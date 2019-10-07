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Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города
Грузовое движение по железной дороге в Крым запустят в июне 2020 года. Проект был изменен из-за археологической находки на полуострове. Движение пассажирских поездов, как и предполагалось, начнется в декабре
Фото: Дмитрий Горностаев / РИА Новости

Когда грузовые поезда поедут в Крым

Грузовое движение по железной дороге по Крымскому мосту откроется в июне 2020 года, а не в декабре 2019 года, следует из ответа пресс-службы Минтранса на запрос РБК. График пассажирского движения не меняется, поезда запустят в декабре 2019 года.

«Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года — для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Вторым этапом — в июне 2020 года — на мосту и подходах откроется грузовое движение», — сказал представитель министерства. По его словам, сроки открытия грузового движения разрабатывал Минтранс, предложения о сроках оформлены и переданы в правительство.

Решение о новых сроках запуска грузового движения по железной дороге по Крымскому мосту связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить найденный на пути строительства древний город, продолжает представитель Минтранса. В ноябре 2018 года строители железной дороги наткнулись на памятник археологии — торговое поселение, построенное еще в IV веке до н.э. После проведенной экспертизы они приняли решение сохранить находку и изучить возможность переноса дороги. Позже было принято решение о перепроектировке участка трассы железнодорожной линии и переносе участка дороги на 140 м южнее. В мае 2019 года в связи с перепроектировкой Минэкономразвития увеличило бюджетные расходы на строительство железнодорожных подходов к мосту на 3,38 млрд руб. — с 27,66 млрд до 31,04 млрд руб.

24 сентября по Крымскому мосту проехал дизельный поезд. В тестовом проезде приняли участие председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» и владелец «СГМ-Мост» Аркадий Ротенберг, руководители строительства Крымского моста и журналисты федеральных СМИ. СГМ выполнял строительство моста, которое обошлось в 228 млрд руб., и керченских подходов.

Какие были сложности в стройке подходов

Еще до обнаружения древнего города в 2016 году строительство железнодорожных подходов со стороны Крыма к мосту через Керченский пролив не могли начать из-за того, что в Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя не был указан госзаказчик, писал Forbes. Изначально предполагалось, что за стройку будут отвечать крымские власти, но в 2015 году ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) перешло под ведение Росжелдора. Ведомство не значилось заказчиком по программе развития республики, а изменения были внесены только через год. В 2017 году по решению федерального правительства единственным подрядчиком строительства подходов стал «Стройгазмонтаж».

В декабре 2018 года Росжелдор отменил тендер на электрификацию участка транспортного перехода через Керченский пролив до поселка Багерово в Крыму. Проведение конкурса неоднократно переносилось, и 30 сентября 2019 года КЖД вновь стала искать подрядчика электрификации. При этом работы требуется выполнить уже в сжатые сроки — практически за два месяца. «Ввод в постоянную эксплуатацию объекта — 30 декабря 2019 года», — говорится в материалах тендера. По словам источника РБК в РЖД, эту работу реально провести «за три-четыре месяца».

Подходы стали самой проблемной железнодорожной частью Крымского моста, считает гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Сперва с грунтами для строительства полотна (фактические свойства грунта отличались от материалов изысканий. — РБК), проект в итоге корректировали. Электрификация же — очень сложный этап, за пару месяцев после объявления тендера выполнить такую работу крайне сложно», — сказал эксперт.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Крымский мост, Крым, грузы
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