проекта преждевременно, полагают в пресс-службе администрации Якутии. Аналогичной позиции придерживаются в госкомпании «Ростех» и группе ВИС Игоря Снегурова, которые в начале 2020 года заключили концессионное соглашение на строительство моста с правительством Якутии.

«Конечно, с учетом текущих реалий стоимость строительных работ дорожает в сравнении с ценами 2020 года, когда начиналось обсуждение проекта. На сколько — будет ясно после прохождения государственной экспертизы», — пояснили в пресс-службе «Ростеха». РБК направил запрос представителю Хуснуллина.

Зачем нужен мост через Лену Вопрос строительства моста через Лену в Якутии поднимается с 1985 года, напоминают в группе ВИС. «Якутск — единственный из 100 крупнейших городов России и административных центров субъектов России, не имеющий круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть», — поясняют в компании. В первую очередь мост серьезно поможет местным жителям — он соединит восточную и западную части Якутии, между которыми отсутствует круглогодичное сухопутное сообщение, добавляют в пресс-службе «Ростеха». Запуск моста может привести к ежегодному росту ВРП Якутии на 3%, говорят в ВИС. Если смотреть шире, то мост свяжет Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем, а в перспективе он станет частью международного транспортного коридора между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, подчеркивают в «Ростехе». Почти за 40 лет рассматривались различные варианты строительства моста через Лену — это и совмещенный автомобильный и железнодорожный мост, автомобильный мост с пролетами до 350 м и прочее. Была идея строительства тоннеля, но никаких серьезных разработок и расчетов не было представлено, говорят в ВИС. В итоге был выбран вариант автомобильного трехпилонного вантового моста с пролетами от 840 до 105 м. Высота крайних пилонов достигает 190 м, высота центрального пилона — 279 м. Мост запланирован как двухполосная дорога со скоростью движения до 120 км в час.

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Почему проект подорожал

В новом проекте моста, отправленном на экспертизу, будут отражены «текущие ценовые индексы», которые выше заложенных в проект в 2020 году, пояснили в пресс-службе ВИС. В компании добавили, что изменения связаны с тем, что за последние несколько лет строительная отрасль столкнулась с резким ростом цен на все основные строительные материалы, а также с экономическими ограничениями, связанными с действиями недружественных стран.

Кроме того, после проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ возникла необходимость изменить технические решения проекта, говорят в Росавтодоре. Было решено, что въезд на мост на правом берегу Лены будет проходить не по насыпи, как это предлагалось ранее, а по эстакаде. «Это хорошо для экологии поймы», — поясняют в ВИС. Такое решение принято после того, как в прошлом году были проведены натурные испытания (то есть была смоделирована уменьшенная копия моста) на главной экспериментальной базе Государственного гидрологического института в Ленобласти.

Эстакада не будет препятствовать сливу воды из поймы и окажет минимальное влияние на состояние окружающей среды, отмечают в ВИС. Если же вместо эстакады полностью или частично засыпать пойму реки, то это может нарушить экосистему, привести к изменению русла реки, из-за чего могут быть затоплены населенные пункты. Новые технические решения обеспечивают беспрепятственное прохождение весеннего ледохода и исключают риски затопления населенных пунктов, подтверждают в пресс-службе администрации Якутии.

Где взять деньги на мост

Для строительства моста планируется привлечь деньги федерального и регионального бюджетов, а также частные инвестиции. В прошлом году межведомственная комиссия при Минтрансе и правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение на проект 35 млрд руб. из федерального бюджета. В плане дорожного строительства на 2023–2027 годы, который правительство утвердило в июне 2022 года, включена не вся эта сумма, а только 16,9 млрд руб. Согласно этому плану за пять лет планируется выделить еще 9 млрд руб. из регионального бюджета и 9,2 млрд руб. из внебюджетных источников.

В пресс-службе Минтранса пояснили, что позиция по вопросу оказания федеральной поддержки строительству моста будет сформирована, после того как проект рассмотрят на заседании научно-технического совета Росавтодора. Это произойдет, после того как проект пройдет госэкспертизу. В середине сентября уже состоялось заседание совета, на котором рассматривались причины увеличения стоимости проекта и варианты ее оптимизации, сообщили в Росавтодоре. По результатам заседания правительству Якутии, генпроектировщику проекта «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» и ВИС было рекомендовано продолжить проработку вариантов сокращения стоимости проекта, провести сопоставление цен со схожими объектами и представить результаты этого анализа «в кратчайшие сроки».

Все работы на этапе изысканий и проектирования финансируются концессионером, то есть консорциумом ВИС и «Ростеха», уточняют в ВИС. Ранее сообщалось, что компания профинансирует 20% от стоимости строительства. Концессионное соглашение предполагает, что инвесторы будут получать плату с проезда по мосту. Их финансовым партнером стал Сбербанк, который в 2020 году открыл концессионеру кредитную линию на десять лет с лимитом до 25 млрд руб. В пресс-службе банка не ответили на запрос РБК.

Когда мост может быть построен

В 2020 году, когда начинались работы по проекту, планировалось, что мост будет готов в 2025 году. Сейчас, по данным пресс-службы Росавтодора, работы будут завершены в 2027 году. Однако в ВИС, «Ростехе» и правительстве Якутии пояснили РБК, что сроки строительства пока не определены. Это будет зависеть в том числе от получения разрешительных документов, организации финансирования, включая федеральное софинансирование, и короткого строительного сезона в зоне вечной мерзлоты. Срок строительства будет определен по итогам прохождения госэкспертизы.

Подготовительные строительные работы уже начались, разрешение на них было получено в прошлом году. Уже завершена подготовка площадки для строительства на левом берегу Лены, до конца года планируется подготовить территорию и на правом берегу. Во время подготовки территории подрядчики переносят линии электропередачи, сети связи и газопроводы. Подготовительный этап обойдется в 518 млн руб., завершить его планируется до конца 2022 года.