Как Израиль прожил год после нападения ХАМАС. Фотогалерея

ХАМАС захватил в заложники 251 человек. Среди них — жители кибуцев (сельскохозяйственных коммун) и городов у границы с сектором Газой, а также участники проходившего поблизости музыкального фестиваля Supernova. Среди попавших в плен были женщины, старики и дети.

На фото: детская комната в доме в кибуце Беэри, разрушенном после нападения ХАМАС.