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Сбербанк с партнерами переделают подорожавший проект моста через Лену

Инвесторы сократят стоимость подорожавшего проекта строительства моста через Лену в Якутии
Группа ВИС, Сбербанк и «Ростех» переделают проект строительства моста через Лену, который подорожал до 176 млрд руб. После замечаний Главгосэкспертизы его стоимость планируется снизить
Сбербанк SBER ₽139,8 +2,06% Купить
Фото: ГКУ РС(Я) «Дирекция по строительству Ленского моста»
Фото: ГКУ РС(Я) «Дирекция по строительству Ленского моста»

Договор на проведение государственной экспертизы проекта строительства моста через Лену в Якутии расторгнут, рассказал РБК источник, знакомый с проектом. Это подтвердили в пресс-службах Главгосэкспертизы и правительстве Якутии.

Восьмая концессионная компания, которая принадлежит подрядной группе ВИС, Сбербанку и «Ростеху», подала проект на экспертизу летом 2022 года, по нему предполагалось, что строительство моста обойдется в 176 млрд руб. Это вдвое больше, чем было заявлено в 2020 году. Но после замечаний Главгосэкспертизы планируется снизить стоимость строительства, следует из ответов правительства республики.

Договор на экспертизу проектной документации был расторгнут по инициативе заявителя 3 октября, пояснили в пресс-службе Главгосэкспертизы. Заявителем выступает как раз Восьмая концессионная компания. После оптимизации стоимости концессионер планирует снова подать проект на экспертизу до конца 2022 года, утверждает министр транспорта и дорожного строительства Якутии Владимир Сивцев. Но он не пояснил, на сколько может быть уменьшена стоимость.

В пресс-службе ВИС уточняют, что договор расторгнут из-за замечаний к конструктивным решениям, а не высокой стоимости проекта. Но в группе подтвердили, что совместно с регионом проводят работы и по оптимизации его стоимости. Они ведутся по нескольким направлениям, говорит Сивцев. В частности, планируется разделить проектную документацию на этапы строительства, а также использовать промышленные мощности Якутии для изготовления железобетонных конструкций. К тому же просчитывается логистика завоза материалов, импортозамещение и многое другое, добавляют в ВИС.

Идея строительства моста через Лену обсуждается с 1985 года. Якутск — единственный из 100 крупнейших городов России и административных центров регионов, у которого нет круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральные трассы. Мост должен соединить восточную и западную части Якутии, между которыми летом нет сухопутного сообщения. Зимой дорога здесь проходит прямо по льду Лены. По оценке ВИС, запуск моста может привести к ежегодному росту ВРП Якутии на 3%. Кроме того, строительство моста позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем.

ВИС и «Ростех» заключили концессионное соглашение о строительстве моста с правительством Якутии в феврале 2020 года. Осенью 2021 года к ним присоединился Сбербанк, который получил в проекте 25,1% и открыл под него кредитную линию на 25 млрд руб. Для строительства также планируется привлечь деньги из федерального и регионального бюджета.

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Как менялась стоимость проекта Ленского моста

В 2020 году стоимость строительства моста через Лену оценивалась в 83,4 млрд руб. Весной 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ее снизить, и прошлым летом глава Якутии Айсен Николаев говорил, что для строительства необходимо 68,5 млрд руб.

Осенью 2022 года стало известно, что строительство моста может обойтись уже в 176 млрд руб. Основное удорожание было связано со въездом на мост с правого берега Лены. Первоначально предполагалось, что для строительства этого въезда будет частично засыпана пойма реки, но при испытаниях выяснилось, что это может привести к затоплению населенных пунктов. Тогда был выбран более дорогостоящий вариант — строительство эстакады.

Замечания Главгосэкспертизы к проекту касаются выбора вариантов трассировки дороги для въезда на мост на левом берегу, пояснили в пресс-службе ВИС. На внесение изменений по этим замечаниям понадобится дополнительное время, которое не было заложено в рамках действовавшего договора об экспертизе. Сивцев подчеркнул, что решение о расторжении договора принято по объективным причинам.

При заключении соглашения о строительстве моста планировалось, что он будет готов в 2025 году. В сентябре 2022 года в Росавтодоре сказали РБК, что работы будут завершены в 2027 году. Но Владимир Сивцев отметил, что существующие сроки полностью соответствуют условиям концессионного соглашения и говорить о затягивании сроков по проекту некорректно.

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Строительство инфраструктура Республика Саха (Якутия) дорожное строительство
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