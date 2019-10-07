Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города

Грузовое движение по железной дороге в Крым запустят в июне 2020 года. Проект был изменен из-за археологической находки на полуострове. Движение пассажирских поездов, как и предполагалось, начнется в декабре

Фото: Дмитрий Горностаев / РИА Новости

Когда грузовые поезда поедут в Крым

Грузовое движение по железной дороге по Крымскому мосту откроется в июне 2020 года, а не в декабре 2019 года, следует из ответа пресс-службы Минтранса на запрос РБК. График пассажирского движения не меняется, поезда запустят в декабре 2019 года.

«Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года — для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Вторым этапом — в июне 2020 года — на мосту и подходах откроется грузовое движение», — сказал представитель министерства. По его словам, сроки открытия грузового движения разрабатывал Минтранс, предложения о сроках оформлены и переданы в правительство.

Решение о новых сроках запуска грузового движения по железной дороге по Крымскому мосту связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить найденный на пути строительства древний город, продолжает представитель Минтранса. В ноябре 2018 года строители железной дороги наткнулись на памятник археологии — торговое поселение, построенное еще в IV веке до н.э. После проведенной экспертизы они приняли решение сохранить находку и изучить возможность переноса дороги. Позже было принято решение о перепроектировке участка трассы железнодорожной линии и переносе участка дороги на 140 м южнее. В мае 2019 года в связи с перепроектировкой Минэкономразвития увеличило бюджетные расходы на строительство железнодорожных подходов к мосту на 3,38 млрд руб. — с 27,66 млрд до 31,04 млрд руб.

24 сентября по Крымскому мосту проехал дизельный поезд. В тестовом проезде приняли участие председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» и владелец «СГМ-Мост» Аркадий Ротенберг, руководители строительства Крымского моста и журналисты федеральных СМИ. СГМ выполнял строительство моста, которое обошлось в 228 млрд руб., и керченских подходов.