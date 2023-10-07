ХАМАС объявил о начале военных действий против Израиля

ХАМАС обвиняет Израиль в преступлениях против палестинцев. Израильское Минобороны заявило, что движение начало войну против страны; военные наносят удары по позициям в Газе в ответ на массированный ракетный обстрел

Фото: Yasser Qudih / Reuters

Палестинское исламистское движение ХАМАС начало против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». По утверждению главы военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа, с утра по израильским позициям было выпущено более 5 тыс. ракет и снарядов.

ХАМАС обвиняет израильскую сторону в оккупации и «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. Весной возле мечети происходили столкновения палестинцев с израильской полицией. Ад-Дейф заявил, что по вине Израиля погибли и получили ранения сотни палестинцев; к тому же, по его словам, израильская сторона отклонила предложения по обмену пленными.

Ад-Дейф призвал «исламское сопротивление в Ливане, Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС. Как передает Al Jazeera, в палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации.

По данным израильской армии ЦАХАЛ, боевики проникли на территорию Израиля в приграничных районах. В ходе столкновений был потерян контроль государства над полицейским участком в городе Сдерот в южной части страны, пишет Al Jazeera.

В ответ Израиль пообещал, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену». Армию страны привели в состояние боеготовности, а министр обороны Йоав Галант объявил о массовом призыве резервистов. Военные сообщили, что наносят удары по целям в секторе Газа, который де-факто контролирует палестинское движение. «ХАМАС совершил серьезную ошибку, начав войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛ сражаются с врагом. <...> Государство Израиль выиграет эту войну», — заявил Галант.

Ракетные обстрелы израильской территории со стороны ХАМАС продолжаются с семи утра. По последним данным, пишет The Times of Israel со ссылкой на медиков, ранения получили более 100 человек, некоторые находятся в критическом состоянии. В населенном пункте Кусейфе, бедуинском поселке на востоке Израиля, погибли четыре человека. Ранее врачи сообщали о еще одной жертве, 60-летней женщине.

На юге и в центре Израиля, в том числе в Тель-Авиве, введен режим чрезвычайной ситуации. Военные закрыли дороги возле границы с сектором Газа из-за продолжающихся боевых действий.

Временный поверенный в делах посольства США в Иерусалиме Стефани Халлетт осудила ракетные обстрелы Израиля, заявив, что те направлены против мирных жителей. «Я полностью поддерживаю право Израиля защитить себя от террористической атаки», — цитирует ее Al Jazeera. Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил «Интерфаксу», что Москва контактирует со всеми сторонами конфликта, «с израильтянами, палестинцами, арабами». «Само собой, мы всегда призываем к сдержанности. Надо понять, что происходит, из-за чего, какие последствия будут», — сказал он.