Хуснуллин: грузовики по Крымскому мосту пока не будут пускать из-за попыток провокаций

Грузовики пока не пустят на Крымский мост по соображениям безопасности

Разрешать проезд грузовиков, в том числе пустых, по Крымскому мосту пока рано из-за попыток «провокаций и воздействия», заявил Хуснуллин. Сейчас грузовые автомобили направляются на Керченскую переправу или по сухопутному коридору

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские власти из соображений безопасности пока не будут запускать движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту, сообщил «РИА Новости» вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вице-премьер сказал, что вопрос допуска грузовиков на мост обсуждался, и власти планировали запустить движение. «Но сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост», — заявил он.

По словам Хуснуллина, сейчас не стоит пускать по мосту грузовые машины, «учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор» (альтернативный сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой) и работает Керченская паромная переправа.

В марте Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным допускал, что по мосту можно пускать небольшие или пустые грузовики при условии, что все автомобили перед этим будут проходить досмотр.

В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором взрыва украинскую разведку. В Киеве опровергали причастность к произошедшему.

В феврале на мосту после ремонта полностью открыли все автомобильные полосы для легковых машин, а в мае было восстановлено движение по железнодорожной части.