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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Как прошли воскресные протесты в Тель-Авиве

В Тель-Авиве прошли массовые протесты после смерти еще шести заложников ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Десятки тысяч человек вышли в воскресенье ночью на улицы Тель-Авива. Накануне бойцы ЦАХАЛ обнаружили тела шестерых заложников, которых считали живыми. Как проходили протесты — в фоторепортаже РБК
Митингующие недовольны, что правительство затягивает подписание сделки по возвращению заложников ХАМАС. На фото: протестующие у здания Министерства обороны Израиля. Надпись на плакате: &laquo;Верните их домой&raquo;
Фото: Florion Goga / Reuters

Митингующие недовольны, что правительство затягивает подписание сделки по возвращению заложников ХАМАС.

На фото: протестующие у здания Министерства обороны Израиля. Надпись на плакате: «Верните их домой»

На фото: полиция применяет водометы против митингующих
Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

На фото: полиция применяет водометы против митингующих

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за гибель заложников на ХАМАС. Он также отметил, что именно ХАМАС неоднократно отказывался от сделки, когда Израиль был готов на нее пойти. На фото: митингующий в маске, изображающей премьер-министра
Фото: Florion Goga / Reuters

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за гибель заложников на ХАМАС. Он также отметил, что именно ХАМАС неоднократно отказывался от сделки, когда Израиль был готов на нее пойти.

На фото: митингующий в маске, изображающей премьер-министра

Накануне протестов тела заложников обнаружили в туннеле в районе Рафаха в секторе Газа. Одним из опознанных был россиянин Александр Лобанов. На фото: митингующие разводят огонь на улицах
Фото: Amir Levy / Getty Images

Накануне протестов тела заложников обнаружили в туннеле в районе Рафаха в секторе Газа. Одним из опознанных был россиянин Александр Лобанов.

На фото: митингующие разводят огонь на улицах

В Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что заложники были убиты террористами ХАМАС выстрелами с близкого расстояния за 48&ndash;72 часа до их обнаружения.
Фото: Florion Goga / Reuters

В Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что заложники были убиты террористами ХАМАС выстрелами с близкого расстояния за 48–72 часа до их обнаружения.

На фото: сотрудники правоохранительных органов Израиля задерживают протестующих
Фото: Florion Goga / Reuters

На фото: сотрудники правоохранительных органов Израиля задерживают протестующих

На фото: участники беспорядков пользовались при столкновениях сигнальными ракетами
Фото: Florion Goga / Reuters

На фото: участники беспорядков пользовались при столкновениях сигнальными ракетами

По информации The Times of Israel, ночью 1 сентября на улицы Тель-Авива вышли почти 300 тыс. человек. Еще около&nbsp;200 тыс. приняли участие в протестах в других городах страны. Фото протестующих с дрона
Фото: Oren Alon / Reuters

По информации The Times of Israel, ночью 1 сентября на улицы Тель-Авива вышли почти 300 тыс. человек. Еще около 200 тыс. приняли участие в протестах в других городах страны.

Фото протестующих с дрона

По оценкам газеты, протесты 1 сентября стали самыми масштабными за последние 18 месяцев. Официальных данных о количестве митингующих израильская полиция не предоставила.
Фото: Florion Goga / Reuters

По оценкам газеты, протесты 1 сентября стали самыми масштабными за последние 18 месяцев. Официальных данных о количестве митингующих израильская полиция не предоставила.

Демонстранты скандировали &laquo;Сейчас! Сейчас!&raquo;. Другие кричали: &laquo;Мы хотим, чтобы они вернулись живыми&raquo;.
Фото: Oren Alon / Reuters

Демонстранты скандировали «Сейчас! Сейчас!». Другие кричали: «Мы хотим, чтобы они вернулись живыми».

На фото: протестующие в Тель-Авиве
Фото: Florion Goga / Reuters

На фото: протестующие в Тель-Авиве

На фото: полиция задерживает демонстрантов&nbsp;в Тель-Авиве
Фото: Florion Goga / Reuters

На фото: полиция задерживает демонстрантов в Тель-Авиве

Протестующие несли израильские флаги, желтые ленточки в честь заложников, а также плакаты с извинениями перед погибшими и призывами к заключению сделки.
Фото: Florion Goga / Reuters

Протестующие несли израильские флаги, желтые ленточки в честь заложников, а также плакаты с извинениями перед погибшими и призывами к заключению сделки.

На фото: демонстранты спасаются от полиции
Фото: Florion Goga / Reuters

На фото: демонстранты спасаются от полиции

На фото: конный полицейский пробирается сквозь толпу
Фото: Amir Levy / Getty Images

На фото: конный полицейский пробирается сквозь толпу

Во время протестов митингующие заблокировали Аялон&nbsp;&mdash; главное израильское шоссе, ведущее через Тель-Авив. На фото: демонстрантка на автомобильном мосту
Фото: Amir Levy / Getty Images

Во время протестов митингующие заблокировали Аялон — главное израильское шоссе, ведущее через Тель-Авив.

На фото: демонстрантка на автомобильном мосту

Во время протестов митингующие скандировали: &laquo;Офицер, офицер, кого ты защищаешь?&raquo; и &laquo;Биби [Биньямин Нетаньяху], ты убиваешь заложников!&raquo;
Фото: Amir Levy / Getty Images

Во время протестов митингующие скандировали: «Офицер, офицер, кого ты защищаешь?» и «Биби [Биньямин Нетаньяху], ты убиваешь заложников!»

На фото: костры на шоссе в Тель-Авиве
Фото: Oren Alon / Reuters

На фото: костры на шоссе в Тель-Авиве

На фото: столкновения протестующих с полицией &nbsp;
Фото: Amir Levy / Getty Images

На фото: столкновения протестующих с полицией
 

На фото: протестующие блокируют главную дорогу города
Фото: Florion Goga / Reuters

На фото: протестующие блокируют главную дорогу города

На утро понедельника протесты продолжаются. Израильский профсоюз &laquo;Гистадрут&raquo; призвал к всеобщей забастовке, сообщает NYT. На работу не вышли некоторые учителя, работники транспорта и муниципальные служащие. По словам председателя профсоюза, забастовка продлится до шести вечера.
Фото: Amir Levy / Getty Images

На утро понедельника протесты продолжаются. Израильский профсоюз «Гистадрут» призвал к всеобщей забастовке, сообщает NYT. На работу не вышли некоторые учителя, работники транспорта и муниципальные служащие. По словам председателя профсоюза, забастовка продлится до шести вечера.

Авторы
Теги
Анастасия Сирина, Дарья Широкова
мультимедиа Израиль ХАМАС заложники массовые протесты протесты Биньямин Нетаньяху
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