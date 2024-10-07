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Палестино-израильский конфликт ,  
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Как Израиль прожил год после нападения ХАМАС. Фотогалерея

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
7 октября 2023 года ХАМАС начал военную операцию против Израиля. По израильским данным, за первые сутки погибли около 1,2 тыс. человек, еще 251 был взят в заложники. Как живет страна спустя год после нападения — в фотогалерее РБК
TEL AVIV, ISRAEL - OCTOBER 19: A woman holds a sign during a protest calling to bring back the hostages that were kidnaped last Saterday during Hamas&#39; and Palestinan militants attack on October 19, 2023 in Tel Aviv, Israel. As Israel prepares to invade the Gaza Strip in its campaign to vanquish Hamas, the Palestinian militant group that launched a deadly attack in southern Israel on October 7th, worries are growing of a wider war with multiple fronts, including at the country&#39;s northern border with Lebanon. Countries have scrambled to evacuate their citizens from Israel, and Israel has begun relocating residents some communities on its northern border. Meanwhile, hundreds of thousands of residents of northern Gaza have fled to the southern part of the territory, following Israel&#39;s vow to launch a ground invasion.
Фото: Amir Levy / Getty Images

Ровно год назад, 7 октября 2023 года, палестинская группировка ХАМАС напала на приграничные с сектором Газа регионы Израиля, одновременно нанося массированные ракетные удары по другим частям еврейского государства. Израиль назвал нападение ХАМАС «войной» и начал ответную операцию. По израильским данным, только за 7 октября от рук боевиков погибли около 1,2 тыс. человек, еще 251 были взяты в заложники. Как живет страна спустя год после нападения — в фотогалерее РБК

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Дарья Широкова, Георгий Абашвили, Анастасия Сирина, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
мультимедиа палестино-израильский конфликт Израиль ХАМАС заложники
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