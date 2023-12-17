ЦАХАЛ обнаружила крупнейший туннель ХАМАС в 400 м от границы с Газой

Фото: idfofficial / Telegram

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила крупнейший туннель боевиков ХАМАС вблизи границы с сектором Газа, сообщила пресс-служба военных.

ЦАХАЛ уточнила, что система, которая делится на ответвления туннелей, простирается более чем на 4 км. Она расположена в 400 м от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе Израиля с сектором Газа.

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«Эта система подземных туннелей была проектом, которым руководил Мухаммад Синвар, брат лидера ХАМАС Яхьи Синвара», — говорится в публикации.

ХАМАС использует обширную сеть туннелей в секторе Газа для незаметного перемещения между домами и сокрытия заложников. Часто шахты находятся вблизи или внутри гражданских объектов — 9 декабря ЦАХАЛ обнаружила вход в туннель боевиков в школьном кабинете.

Часть туннелей построена из железобетона и оборудована сетями связи и линией электропередачи. В ХАМАС заявили, что общая протяженность туннелей равна 500 км.

В начале ноября The Wall Street Journal узнала, что Израиль задумал затопить туннели ХАМАС. Спустя месяц, 12 декабря, газета сообщила, что Тель-Авив начал закачивать морскую воду в подземную инфраструктуру группировки.

Россия сочла возможное затопление туннелей ХАМАС военным преступлением, поскольку там могут находиться мирные жители. Также закачка морской воды приведет к неминуемому загрязнению грунтовых вод региона.