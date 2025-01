Протесты, покушения и падения режимов: политические потрясения 2024 года

Кризис вокруг американских выборов

Президентские предвыборные кампании в США всегда сопровождаются неординарными событиями. Но то, что происходило в 2024-м, относится уже к категории экстраординарного.

Покушение на Трампа

В июле на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение, когда он выступал на митинге в Пенсильвании. Стрельбу с крыши здания примерно в 140 м от сцены открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс.

Трамп не получил серьезных ранений: пуля пробила ему правое ухо. Стрелка убили. Трамп после случившегося поднялся и вскинул руку со сжатым кулаком, крикнув «Боритесь!». Затем его увели со сцены.

В ходе атаки погиб один зритель-мужчина, еще двое получили ранения. Нападавший действовал в одиночку, полагает ФБР.

В сентябре произошла вторая попытка покушения на Трампа. 58-летний американец Райан Рут просунул ствол винтовки через ограждение гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич. Мужчина находился в нескольких сотнях метров от политика. Сотрудники Секретной службы заметили Рута и открыли огонь. Ему удалось скрыться, но позже мужчину задержали. Трамп не пострадал.

В ноябре Минюст США сообщил, что в октябре было предотвращено еще одно покушение на Трампа, которое готовил Иран. Позже WSJ писала, что Тегеран передал Вашингтону письменные заверения, что не пытался организовать покушение на республиканца.

Выход Байдена из гонки

22 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки. О решении было объявлено чуть менее чем через месяц после его дебатов с Трампом. Как писала The Washington Post, Байден произносил важные фразы «едва громче шепота», а примерно через 10 минут «казалось, потерял концентрацию, не в состоянии завершить мысль». The New York Times назвала выступление Байдена «сбивчивым и бессвязным», отметив, что оно вызвало «панику среди демократов» и подтолкнуло их к обсуждению того, должен ли он вообще идти на выборы. Два собеседника CNN среди демократов описали участие президента как «ужасное», третий сказал: «Мы в заднице».

Позже Байден говорил: все опросы показывали, что гонка шла «ноздря в ноздрю», а его сторонники были готовы вести ее до победного конца. «Но случилось так, что ряд моих коллег-демократов в палате представителей и сенате решили, что я могу навредить им на их выборах. И я опасался, что, если я останусь в гонке, это станет темой для обсуждения», — заявил он.

В итоге вместо Байдена на выборы пошла вице-президент Камала Харрис. Выиграть демократам не удалось: победу уверенно одержал Трамп. Его инаугурация состоится 20 января.