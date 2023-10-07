Министр обороны Израиля заявил о начале войны

Министр Йоав Галлант заявил, что ХАМАС совершил серьезную ошибку, и «Израиль выиграет эту войну». В результате атаки палестинского движения есть погибшие и раненые, Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию

Обстановка в Ашкелоне, Израиль (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что террористическая группировка ХАМАС совершила «серьезную ошибку», начав внезапную атаку на Израиль, передает Times of Israel.

«Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа сражаются с врагом во всех местах проникновения», — заявил Галлант журналистам.

«Государство Израиль выиграет эту войну», — добавил он.

Израильская армия объявила, что начинает контртеррористическую операцию «Железные мечи». ХАМАС ранее заявил о проведении военной операции «Буря Аль-Акса» против Израиля, в рамках которой, по данным палестинского движения, по территории страны запустили не менее 5 тыс. ракет и снарядов. ЦАХАЛ сообщил, что с 6:30 утра (время совпадает с мск) по Израилю было выпущено более 2200 ракет. Израиль начал наносить ответные удары по позициям в секторе Газа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху направился в штаб Минобороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока. Позднее в Израиле на экстренное заседание соберется кабинет безопасности. Лидеры израильких оппозиционных партий Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц («Национальное единство»), Авигдор Либерман (Наш дом Израиль») призвали к «единству перед лицом терроризма» и необходимости нанести ответный удар. Лапид заявил, что поддерживает «жесткий военный ответ» на атаку ХАМАСа

По данным израильской армии, боевики проникли на территорию Израиля в приграничных районах. Израиль в ходе столкновений потерял контроль над полицейским участком в городе Сдерот в южной части страны, пишет Al Jazeera. ХАМАС утверждает, что захватил в плен пятерых израильских солдат.

В результате атаки со стороны палестинского движения в Израиле погибли не менее пяти человек, более сотни получили ранения.

В США осудили действия ХАМАС. В МИД России заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами и призывают к сдержанности.