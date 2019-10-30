Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин

Технико-экономическое обоснование строительства моста на Сахалин будет готово к концу ноября 2019 года, заявил глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, этот проект может быть включен в стратегию РЖД до 2035 года

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Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.

Технико-экономическое обоснование проекта будет подготовлено в течение «трех недель — месяца», сказал Белозеров. В мае 2018 года сообщалось, что стоимость моста может обойтись в 252,8 млрд руб.

«Мы определенный набор изысканий и технических решений делали и сейчас этот проект более детально представляем для себя. Если год назад мы говорили, что в целом это целесообразно по объектам-аналогам, то сейчас уже сделали изыскания и понимаем, где этот мост мог бы стоять точно», — отметил глава РЖД. Он добавил, что компания провела переговоры с Минобороны о высоте моста, поскольку «этот ключевой элемент» влияет на итоговую стоимость.

В сентябре 2018 года президент Владимир Путин поручал подсчитать, достаточно ли будет грузов, чтобы стройка моста на Сахалин оказалась окупаема. Набор и структура грузовой базы «меняется в лучшую сторону», отметил Белозеров. По его словам, Транссибирская магистраль к 2025 году будет загружена на полную мощность, нужно будет решать проблему «узких мест» при подъезде к портам, то есть перед компанией стоит выбор: строить дополнительную инфраструктуру и «протянуть» дорогу в сторону Китая или осваивать территорию Сахалина. «По Сахалину вся ветка идет практически по берегу, и там порты есть, которые уже могли бы быть использованы для перегрузки», — пояснил Белозеров.