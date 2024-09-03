Сколько израильских заложников держит в плену ХАМАС
7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции «Буря Аль-Аксы». Члены движения проникли на южные территории Израиля и захватили 251 заложника из числа военнослужащих и мирных жителей. По данным на 1 сентября, в плену ХАМАС находится 101 человек и минимум треть из них уже мертвы.
31 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в туннеле на территории сектора Газа тела шестерых заложников, которые числились среди живых, включая 32-летнего обладателя гражданства России и Израиля Александра Лобанова. Обнаружение трупов спровоцировало массовые протесты в Тель-Авиве и за его пределами. Протестующие требовали освобождения оставшихся в живых заложников.
В плену остаются еще один гражданин России, Александр Труфанов, восемь граждан Таиланда, один гражданин Непала и один — Танзании. В заложниках также по-прежнему находятся двое детей — годовалый Кфир и 5-летний Ариэль Бибасы.
Самая крупная операция армии Израиля по освобождению заложников была проведена 8 июня. При рейде в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа были освобождены четыре человека, включая репатрианта из России Андрея Козлова. Минздрав Газы заявил, что в результате операции ЦАХАЛ погибли более 270 палестинцев.
Военное крыло ХАМАС, бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», сообщило, что после случившегося в Нусейрате изменило инструкции для охранников заложников на случай, если израильские военные приблизятся к пленникам. Именно в соответствии с ними действовали и боевики, охранявшие шестерых заложников, чьи тела обнаружили 31 августа. 27 августа, всего в километре от этого места, израильские военные нашли живым заложника Каида Фархана аль-Кади.
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