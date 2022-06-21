Власти назвали неприоритетными два мегапроекта на Дальнем Востоке
Железнодорожный мост на Сахалин и железная дорога Якутск—Магадан не включены в документы стратегического планирования, в том числе, в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом РБК рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В экономическом блоке правительства также считают реализацию этих проектов сейчас не приоритетной, подтвердил источник, близкий к кабинету министров.
Представитель РЖД сообщил, что в инвестиционной программе монополии этих проектов нет. РБК направил запросы в аппарат правительства, пресс-службу Минтранса и представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова, который курирует транспорт и возглавляет совет директоров РЖД.
Приоритетными проектами в развитии инфраструктуры на Дальнем Востоке Чекунков назвал развитие «северной морской логистики», в том числе Северного морского пути и создание дополнительных пограничных переходов между Россией и Китаем, а также увеличение складских мощностей — сельскохозяйственных и холодильных.
Что тормозит железную дорогу в Магадан
Минвостокразвития «концептуально» поддерживает строительство железной дороги из Якутска в Магадан, уточнил Чекунков. Но этот проект, по его словам, может быть построен только с использованием механизма концессии. «Решение [по строительству ветки Якутск-Магадан] должно быть <...> не прямолинейно бюджетным», — говорит Чекунков.
В пресс-службе администрации Якутии уточняют, что, по предварительной оценке, стоимость строительства может составить от 830 млрд руб. до 1,7 трлн руб. Выделить эти деньги для РЖД из бюджета сейчас «немножко нереалистично» с учетом масштаба и разнообразия задач, стоящих перед федеральным бюджетом, уверен глава Минвостокразвития.
Разница в оценке стоимости проекта связана в том числе с тем, что еще не определена трассировка железной дороги. Вариант прохождения трассы будет выбран этим летом, рассказал РБК губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Носов называет дорогу из Якутска в Магадан серьезным проектом, связанным в том числе с геополитическими интересами страны. Строительство этой железнодорожной линии актуально для «разворота инфраструктуры на северо-восток страны, в том числе в оборонно-стратегических целях», согласны в пресс-службе администрации Якутии.
В администрации республики настаивают, что строительство дороги учтено в стратегических документах, например, в схеме территориального планирования России в области федерального транспорта от 2013 года и национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года, утвержденной в 2020-ом. Железная дорога необходима для нормализации социально-хозяйственной жизни востока Якутии, Магаданской области и северо-востока России в целом, убеждены в пресс-службе Якутии.
В чем проблемы с мостом на Сахалин
Для строительства моста на Сахалин необходимо актуализировать грузовую базу, поясняет Чекунков. «Надо готовить экономическое обоснование и тогда мост будет построен», — уверен губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам строительство моста — это «неизбежная история», но он согласен, что в первую очередь нужно определить грузы, которые будут перемещаться по мосту.
В конце 2021 года Лимаренко рассказал в интервью РБК, что общая стоимость строительств моста составит около 600 млрд руб. с учетом подъездных путей. Создание непосредственно переправы может обойтись примерно в 300 млрд руб, говорил он.
За год до этого спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал мост на Сахалин «дико дорогим». Он указывал, что переправа нужна скорее с точки зрения психологии, чтобы показаться связность, а не с точки зрения экономики. Лимаренко в интервью РБК настаивал, что мост на Сахалин «напрашивается экономически», его строительство может подтолкнуть создание моста из Японии на Сахалин, который обеспечит грузопоток.
В марте российское правительство внесло Японию в список «недружественных стран». Токио, вместе с ЕС, США и другими странами ввели против России экономические санкции в ответ на признание независимости ЛНР и ДНР и начало боевых действий на Украине. Санкции коснулись экспорта и импорта товаров и ресурсов.