Министр обороны Израиля заявил о начале войны
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что террористическая группировка ХАМАС совершила «серьезную ошибку», начав внезапную атаку на Израиль, передает Times of Israel.
«Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа сражаются с врагом во всех местах проникновения», — заявил Галлант журналистам.
«Государство Израиль выиграет эту войну», — добавил он.
Израильская армия объявила, что начинает контртеррористическую операцию «Железные мечи». ХАМАС ранее заявил о проведении военной операции «Буря Аль-Акса» против Израиля, в рамках которой, по данным палестинского движения, по территории страны запустили не менее 5 тыс. ракет и снарядов. ЦАХАЛ сообщил, что с 6:30 утра (время совпадает с мск) по Израилю было выпущено более 2200 ракет. Израиль начал наносить ответные удары по позициям в секторе Газа.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху направился в штаб Минобороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока. Позднее в Израиле на экстренное заседание соберется кабинет безопасности. Лидеры израильких оппозиционных партий Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц («Национальное единство»), Авигдор Либерман (Наш дом Израиль») призвали к «единству перед лицом терроризма» и необходимости нанести ответный удар. Лапид заявил, что поддерживает «жесткий военный ответ» на атаку ХАМАСа
По данным израильской армии, боевики проникли на территорию Израиля в приграничных районах. Израиль в ходе столкновений потерял контроль над полицейским участком в городе Сдерот в южной части страны, пишет Al Jazeera. ХАМАС утверждает, что захватил в плен пятерых израильских солдат.
В результате атаки со стороны палестинского движения в Израиле погибли не менее пяти человек, более сотни получили ранения.
В США осудили действия ХАМАС. В МИД России заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами и призывают к сдержанности.