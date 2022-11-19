На автомобильной части Крымского моста установили все пролеты

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На правой стороне автодорожной части Крымского моста заменили четыре пролета, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

«На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета. Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов», — написал он.

По его словам, третий и четвертый пролеты в ближайшее время будут опущены в проектное положение и начнется следующий этап работ.

Крымский мост оказался поврежден в результате взрыва грузовика в начале октября. Погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета. СК возбудил уголовное дело о теракте, президент России Владимир Путин назвал его исполнителями украинские спецслужбы.

О том, что за атакой на Крымский мост стоит Украина, писала газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта.

Вице-премьер Хуснуллин ранее говорил, что движение на обеих полосах моста планируется полностью восстановить к 20 декабря, причем на правой стороне — уже 5 декабря. Движение транспорта с досмотром частично действует и сейчас, но его периодически приостанавливают для проведения ремонтных работ.