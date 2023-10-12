ЦАХАЛ заявил, что боевики ХАМАС обезглавили детей при атаке на кибуц

Кибуц Беэри (Фото: Ilan Rosenberg / Reuters)

Боевики ХАМАС обезглавливали детей во время нападения на Израиль, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус со ссылкой на данные судмедэксперта, посетившего кибуц Беэри.

ХАМАС отрицал, что во время атак на Израиль боевики массово убивали детей и мирных жителей. «Мы подтверждаем ложность сфабрикованных обвинений некоторых западных СМИ, последним из которых было утверждение об убийстве детей, обезглавливании их и нападениях на мирных жителей», — говорилось в заявлении организации.

«Я признаю, что нам потребовалось некоторое время, чтобы действительно осмыслить и проверить эти сообщения [об убитых детях], и было трудно поверить, что даже ХАМАС может совершить такой варварский акт», — сказал он (цитата по The Guardian).

«Я думаю, теперь мы можем с относительной уверенностью сказать, что это, к сожалению, то, что произошло в [кибуце] Беэри. Это то, что ХАМАС сделал с гражданами Израиля», — заявил он.

О том, что боевики ХАМАС убили по меньшей мере около 40 детей в кибуце недалеко от сектора Газа, ранее сообщала корреспондент израильского телеканала i24news Николь Зедек. «Они отрезают головы детям, отрезают головы женщинам», — сказал i24news заместитель командира 71-го отряда ЦАХАЛ Давид Бен Цион.

Президент России Владимир Путин ранее призывал обе стороны конфликта «минимизировать или свести к нулю» потери среди гражданского населения, а также «оставить в покое» женщин и детей.