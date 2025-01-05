Протесты, покушения и падения режимов: политические потрясения 2024 года
2024-й отметился чередой политических потрясений: эскалацией конфликтов, которые и так, казалось бы, уже на пике, покушениями на лидеров, многотысячными протестами. Что произошло за год и какие имело последствия — в подборке РБК
В 2024 году с апреля по июнь в Армении прошла серия массовых протестов. Они начались после того, как Баку и Ереван приступили к делимитации границы и Армения передала Азербайджану четыре села.
Демонстранты требовали отставки премьера Никола Пашиняна и отказа от передачи Азербайджану этих населенных пунктов. На фоне протестов 12 июня Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, и обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в «союз-пузырь», члены которого «с Азербайджаном планировали войну» против Армении.
В середине июня произошли масштабные столкновения между протестующими и силовиками. Демонстранты бросали в полицейских бутылки и другие предметы, полиция применила светошумовые гранаты. Пострадали около 100 человек, в том числе силовики. Против 12 человек, участвовавших в акции, начали расследование по факту участия в массовых беспорядках.
Протесты из-за закона об иноагентах
В Грузии прошли две крупные волны протестов. Первая продолжалась с апреля по июнь и была связана с законом об иностранных агентах, который правящая партия «Грузинская мечта» повторно внесла в парламент. Вопреки протестам, закон был принят — даже несмотря на вето, которое наложила президент Саломе Зурабишвили: парламент, где у «Мечты» большинство, ее вето преодолел.
Демонстранты выступали против принятия поправок и за будущее страны в Евросоюзе. Грузия стала кандидатом в члены объединения в декабре 2023-го, и в ЕС подчеркивали, что одобрение законопроекта затруднит переговоры.
В июле Евросоюз приостановил процесс приема страны и заморозил часть финансовой помощи Тбилиси.
Протесты после выборов в парламент
Новая волна протестов началась осенью, после того как прошли очередные парламентские выборы (их выиграла находящаяся у власти 12 лет «Грузинская мечта») и премьер Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке переговоров о вступлении в ЕС и отказе от любого финансирования с его стороны.
В декабре в Грузии также прошли выборы президента с единственным кандидатом от «Мечты» — 53-летним депутатом Михаилом Кавелашвили. Его победа была фактически гарантирована: для назначения ему нужно было получить две трети голосов, и у партии они были.
Оппозиция обвинила «Мечту» в смене евроинтеграционного курса на пророссийский. Зурабишвили также отказалась признать результат парламентских и президентских выборов и призвала к протестам, заявив о «русском» влиянии. Кремль неоднократно отрицал вмешательство в дела Грузии.
В «Грузинской мечте» высказывания оппозиции после проигрыша на выборах назвали «безнадежной попыткой оправдать себя». ЦИК после обвинений в фальсификации обратилась в Генпрокуратуру, а премьер Кобахидзе заявил, что те, кто выступает с подобными заявлениями, должны предоставить доказательства.
Зурабишвили отказалась покидать пост после истечения срока ее полномочий 29 декабря и потребовала назначить дату новых выборов, назвав парламент «нелегитимным». Если «Мечта» и оппозиция не договорятся о них, Грузию ожидает «свержение режима», заявила она.
В 2024 году Израиль продолжил блокаду сектора Газа, почти все население было вынуждено покинуть дома. Перемирие с ХАМАС не было заключено, в заложниках остаются 66 человек, 35 умерли.
Эскалация напряженности на Ближнем Востоке за прошедший год усилилась, а география расширилась.
- В апреле Иран и Израиль вступили в прямой конфликт, обменявшись ракетными ударами. Этому предшествовал удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске (погибли высокопоставленные представители КСИР), а затем захват Ираном в Оманском проливе контейнеровоза, зафрахтованного компанией израильского бизнесмена.
- Осенью Израиль начал масштабное наступление на ливанскую «Хезболлу», которая поддержала ХАМАС после его нападения на Израиль. Началось оно в сентябре с диверсионной атаки — массового подрыва пейджеров и других средств связи, принадлежавших представителям группировки. Погибли более 40 человек, около 4 тыс. пострадали. В октябре Израиль начал «упреждающую» наземную операцию на юге Ливана, назвав целью военную инфраструктуру «Хезболлы». Израильскими ударами по Бейруту был убит лидер группировки Хасан Насралла, а потом и его преемник. Поддерживающий «Хезболлу» Иран ответил массированным ракетным ударом по Израилю, целью назывались военные объекты. Военные действия в Ливане были приостановлены в конце ноября.
- В начале декабря израильские войска вошли в Сирию, где боевики свергли режим Башара Асада. Они заняли гору Хермон с сирийской стороны в районе Голанских высот. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Голаны навсегда останутся под контролем Израиля.
15 мая 71-летний писатель Юрай Цинтула совершил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, когда тот вышел на улицу после выездного заседания правительства в городе Гандлова.
Фицо получил серьезные ранения, в том числе в живот, но выжил. Цинтула признал вину и объяснил свой поступок тем, что не согласен с политикой правительства. По словам мужчины, он хотел навредить премьеру, но не собирался его убивать. Впоследствии дело переквалифицировали на теракт, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Фицо пришел к власти в 2023 году. До этого он был премьером в 2006–2010 и 2012–2018 годах и за первые два срока трижды встречался с президентом Владимиром Путиным, заявляя о необходимости выстраивать дружеские отношения с Россией.
С возвращением Фицо к власти отношения Словакии с ЕС обострились: западные страны считают его пророссийским популистом, который способен разорвать ключевое звено в западном военном альянсе, пишет Washington Post. Фицо заявляет, что выделение военной помощи Киеву продлевает конфликт. При нем Словакия перестала оказывать военную поддержку Украине, оставив только гуманитарную. Премьер также выступает против санкций в отношении России.
19 мая вертолет с президентом Эбрахимом Раиси разбился на северо-западе Ирана, когда политик возвращался после визита в Азербайджан. Вместе с ним летели семь человек, в том числе глава МИДа. Все находившиеся на борту погибли.
По предварительным данным иранского Генштаба, вертолет врезался в возвышенность и загорелся. Версию о взрыве в результате диверсии исключили, как и человеческий фактор, крушение признали несчастным случаем, сообщило Fars со ссылкой на источник в органах безопасности.
После гибели Раиси в Иране 28 июня прошли досрочные выборы президента. Их выиграл 70-летний реформатор Масуд Пезешкиан, в прошлом вице-спикер меджлиса (парламента), а также министр здравоохранения. Остальные три кандидата были сторонниками жесткой консервативной линии, как и Раиси. В отличие от них Пезешкиан периодически критиковал власти, выступал за налаживание отношений с США и свободу женщин, в том числе по вопросу ношения хиджаба.
В Иране президент — вторая по значимости должность после верховного духовного лидера, поэтому смерть Раиси не окажет заметного влияния на ключевые решения внутренней и внешней политики, отмечала FT. С 1989 года верховным духовным лидером является аятолла Али Хаменеи.
Как писала The Guardian, в последние месяцы «Раиси, избранный президентом в 2021 году, но на деле назначенный верховным лидером, упоминался как возможный преемник Хаменеи» и «его смерть расчищает тернистый путь для сына Хаменеи — Моджтабы». О том, что вероятным преемником 85-летнего Хаменеи после гибели Раиси станет Моджтаба, также говорил в беседе с Politico старший научный сотрудник вашингтонского Фонда защиты демократий Бехнам Бен Талеблу.
В 2024-м Россия продолжала специальную военную операцию на Украине. Войска в течение года наступали практически на всех направлениях, был занят целый ряд городов. Украинские военные вторглись в Курскую область и до сих пор занимают часть региона.
Условия мира Владимир Путин озвучил в июне. Это вывод украинских войск из регионов, где ведутся боевые действия; отказ Украины от планов вступить в НАТО; закрепление за новыми территориями, Крымом и Севастополем в международных договорах статуса российских регионов; отмена антироссийских санкций. После этого украинские силы смогут беспрепятственно отойти и начнутся переговоры, заявил президент.
Также он подчеркнул, что поскольку выборы на Украине не прошли, то Владимир Зеленский — нелегитимный президент. И если переговоры состоятся и дойдет до подписания мирного соглашения, Россия будет готова его заключить только с легитимной властью, коей, согласно Конституции, является Верховная рада и ее спикер. Если же конфликт продолжится, ситуация на земле будет меняться и «условия для переговоров будут другими», добавил Путин.
Зеленский назвал предложение Путина ультиматумом, которому нельзя доверять.
Военный союзник России
В июне Путин посетил Северную Корею, где до этого в последний раз был с визитом в 2000 году. Президент России и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный договор о стратегическом партнерстве двух стран. Его ключевая статья гласит, что «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами». В начале декабря, после прохождения необходимых законодательных процедур, договор вступил в силу.
Сеул и Киев в октябре заявляли об отправке в Россию северокорейских подразделений. В начале ноября Госдеп сообщил, что, по информации Вашингтона, 10 тыс. военнослужащих КНДР были переброшены в Курскую область. Москва и Пхеньян заявления о перемещениях северокорейских войск отвергали. В российском МИДе называли эти данные «вбросом и шумихой», в миссии КНДР в ООН — «беспочвенными стереотипными слухами».
Вторжение ВСУ в Курскую область
Ранним утром 6 августа украинские военные вторглись в Курскую область. Бои в приграничных районах продолжаются. В области объявлен режим ЧС. Минобороны России перебросило туда дополнительные РСЗО, артиллерию, танки.
Население из приграничных районов частично эвакуировали, часть жителей сами покинули дома. Как сообщал в августе бывший губернатор Алексей Смирнов, после начала боев уехали 133 тыс. человек. 14 октября омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что из региона были эвакуированы 112 тыс. человек. По ее словам, из них более 12 тыс. человек размещены в ПВР и социальных учреждениях. А около 40 тыс. отказались от эвакуации или вернулись в свои дома.
На шестой день вторжения, 12 августа, на тот момент врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов. В сентябре Минобороны начало отчитываться об освобождении оккупированных населенных пунктов (с тех пор ведомство сообщило о взятии 19 сел, поселков, деревень и хуторов). 24 октября Путин заявил, что примерно 2 тыс. украинских военных в Курской области окружены. Потом Минобороны заявило, что эта группировка уничтожена.
Изначально украинские власти называли целями вторжения усиление будущих переговорных позиций и облегчение положения на других участках фронта. Позже — недопущение возможного наступления России со стороны региона, создание «буферной зоны», захват военнопленных и подъем боевого духа украинцев.
Дальнобойное оружие, обновленная ядерная доктрина и запуск «Орешника»
В ноябре США сняли запрет на применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Как писала NYT, Вашингтон объяснил это переброской в Россию военных из КНДР.
Вскоре после снятия ограничений для Украины со стороны США Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В документе сказано, что Россия будет расценивать как «совместное нападение» агрессию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного. Также в нем перечислены военные опасности, которые в зависимости от обстановки «могут перерасти в военные угрозы» (а уже их устранение может потребовать «ядерного сдерживания»). Кроме того, расширен перечень условий для применения ядерного оружия. Доктрина также распространяется на Белоруссию.
Вскоре после этого решения Путин объявил, что Россия испытала новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении при ударе по военно-промышленному объекту в Днепре. По его словам, запущено серийное производство ракеты, у России есть достаточный запас такого оружия. Согласно данным правительственного портала «Объясняем.рф», в ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью, эквивалентной «45 Хиросимам».
Президентские предвыборные кампании в США всегда сопровождаются неординарными событиями. Но то, что происходило в 2024-м, относится уже к категории экстраординарного.
Покушение на Трампа
В июле на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение, когда он выступал на митинге в Пенсильвании. Стрельбу с крыши здания примерно в 140 м от сцены открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс.
Трамп не получил серьезных ранений: пуля пробила ему правое ухо. Стрелка убили. Трамп после случившегося поднялся и вскинул руку со сжатым кулаком, крикнув «Боритесь!». Затем его увели со сцены.
В ходе атаки погиб один зритель-мужчина, еще двое получили ранения. Нападавший действовал в одиночку, полагает ФБР.
В сентябре произошла вторая попытка покушения на Трампа. 58-летний американец Райан Рут просунул ствол винтовки через ограждение гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич. Мужчина находился в нескольких сотнях метров от политика. Сотрудники Секретной службы заметили Рута и открыли огонь. Ему удалось скрыться, но позже мужчину задержали. Трамп не пострадал.
В ноябре Минюст США сообщил, что в октябре было предотвращено еще одно покушение на Трампа, которое готовил Иран. Позже WSJ писала, что Тегеран передал Вашингтону письменные заверения, что не пытался организовать покушение на республиканца.
Выход Байдена из гонки
22 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки. О решении было объявлено чуть менее чем через месяц после его дебатов с Трампом. Как писала The Washington Post, Байден произносил важные фразы «едва громче шепота», а примерно через 10 минут «казалось, потерял концентрацию, не в состоянии завершить мысль». The New York Times назвала выступление Байдена «сбивчивым и бессвязным», отметив, что оно вызвало «панику среди демократов» и подтолкнуло их к обсуждению того, должен ли он вообще идти на выборы. Два собеседника CNN среди демократов описали участие президента как «ужасное», третий сказал: «Мы в заднице».
Позже Байден говорил: все опросы показывали, что гонка шла «ноздря в ноздрю», а его сторонники были готовы вести ее до победного конца. «Но случилось так, что ряд моих коллег-демократов в палате представителей и сенате решили, что я могу навредить им на их выборах. И я опасался, что, если я останусь в гонке, это станет темой для обсуждения», — заявил он.
В итоге вместо Байдена на выборы пошла вице-президент Камала Харрис. Выиграть демократам не удалось: победу уверенно одержал Трамп. Его инаугурация состоится 20 января.
Летние Олимпийские игры, которые прошли с 26 июля по 11 августа в Париже, стали отражением политического кризиса в спорте.
Хотя российских атлетов допустили до Игр, участвовать они могли только при выполнении целого ряда условий. Среди них был допуск от международных федераций, отсутствие публичной поддержки военной операции на Украине и контрактов с силовыми ведомствами. Атлеты также были допущены в нейтральном статусе — без национального флага и гимна — и только в индивидуальных видах.
Бурное обсуждение, должны ли россияне участвовать в Олимпиаде, разгорелось и на родине. Ряд российских спортивных объединений сразу выступили за бойкот Игр. В федерациях спортивной и художественной гимнастики заявляли, что участие россиян станет «предательством» и «позором».
В итоге Олимпиада в 2024 году прошла практически без россиян. В нейтральном статусе участвовали 15 атлетов: три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец. Удалось завоевать только одну медаль. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили серебро в парном разряде. Для сравнения: на предыдущую летнюю Олимпиаду приехали 336 российских спортсменов, они завоевали 71 медаль.
В июле вспыхнули студенческие волнения в Бангладеш. Демонстранты выступили против восстановления системы квот, по которой почти треть государственных должностей бронируется за детьми и внуками ветеранов войны с Пакистаном в 1971 году. Протестующие также требовали отставки премьера Шейх Хасины, которая находилась у власти более 15 лет. Из-за протестов она покинула пост и уехала из страны.
В подавлении протестов участвовали полиция, спецназ, пограничники и армия. Между демонстрантами и силовиками были столкновения. По данным правительства, погибли свыше 700 человек.
Впоследствии в стране сформировали временное правительство, его возглавил нобелевский лауреат Мухаммад Юнус.
В начале ноября канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов, лидера Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера. Это привело к распаду «светофорной» коалиции (по цветам входящих партий: красный — у социал-демократов (СДПГ), к которым принадлежит Шольц, желтый — у СвДП, зеленый — у «Зеленых»). СвДП перешла в оппозицию, а кабинет Шольца превратился в правительство меньшинства. При согласовании любого законопроекта ему теперь нужно заручаться поддержкой оппозиционного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).
К распаду коалиции привели разногласия по поводу экономической политики: лидеры партий не смогли договориться о бюджете на будущий год. Линднер, будучи представителем свободных демократов, которые традиционно поддерживают бизнес, требовал «экономического поворота», предполагавшего сокращение налогов и дерегулирование ряда отраслей, чтобы поддержать национальную экономику, которая сейчас находится в стагнации. СДПГ и «Зеленые», в свою очередь, не соглашались на сокращение социальных расходов.
16 декабря бундестаг отказал правительству в доверии. Через четыре дня президент распустил бундестаг. Досрочные парламентские выборы пройдут 23 февраля 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство ФРГ.
Кризис в Абхазии связан с соглашением, по которому российские компании могли бы реализовывать на ее территории инвестиционные проекты. Москва добивается ратификации соглашения парламентом Абхазии и до этого момента приостановила соцвыплаты, а также решила поставлять электричество республике по рыночной цене.
Когда парламент собрался ратифицировать документ, в Абхазии начались протесты. Соглашение предоставляет ряд преференций российским компаниям: земельные участки, многолетние налоговые каникулы, беспошлинный ввоз стройматериалов и оборудования, возможность завоза иностранных работников и т.д.
Протестующие перекрыли дороги, захватили здание администрации президента и парламента. В итоге ратификация договора не состоялась. ПрезидентАслан Бжания и премьер Александр Анкваб ушли в отставку. Парламент назначил досрочные выборы главы Абхазии на 15 февраля 2025 года.
В декабре социально-экономическая ситуация в Абхазии ухудшилась: начались проблемы с выплатами бюджетникам, в республике ввели новые графики отключения света на большее количество времени. Позже Россия начала гуманитарные поставки энергии в республику, их хватит на январь и февраль.
В начале декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в телеобращении к нации объявил военное положение, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом глава государства в своей речи практически не упоминал КНДР — большую часть выступления он посвятил внутриполитической ситуации, обвинив оппозицию в «антигосударственной деятельности по подготовке мятежа». Президент представляет консервативную партию «Сила народа», а большинство в парламенте принадлежит противостоящей ей Демократической партии.
После объявления военного положения Минобороны вывело технику на улицы Сеула и блокировало здание парламента. Однако депутаты собрались в другом месте и проголосовали за отмену военного положения. Позже отменить свое распоряжение согласился и президент.
После случившегося министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился перед гражданами и уволился. Президент также принес извинения. Оппозиция дважды вносила предложение об импичменте, и со второго раза парламент отстранил главу государства от должности. В отношении экс-президента начато расследование по подозрению в госизмене и мятеже.
И.о. президента стал премьер Хан Док Су. 26 декабря Демпартия внесла в парламент предложение и о его импичменте. Поводом стало то, что Хан Док Су отказался назначить троих недостающих судей в Конституционный суд до того, как партии достигнут компромисса. 27 декабря импичмент состоялся.
В 2024 году правительство Франции четыре раза уходило в отставку. В январе его покинула Элизабет Борн, при которой была проведена вызвавшая широкое общественное недовольство пенсионная реформа.
В июне президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 1997 года распустил Национальное собрание — нижнюю палату парламента. Такое решение он принял после того, как на выборах в Европарламент победила ультраправая партия «Национальное объединение». Она набрала вдвое больше голосов, чем коалиция с партией Макрона.
Президент назначил досрочные выборы, которые также завершились провалом сторонников президента и победой левого «Нового народного фронта». В итоге премьер Габриэль Атталь, представляющий президентскую коалицию «Вместе!», подал в отставку.
В новом правительстве ни одна из партий не смогла получить большинство, республиканец Мишель Барнье, который пришел к власти 5 сентября, впал в зависимость от раздробленного почти натрое парламента.
«Новый народный фронт» скептически отнесся к сформированному Барнье правительству и пытался вынести ему вотум недоверия в октябре, но ультраправое «Национальное объединение» не поддержало левых, и набрать нужного количества голосов не удалось.
Тем не менее очередная отставка правительства все же случилась: 4 декабря парламент проголосовал за вотум недоверия, на следующий день Барнье объявил, что покидает пост. Французское правительство сложило полномочия по вотуму недоверия впервые за 60 лет — в 1962-м таким же образом в отставку был отправлен кабинет Жоржа Помпиду. Поводом для вынесения вотума кабинету Барнье стали разногласия по проекту бюджета на 2025 год.
23 декабря во Франции сформировали четвертое за год правительство. Макрон назначил на должность премьера 73-летнего Франсуа Байру, основателя центристской партии «Демократическое движение», мэра города По.
24 ноября в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В лидеры вырвался независимый кандидат, ультранационалист Кэлин Джорджеску. В ходе предвыборной кампании он критиковал сближение Румынии с НАТО и оказание военной помощи Украине, из-за чего заработал репутацию пророссийского кандидата.
28 ноября, после иска кандидата от Румынской национально-консервативной партии Кристиана Терхеша, получившего 1% голосов, Высокий кассационный суд постановил пересчитать голоса. 6 декабря Конституционный суд аннулировал результаты первого тура, объяснив решение необходимостью «обеспечения правильности и законности избирательного процесса». В частности, Высший совет обороны Румынии предоставил суду отчет, согласно которому некто продвигал Джорджеску в TikTok (кандидат и соцсеть отрицали это) и за этим могли стоять российские спецслужбы. Кремль неоднократно отвергал подозрения во вмешательстве в дела других государств.
Позже румынская налоговая служба ANAF установила, что кампанию в TikTok в пользу Джорджеску оплатила не Россия, а проевропейская Национально-либеральная партия Румынии, сообщили источники портала Snoop.ro. Сам Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом. Теперь власти республики должны согласовать новую дату голосования.
27 ноября коалиция мятежных группировок, возглавляемая «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), начала наступление на подконтрольной правительству Башара Асада территории в Сирии. Через два дня повстанцы вошли в Алеппо.
Эскалация стала крупнейшей с 2020 года, когда стороны договорились о прекращении огня при посредничестве России и Турции.
В ночь на 8 декабря антиправительственные силы захватили Дамаск и объявили о свержении режима Асада. Бывший президент бежал из страны и получил убежище в России.
Путин отказался считать свержение Асада поражением России в Сирии. Он отметил, что когда российские военные пришли туда, то целью было не допустить создания в стране террористического анклава и «в целом мы своей цели достигли». Президент добавил, что Москва находится в контакте со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в республике, и подавляющее большинство из них заявляют о заинтересованности, чтобы российские военные базы остались в Сирии.
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