Как Израиль прожил год после нападения ХАМАС. Фотогалерея
ХАМАС напал на приграничные территории Израиля 7 октября рано утром. Пробив брешь в пограничных ограждениях, члены группировки проникли в приграничные районы Израиля. Одновременно был начат массированный ракетный обстрел Израиля.
На фото: женщина держит снимок, на котором видно, как израильские войска 10 октября 2023 года извлекают тела убитых из разрушенного дома в кибуце Кфар-Аза. 26 сентября 2024 года.
ХАМАС захватил в заложники 251 человек. Среди них — жители кибуцев (сельскохозяйственных коммун) и городов у границы с сектором Газой, а также участники проходившего поблизости музыкального фестиваля Supernova. Среди попавших в плен были женщины, старики и дети.
На фото: детская комната в доме в кибуце Беэри, разрушенном после нападения ХАМАС.
По данным Израиля, 7 октября погибли около 1,2 тыс. человек, две трети из них — мирные жители. За последующий год общее число жертв со стороны Израиля выросло до 1,5 тыс.
На фото: вид с высоты птичьего полета на кибуц Беэри спустя почти год после нападения, 3 сентября 2024 года.
На фото: фотографии похищенных, пропавших без вести или убитых 7 октября на пустых креслах в аудитории университета Тель-Авива. 22 октября 2023 года.
За год стороны лишь один раз смогли договориться об обмене пленными. Во время перемирия с 24 ноября по 1 декабря Израиль выпустил из тюрем около 200 палестинских заключенных (в основном женщины и дети) в обмен на 105 пленников ХАМАС.
На фото: плюшевые медведи с завязанными глазами и следами травм, которые символизируют маленьких детей и младенцев, пропавших при нападении ХАМАС, 27 октября 2023 года. Всего были похищены около 40 детей.
На протяжении года в Израиле неоднократно проходили массовые протесты с призывами как можно скорее вернуть заложников. В начале сентября тысячи людей вышли на улицы после обнаружения ЦАХАЛ тел шестерых заложников, которых до этого считали живыми. По данным Израиля на 1 сентября 2024, из 97 остающихся у ХАМАС заложников только 64 числятся живыми.
На фото: родственники заложников на демонстрации в Тель-Авиве, 26 октября 2023 года.
На фото: волонтеры в спортивном зале в Рамат-Гане сортируют одежду, которую пожертвовали для тех, кто был вынужден покинуть свои дома после атаки ХАМАС. 24 октября 2023 года.
После нападения Израиль начал обстрелы сектора Газа. В результате бомбардировок и наземной израильской операции, по данным ХАМАС, в Газе погибли более 40 тыс. человек.
За год еврейское государство ликвидировало ряд высокопоставленных членов ХАМАС и начало операцию в Ливане против объектов «Хезболлы», которая уже почти год наносит «удары солидарности» по северу Израиля.
На фото: женщина с флагом Израиля идет на акцию протеста в Тель-Авиве. 5 октября 2024 года.
На фото: Керен Шерф Шем во время пресс-конференции держит фотографию своей дочери Мии Шем, захваченной ХАМАС. 17 октября 2023 года.
Площадь перед Музеем изобразительных искусств Тель-Авива после нападения стали называть Площадью заложников. Здесь собираются митингующие, а художники размещают на площади инсталляции и арт-объекты, посвященные жертвам ХАМАС.
На фото: инсталляция «Огни надежды» с фотографиями заложников в Иерусалиме. 30 октября 2023 года. Инсталляция включала в себя 224 лампочки, что соответствовало числу заложников, о которых было известно на тот момент.
На фото: плакаты и фотографии, развешанные родственниками заложников в Тель-Авиве. 22 октября 2023 года.
На фото: граффити в Тель-Авиве, 1 октября 2024 года.
На фото: инсталляция «Пустые кровати» на площади Сафра в Иерусалиме, 30 октября 2023 года. 230 кроватей и люлек стояли на площади в течение четырех дней.
На фото: участники демонстрации в Тель-Авиве. 28 октября 2023 года.
На фото: демонстрант держит плакат с изображением заложника Ариэля Бибаса, которому сейчас пять лет. 5 августа 2024 года.
По данным Израиля, спустя год после нападения Ариэль и его младший брат Кфир, а также их мать Шири и отец Ярден все еще находятся в заложниках. ХАМАС заявляет, что все женщины и дети были освобождены при обмене.
На фото: женщина делает фотографии внутри туннеля во время круглосуточной демонстрации на 100 день после нападения. 14 января 2024 года.
30-метровый туннель был построен на Площади заложников в Тель-Авиве. Он воссоздает туннели в секторе Газа, в которых предположительно держат заложников.
На фото: семьи похищенных и их сторонники на Площади заложников следят за новостями про обмен пленными во время второго дня временного перемирия. 25 ноября 2023 года.
На фото: бывшие заложники ХАМАС 60-летний Фернандо Симон Марман и 70-летний Луи Хар с родными после освобождения. 12 февраля 2024 года
На фото: инсталляция на площади перед Музем изобразительных искусств Тель-Авива — пустой стол для праздничного ужина в шаббат, накрытый для 200 заложников. 20 октября 2023 года.
На фото: россиянин Андрей Козлов после освобождения. 8 июня 2024 года.
Андрей Козлов работал охранником на музыкальном фестивале в день нападения ХАМАС. Его вместе с еще тремя заложниками освободили израильские военные во время спасательной операции.
Ровно год назад, 7 октября 2023 года, палестинская группировка ХАМАС напала на приграничные с сектором Газа регионы Израиля, одновременно нанося массированные ракетные удары по другим частям еврейского государства. Израиль назвал нападение ХАМАС «войной» и начал ответную операцию. По израильским данным, только за 7 октября от рук боевиков погибли около 1,2 тыс. человек, еще 251 были взяты в заложники. Как живет страна спустя год после нападения — в фотогалерее РБК
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