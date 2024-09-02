Как прошли воскресные протесты в Тель-Авиве

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за гибель заложников на ХАМАС. Он также отметил, что именно ХАМАС неоднократно отказывался от сделки, когда Израиль был готов на нее пойти.

На фото: митингующий в маске, изображающей премьер-министра