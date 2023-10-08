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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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«Расправа в упор». Очевидцы — об атаке ХАМАС на фестиваль в Израиле

Очевидцы рассказали подробности нападения боевиков ХАМАС на фестиваль в Израиле
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Боевики ХАМАС ворвались на фестиваль и начали стрелять во все стороны, рассказывают свидетели произошедшего. Одна из очевидцев заявила, что видела множество погибших и раненых

«Расправа в упор». Очевидцы — об атаке ХАМАС на фестиваль в Израиле
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Нападение палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль утром 7 октября сопровождалось атакой боевиков на участников музыкального фестиваля в кибуце (коммуне) Реим, который расположен недалеко от границы с сектором Газа. Очевидцы рассказали, что нападавшие в упор расстреливали людей и автомобили, на которых участники мероприятия пытались сбежать. Часть людей оказались в заложниках, некоторых из них по видео опознали родственники или знакомые.

26-летний бармен Пелег Орен был одним из тех, кому удалось покинуть фестиваль и выжить. Он рассказал The Independent, что участники мероприятия, на котором были в том числе граждане Великобритании и Германии, застали ракетную атаку на Израиль в районе шести утра. «В течение пяти минут не было ни секунды без ракеты», — вспоминает он.

Издание отмечает, что многие из гостей фестиваля приехали туда на автобусах и не могли уехать самостоятельно. «У меня была собственная машина, я пытался убедить друзей уехать со мной, но некоторые уже заказали такси и хотели держаться вместе», — рассказал Орен.

Еще один очевидец, имя которого не называется, сказал израильскому телеканалу i24, что на мероприятии резко пропало электричество, «внезапно появились боевики и начали стрелять во все стороны». «Я быстро схватил ключи от машины, и мы двинулись вперед, спасаясь от обстрела. В какой-то момент нападавшие догнали нас и открыли огонь по нашим машинам», — сообщил участник фестиваля.

Другая гостья мероприятия, Таль Гибли, рассказала CNN, что, как и сотни других людей, начала убегать с места событий. «Нам даже негде было спрятаться, потому что мы находились на открытом пространстве», — пояснила он.

По словам Гибли, она видела множество погибших и раненых на обочинах дороги, но две жертвы ей запомнились особенно: один был убит у фургона, тело другого было на пассажирском сиденье автомобиля. «У меня много друзей, которые заблудились в лесу на несколько часов и были застрелены, как будто это было стрельбище», — сказала Гибли.

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По ее словам, ей удалось выжить, поскольку она в итоге смогла сесть в проезжавшую мимо машину.

19-летняя Эстер Борочова из израильского города Бат-Ям сказала изданию Ynet, что была на фестивале, когда туда ворвались боевики. По ее словам, они стреляли с близкого расстояния, многие оказались ранены. Борочова сообщила, что ее вместе с подругой забрал на машине «молодой человек с вьющимися волосами», но после обстрела машина перевернулась, а его застрелили.

«Мы притворились мертвыми, я и подруга. Он пытался нам помочь, и так мы выжили», — рассказала Борочова. «Это была террористическая расправа в упор», — добавила девушка.

Еще один участник фестиваля по имени Лиран сказал Ynet, что боевики также поджидали людей на выезде с мероприятия. «Террористы подъехали к правой стороне дороги, а затем вышли из большой белой машины, типа фургона, стреляли с близкого расстояния, это было ужасно», — сказал он.

Второй день войны Израиля с ХАМАС. Фотогалерея
Фотогалерея 

Среди тех, кто был похищен боевиками, оказалась 23-летняя гражданка Германии Шани Николь Люк. Ее на одном из видео с места событий опознала мать. Она опубликовала видео и попросила помочь с любой информацией о Шани. «Я смогла точно опознать свою дочку, которая [на видео] без сознания, пока палестинцы везут ее в Газу», — сказала женщина.

CNN передает, что смог подтвердить подлинность видео, на котором находящая без сознания Люк запечатлена вместе с боевиками. Брат девушки подтверждал The Washington Post, что та была на фестивале.

В соцсетях также широко разошелся ролик с похищением израильтянки Ноа Аргамани и ее бофренда Авинатана Ора, отмечает CNN: на кадрах девушку увозят на мотоцикле. Амир Моади, сосед по комнате Аргамани, сказал телеканалу, что знает еще около пяти или шести человек, которые были на фестивале и после нападения пропали. «У нас есть друзья и семьи, молодые и старые, все, кто попал в сектор Газа, и нам нужно сделать все и сейчас, чтобы вернуть их», — сказал Моади.

На фестивале погиб израильский футболист Лиор Асулин, сообщает Ynet. На мероприятие он приехал с друзьями и праздновал там 43-летие. Асулин большую часть карьеры провел в различных израильских клубах, в 2008 году выступал за кипрский «Аполлон». В сезоне 2004/05 он стал вторым бомбардиром чемпионата Израиля (15 голов) в составе иерусалимского «Бейтара», в сезоне 2006/07 был также вторым бомбардиром турнира (13) в составе «Бней Йегуда».

ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября, назвав свои действия военной операцией «Буря Аль-Аксы» и ответом на «преступления оккупации». Атака сопровождалась ракетными ударами, проникновением боевиков в южные районы Израиля и захватом заложников.

Власти Израиля назвали происходящее войной, начали наносить удары по Газе и сообщали об уничтожении боевиков ХАМАС на юге страны. По последним данным, в Израиле погибли свыше 600 человек, ранены почти 2 тыс. В Газе 370 жертв и более 2 тыс. пострадавших.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Израиль ХАМАС фестиваль расстрел боевики
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