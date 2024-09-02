Как прошли воскресные протесты в Тель-Авиве
Десятки тысяч человек вышли в воскресенье ночью на улицы Тель-Авива. Накануне бойцы ЦАХАЛ обнаружили тела шестерых заложников, которых считали живыми. Как проходили протесты — в фоторепортаже РБК
Митингующие недовольны, что правительство затягивает подписание сделки по возвращению заложников ХАМАС.
На фото: протестующие у здания Министерства обороны Израиля. Надпись на плакате: «Верните их домой»
На фото: полиция применяет водометы против митингующих
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за гибель заложников на ХАМАС. Он также отметил, что именно ХАМАС неоднократно отказывался от сделки, когда Израиль был готов на нее пойти.
На фото: митингующий в маске, изображающей премьер-министра
Накануне протестов тела заложников обнаружили в туннеле в районе Рафаха в секторе Газа. Одним из опознанных был россиянин Александр Лобанов.
На фото: митингующие разводят огонь на улицах
В Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что заложники были убиты террористами ХАМАС выстрелами с близкого расстояния за 48–72 часа до их обнаружения.
На фото: сотрудники правоохранительных органов Израиля задерживают протестующих
На фото: участники беспорядков пользовались при столкновениях сигнальными ракетами
По информации The Times of Israel, ночью 1 сентября на улицы Тель-Авива вышли почти 300 тыс. человек. Еще около 200 тыс. приняли участие в протестах в других городах страны.
Фото протестующих с дрона
По оценкам газеты, протесты 1 сентября стали самыми масштабными за последние 18 месяцев. Официальных данных о количестве митингующих израильская полиция не предоставила.
Демонстранты скандировали «Сейчас! Сейчас!». Другие кричали: «Мы хотим, чтобы они вернулись живыми».
На фото: протестующие в Тель-Авиве
На фото: полиция задерживает демонстрантов в Тель-Авиве
Протестующие несли израильские флаги, желтые ленточки в честь заложников, а также плакаты с извинениями перед погибшими и призывами к заключению сделки.
На фото: демонстранты спасаются от полиции
На фото: конный полицейский пробирается сквозь толпу
Во время протестов митингующие заблокировали Аялон — главное израильское шоссе, ведущее через Тель-Авив.
На фото: демонстрантка на автомобильном мосту
Во время протестов митингующие скандировали: «Офицер, офицер, кого ты защищаешь?» и «Биби [Биньямин Нетаньяху], ты убиваешь заложников!»
На фото: костры на шоссе в Тель-Авиве
На фото: столкновения протестующих с полицией
На фото: протестующие блокируют главную дорогу города
На утро понедельника протесты продолжаются. Израильский профсоюз «Гистадрут» призвал к всеобщей забастовке, сообщает NYT. На работу не вышли некоторые учителя, работники транспорта и муниципальные служащие. По словам председателя профсоюза, забастовка продлится до шести вечера.