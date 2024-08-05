Каких высокопоставленных членов ХАМАС ликвидировал Израиль. Инфографика
5 августа пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации министра экономики ХАМАС Абеда аль-Зериеи. Операция прошла накануне на территории сектора Газа. Times of Israel со ссылкой на сообщения палестинской стороны передал, что аль-Зериеи был убит в Дейр-эль-Балахе, вместе с ним погибла его мать. Ранее армия Израиля отчитывалась о ликвидации главы политбюро группировки Исмаила Хании.
В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что аль-Зериеи также служил в производственном департаменте военного крыла ХАМАС. По информации Израиля, он играл важную роль в попытках ХАМАС получить контроль над гуманитарной помощью, направляемой в сектор Газа. Также он отвечал за снабжение группировки топливом и денежными средствами. Предшественник аль-Зериеи на посту министра экономики ХАМАС Джавад Абу Шамала был также убит при помощи авиаудара в самом начале нынешнего вооруженного конфликта, 10 октября 2023 года.
Израиль ведет охоту за руководством ХАМАС на протяжении уже 28 лет: целями военных и разведки становились как руководители военного крыла группировки, так и члены ее политбюро и министры. Аль-Зериеи стал четвертым высокопоставленным членом ХАМАС, убитым с начала 2024 года, и вторым за последние пять дней. 31 июля был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, а в начале января его заместитель — Салех аль-Арури. Обе операции были осуществлены за пределами сектора Газа, в Тегеране и Бейруте, соответственно.
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