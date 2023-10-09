Армия обороны Израиля за ночь атаковала свыше 500 целей в секторе Газа

Израиль за ночь атаковал свыше 500 целей в секторе Газа

За ночь были атакованы штабы ХАМАС, объект военно-морских сил движения, тоннели и другие цели. ЦАХАЛ пообещала, что нанесет «смертельный урон» ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

В ночь с 8 на 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по более чем 500 стратегическим целям в секторе Газа, связанным с ХАМАС, сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

«Самолеты и боевые вертолеты, самолеты и артиллерийские силы ночью атаковали многие сотни целей террористических организаций ХАМАС в секторе Газа», — сказано в сообщении.

Среди атакованных целей были:

несколько высотных зданий, в одном из которых находился военный штаб ХАМАС;

семь оперативных штабов ХАМАС, а также оперативный штаб «Палестинского исламского джихада» (запрещена в России);

здание, которое использовали военно-морские силы ХАМАС;

два оперативных объекта ХАМАС, один из них — в мечети;

три тоннеля ХАМАС;

имущество «Джихада» в одном из жилых зданий, где также проживали боевики, и т. д.;

ЦАХАЛ пообещала продолжить наносить удары, чтобы «нанести смертельный урон» ХАМАС.

Новый виток конфликта между Израилем и ХАМАС начался утром 7 октября. Тель-Авив называет его войной, а ХАМАС — военной операцией «Буря Аль-Аксы». Боевики движения прорвались в южную часть Израиля, там были взяты заложники.

По последним данным, с израильской стороны погибли свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс., сотни пропали без вести; с палестинской — более 400 жертв и 2,3 тыс. пострадавших.

Из районов, где идут активные боевые действия, — это юг Израиля и сектор Газа — обе стороны эвакуируют граждан. Израиль также рекомендовал эвакуироваться жителям севера страны на границе с Ливаном — там действует исламистская группировка «Хезболла».