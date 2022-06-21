Власти назвали неприоритетными два мегапроекта на Дальнем Востоке

Минвосток: Строительство моста на Сахалин и железной дороги Якутск—Магадан не в приоритете

Строительство моста на Сахалин и железной дороги из Якутска в Магадан общей стоимостью до 2,3 трлн руб. сейчас не входят в число приоритетных проектов. Об этом заявил РБК министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков

Железнодорожный мост на Сахалин и железная дорога Якутск—Магадан не включены в документы стратегического планирования, в том числе, в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом РБК рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В экономическом блоке правительства также считают реализацию этих проектов сейчас не приоритетной, подтвердил источник, близкий к кабинету министров.

Представитель РЖД сообщил, что в инвестиционной программе монополии этих проектов нет. РБК направил запросы в аппарат правительства, пресс-службу Минтранса и представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова, который курирует транспорт и возглавляет совет директоров РЖД.

Приоритетными проектами в развитии инфраструктуры на Дальнем Востоке Чекунков назвал развитие «северной морской логистики», в том числе Северного морского пути и создание дополнительных пограничных переходов между Россией и Китаем, а также увеличение складских мощностей — сельскохозяйственных и холодильных.

Что тормозит железную дорогу в Магадан

Минвостокразвития «концептуально» поддерживает строительство железной дороги из Якутска в Магадан, уточнил Чекунков. Но этот проект, по его словам, может быть построен только с использованием механизма концессии. «Решение [по строительству ветки Якутск-Магадан] должно быть <...> не прямолинейно бюджетным», — говорит Чекунков.

В пресс-службе администрации Якутии уточняют, что, по предварительной оценке, стоимость строительства может составить от 830 млрд руб. до 1,7 трлн руб. Выделить эти деньги для РЖД из бюджета сейчас «немножко нереалистично» с учетом масштаба и разнообразия задач, стоящих перед федеральным бюджетом, уверен глава Минвостокразвития.

Читайте на РБК Pro Pro Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики Исследования Pro Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть Инструкции Pro Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту Статьи Pro Включите параноика: как выявить сотрудников, способных навредить компании Включите параноика: как выявить сотрудников, способных навредить компании Статьи Pro Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Статьи Pro Как перестать бояться и полюбить инфляцию Как перестать бояться и полюбить инфляцию Статьи Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Почему нам так приятно узнавать новое — отвечает Вячеслав Дубынин Почему нам так приятно узнавать новое — отвечает Вячеслав Дубынин Статьи

Разница в оценке стоимости проекта связана в том числе с тем, что еще не определена трассировка железной дороги. Вариант прохождения трассы будет выбран этим летом, рассказал РБК губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Носов называет дорогу из Якутска в Магадан серьезным проектом, связанным в том числе с геополитическими интересами страны. Строительство этой железнодорожной линии актуально для «разворота инфраструктуры на северо-восток страны, в том числе в оборонно-стратегических целях», согласны в пресс-службе администрации Якутии.

В администрации республики настаивают, что строительство дороги учтено в стратегических документах, например, в схеме территориального планирования России в области федерального транспорта от 2013 года и национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года, утвержденной в 2020-ом. Железная дорога необходима для нормализации социально-хозяйственной жизни востока Якутии, Магаданской области и северо-востока России в целом, убеждены в пресс-службе Якутии.

В чем проблемы с мостом на Сахалин

Для строительства моста на Сахалин необходимо актуализировать грузовую базу, поясняет Чекунков. «Надо готовить экономическое обоснование и тогда мост будет построен», — уверен губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам строительство моста — это «неизбежная история», но он согласен, что в первую очередь нужно определить грузы, которые будут перемещаться по мосту.

В конце 2021 года Лимаренко рассказал в интервью РБК, что общая стоимость строительств моста составит около 600 млрд руб. с учетом подъездных путей. Создание непосредственно переправы может обойтись примерно в 300 млрд руб, говорил он.

За год до этого спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал мост на Сахалин «дико дорогим». Он указывал, что переправа нужна скорее с точки зрения психологии, чтобы показаться связность, а не с точки зрения экономики. Лимаренко в интервью РБК настаивал, что мост на Сахалин «напрашивается экономически», его строительство может подтолкнуть создание моста из Японии на Сахалин, который обеспечит грузопоток.

В марте российское правительство внесло Японию в список «недружественных стран». Токио, вместе с ЕС, США и другими странами ввели против России экономические санкции в ответ на признание независимости ЛНР и ДНР и начало боевых действий на Украине. Санкции коснулись экспорта и импорта товаров и ресурсов.