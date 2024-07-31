Что представляет собой ХАМАС, оставшийся без лидера после убийства Хании

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате ракетного удара. Что представляет собой ХАМАС, кто им руководит и какова история его противостояния с Израилем — в материале РБК

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Содержание:

Что такое ХАМАС

ХАМАС — палестинское религиозно-политическое движение и политическая партия, которая действует в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Создано в декабре 1987 года во время первой интифады — восстания палестинского населения против израильской оккупации Газы, Западного берега и Восточного Иерусалима. С июня 2007 года ХАМАС контролирует власть на территории сектора Газа, находится в острых конфронтационных отношениях с Израилем. Организация признана террористической в Израиле, США и ряде других стран мира.

Как расшифровывается

ХАМАС — арабский акроним от حركة المقاومة الإسلامية‎ («Харакат аль-мукавама аль-исламийа», «Исламское движение сопротивления»), но также можно прочитать как حماس‎ — с арабского буквально «воодушевление».

История ХАМАС

Основу ХАМАС составили активисты палестинского отделения международного исламистского движения «Братья-мусульмане» (движение признано в России террористическим и запрещено), которые впервые появились в Палестине после Второй мировой войны и с 1960-х годов создавали сеть благотворительных, учебных, медицинских и других социальных учреждений на ее территориях. Первоначально они пользовались поддержкой израильских властей, видевших в них противовес светским националистам и социалистам.

Среди них видную роль играл созданный в 1973 году фонд «Аль-Муджамма аль-Ислами» («Исламский центр») шейха и проповедника Ахмеда Ясина, который в 1978 году получил лицензию на деятельность от израильского правительства. Начиная с 1983 года лидеры «Братьев-мусульман» вели тайные консультации о создании военно-политического движения, инициатором которых был Ясин — лидер радикального крыла палестинских «Братьев-мусульман». 9 декабря 1987 года, спустя сутки после начала первой интифады, представители палестинского отделения «Братьев-мусульман» формально создали ХАМАС на встрече в доме Ясина в Газе. В 1989 году ХАМАС перешел к нападениям на израильтян, в связи с чем в мае того же года Ясин был арестован и приговорен к 15 годам тюрьмы, а сам ХАМАС был вскоре признан террористической организацией и запрещен.

Группа изначально заняла более радикальную позицию, чем Организация освобождения Палестины (ООП) и доминировавшая в нем светская партия ФАТХ, которых многие палестинцы обвиняли в коррупции и готовности идти на уступки Израилю. ХАМАС перешел к партизанско-террористическим действиям против израильтян и сотрудничавших с ними палестинцев в 1991–1992 годах, когда ООП вела переговоры с Израилем. Ответная депортация 415 активистов ХАМАС и другой радикальной группировки — «Палестинского исламского джихада» — в Ливан в декабре 1992 года привела к росту известности и популярности движения.

ХАМАС не признал соглашения в Осло (1993), которые предусматривали создание Палестинской национальной администрации (ПНА) и взаимное признание ПНА и Израиля, и с апреля 1993 года перешел к бомбовому террору с использованием смертников. В ответ на теракт 1994 года в Хевроне, который совершил израильский религиозный экстремист Барух Гольдштейн, ХАМАС развернул кампанию массового террора против гражданских лиц в автобусах, кафе, торговых центрах. В ходе второй интифады (2000–2005) ХАМАС существенно увеличил интенсивность и смертоносность террористических атак.

После смерти лидера ФАТХ Ясира Арафата в 2004 году и ослабления позиций этой партии ХАМАС принял решение участвовать в политике. Первым успехом стало участие в муниципальных выборах в 2004–2005 годах. После вывода израильских войск из Газы и ликвидации незаконных поселений в 2005 году ХАМАС принял решение участвовать в выборах в Палестинский законодательный совет — высший законодательный орган автономии.

В январе 2006 года ХАМАС победил ФАТХ на выборах (получил 74 из 132 мест), вскоре при посредничестве Саудовской Аравии партии сформировали коалиционное правительство во главе с Исмаилом Ханией. Однако ХАМАС отказался признавать Израиль и прежние договоренности с ним ПНА, в связи с чем спонсоры и доноры приостановили финансовую поддержку автономии, а руководство ХАМАС вступило в острый конфликт с ФАТХ. В июне 2007 года ХАМАС вооруженным путем захватил власть в Газе, после чего Израиль ввел экономическую блокаду сектора. С тех пор ХАМАС провел несколько раундов переговоров о нормализации отношений с ФАТХ, но без существенных результатов.

За годы нахождения у власти в Газе ХАМАС построил сеть подземных убежищ, туннелей и коммуникаций, наладил и взял под контроль ввоз контрабанды из Египта, а также существенно нарастил арсенал вооружений, который включает в себя кустарно изготовленные ракеты дальностью от 8 до 250 км (в 2021 году их число оценивалось в 14 тыс. единиц), беспилотные аппараты, минометы.

Заявленные цели ХАМАС

В августе 1988 года группа обнародовала хартию, в которой провозгласила целью борьбу с сионизмом, уничтожение Израиля и создание Палестины на исламских принципах и в ее «исторических границах» от реки Иордан до Средиземного моря. Впоследствии риторика лидеров ХАМАС несколько смягчилась.

В новой редакции программы (2017 год) ХАМАС удалил упоминания о связях с «Братьями-мусульманами» и наиболее одиозные пункты своей прежней программы, в частности отрицание холокоста и требования убийства евреев, и выступил за создание суверенного палестинского государства в границах до 1967 года, но не признал Израиль.

Где запрещен ХАМАС

Начиная с 1995 года ХАМАС находился под финансовыми санкциями США. Вскоре был признан террористической организацией в США (1997), ЕС (2003–2018, с 2021), Великобритании (с 2021). Деятельность ХАМАС запрещена в Иордании. Ряд стран, в частности Египет, признает террористическим только боевое крыло движения.

Кто спонсирует и поддерживает ХАМАС

Первоначально ХАМАС получал финансирование и пожертвования от ряда частных и правительственных организаций арабских стран, в частности, поддерживал хорошие отношения с консервативными монархиями Персидского залива. Эти связи ослабли с началом 1990-х годов. С того же времени в оказании финансовой, материальной и технической помощи ХАМАС стали обвинять Иран (по оценкам Госдепа США, за исключением короткого периода после 2011 года, когда отношения ХАМАС и Тегерана испортились из-за разногласий по сирийскому вопросу, иранская помощь достигала $100 млн в год), а также его союзников в регионе (в первую очередь — «Хезболлу»). После введения блокады Газы сначала Израилем, а с 2013 года — и Египтом ХАМАС опосредованно получал финансовую помощь от Катара.

В ноябре 2024 года журнал The Economist оценил ежегодные доходы группировки более чем в $1,1 млрд, из них около $750 млн — иностранное финансирование.

Кроме того, будучи фактической властью на территории сектора Газа, ХАМАС обеспечивает себя за счет налогов, которые собирает с населения и бизнеса. В частности, сбор пошлин на ввоз товаров из Египта через пограничный переход «Салах ад-Дин» приносил ХАМАС до $12 млн ежемесячно.

Кто руководит и как устроен ХАМАС

Высшим исполнительным органом ХАМАС считается совет из 15 человек, иногда называемый политбюро. Он был сформирован в 1996 году в Аммане (Иордания) и преимущественно занимается внешними сношениями движения и привлечением финансирования. Его избирает консультативный совет (маджлис аш-шура) — высший совещательный орган, состав и численность которого неизвестна. Его состав формируется из членов четырех региональных шур, которые, соответственно, представляют четыре административно-географических региона ХАМАС — сектор Газа, Западный берег реки Иордан, диаспору и заключенных активистов ХАМАС в израильских тюрьмах. Каждый из этих регионов имеет собственные политбюро, избираемые местными шурами.

Выборы в эти органы проходят в закрытом режиме раз в четыре года. Последние выборы в политбюро всех уровней состоялись в 2017 и 2021 годах. С 2017 года международным политбюро ХАМАС руководил Исмаил Хания, погибший в результате ракетного удара в июле 2024 года. Ранее (в 1996–2017 годах) эту должность занимал Халид Машаль.

Среди региональных органов власти влиятельным считается политбюро в Газе, им с 2017 года руководит бывший лидер военного крыла ХАМАС Яхья Синвар.

На местах деятельностью ХАМАС занимаются комитеты. Кроме того, ХАМАС координирует обширную социальную инфраструктуру (дава), представляющую собой сеть благотворительных фондов, медицинских и образовательных учреждений, а также религиозных центров.

Боевое крыло ХАМАС — «Бригады Изз уд-Дина аль-Кассама», созданные в 1991–1992 годах. Названы по имени шейха, который в 1930-х годах руководил вооруженной борьбой против британских властей и еврейских колонистов и был убит британцами в 1935 году. Командующий — Мухаммад ад-Дейф.

Где базируется

ХАМАС действует в секторе Газа — эксклаве Палестины на побережье Средиземного моря, где он является правящей партией, а также на Западном берегу реки Иордан и в Ливане.

Руководство (политбюро) с 1996 года проживает за границей. После выдворения руководителей ХАМАС из Иордании в 1999 году они сначала находились в Дамаске (с 2001 года), а в 2012 году, после того как ХАМАС отказался поддержать сирийское правительство в противостоянии с вооруженной оппозицией, перебазировались в Доху (Катар). Часть руководителей группировки, предположительно, проживают в Турции.

Войны с Израилем

Активисты и боевики ХАМАС активно участвовали в первой (1987–1993) и второй интифадах (2000–2005) — вооруженных выступлениях против Израиля.

После захвата власти в Газе (2007 год) ХАМАС совершал ракетные обстрелы территории Израиля, нападения на израильских гражданских и военных лиц и представителей ФАТХ, в 2018–2019 годах организовывал массовые протесты и пограничные провокации с участием мирных палестинцев, получившие название «Великого марша возвращения». В свою очередь Израиль неоднократно проводил операции по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС:

в декабре 2008 — январе 2009 года (операция «Литой свинец»);

в ноябре 2012 года (операция «Облачный столп»);

в июле—августе 2014 года (операция «Нерушимая скала»);

в мае 2021 года (операция «Страж стен»).

7 октября 2023 года ХАМАС совершил крупнейшее в истории вторжение в Израиль, убив порядка 1200 и взяв в заложники около 250 гражданских лиц, а также выпустив по территории страны порядка 2200 ракет.

В ответ Израиль начал полномасштабную операцию против ХАМАС, которая привела к большим разрушениям, гибели, по данным властей сектора Газа на июнь 2024-го, более 37 тыс. человек и росту антиизраильских настроений в мире.

Действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) существенно сократили военный потенциал ХАМАС, в значительной степени разрушили инфраструктуру группировки в Газе.