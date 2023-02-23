Все полосы Крымского моста открыли для движения автомобилей
Хуснуллин: Крымский мост полностью открыли для движения автомобилей по всем полосам
Крымский мост на 39 дней раньше срока полностью открыли для автомобильного движения по всем полосам, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
«После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам», — сказал он.
Ранее Хуснуллин говорил, что завершить основные ремонтные работы на автодорожной части моста планируют в марте.
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