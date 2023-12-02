ХАМАС заявил, что освободил всех взятых в заложники детей и женщин

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Палестинская группировка ХАМАС освободила всех женщин и детей, которых удерживала в секторе Газа, заявил замглавы политбюро движения Салех аль-Арури телеканалу Al Jazeera.

«[Израиль] настаивает на том, что женщины и дети все еще удерживаются [ХАМАС], но мы сказали, что выдали их всех. Остальные заключенные в секторе Газа — это солдаты и гражданские лица, служившие в оккупационной (израильской. — РБК) армии», — сказал собеседник телеканала.

Аль-Арури подчеркнул, что движение не намерено отпускать остальных заложников, пока Израиль наносит удары по сектору Газа.

«Сейчас никаких переговоров о перемирии не ведется. Обмена пленными не будет до тех пор, пока агрессия не прекратится и не будет достигнуто всеобъемлющее и окончательное прекращение огня», — заявил он. Другим условием, при котором ХАМАС отпустит израильтян, аль-Арури назвал освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение оказалось освободить из заложников 17 детей и женщин. По его словам, соглашение о прекращении огня было заключено «на конкретных условиях»

«ХАМАС должен [был] вернуть всех женщин и детей, захваченных 7 октября. ХАМАС нарушил это соглашение», — сказал Галант. После того как движение передало израильской стороне 80 заложников, оно отказалось освобождать еще 15 женщин и двух детей, заявил министр.

С 24 ноября по 1 декабря в секторе Газа действовал режим прекращения огня. Изначально перемирие было заключено на четыре дня, но впоследствии оно не раз продлевалось: израильские власти согласились продлевать его на 24 часа за каждых десять освобожденных заложников. Последняя группа удерживаемых из шести человек была передана израильской стороне через Красный Крест 1 декабря.

Накануне утром израильская армия возобновила боевые действия против ХАМАС. Израиль обвинил палестинскую группировку в нарушении режима прекращения огня.