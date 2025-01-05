Протесты, покушения и падения режимов: политические потрясения 2024 года

Российско-украинский конфликт

В 2024-м Россия продолжала специальную военную операцию на Украине. Войска в течение года наступали практически на всех направлениях, был занят целый ряд городов. Украинские военные вторглись в Курскую область и до сих пор занимают часть региона.

Условия мира Владимир Путин озвучил в июне. Это вывод украинских войск из регионов, где ведутся боевые действия; отказ Украины от планов вступить в НАТО; закрепление за новыми территориями, Крымом и Севастополем в международных договорах статуса российских регионов; отмена антироссийских санкций. После этого украинские силы смогут беспрепятственно отойти и начнутся переговоры, заявил президент.

Также он подчеркнул, что поскольку выборы на Украине не прошли, то Владимир Зеленский — нелегитимный президент. И если переговоры состоятся и дойдет до подписания мирного соглашения, Россия будет готова его заключить только с легитимной властью, коей, согласно Конституции, является Верховная рада и ее спикер. Если же конфликт продолжится, ситуация на земле будет меняться и «условия для переговоров будут другими», добавил Путин.

Зеленский назвал предложение Путина ультиматумом, которому нельзя доверять.

Военный союзник России

В июне Путин посетил Северную Корею, где до этого в последний раз был с визитом в 2000 году. Президент России и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный договор о стратегическом партнерстве двух стран. Его ключевая статья гласит, что «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами». В начале декабря, после прохождения необходимых законодательных процедур, договор вступил в силу.

Сеул и Киев в октябре заявляли об отправке в Россию северокорейских подразделений. В начале ноября Госдеп сообщил, что, по информации Вашингтона, 10 тыс. военнослужащих КНДР были переброшены в Курскую область. Москва и Пхеньян заявления о перемещениях северокорейских войск отвергали. В российском МИДе называли эти данные «вбросом и шумихой», в миссии КНДР в ООН — «беспочвенными стереотипными слухами».

Вторжение ВСУ в Курскую область

Ранним утром 6 августа украинские военные вторглись в Курскую область. Бои в приграничных районах продолжаются. В области объявлен режим ЧС. Минобороны России перебросило туда дополнительные РСЗО, артиллерию, танки.

Население из приграничных районов частично эвакуировали, часть жителей сами покинули дома. Как сообщал в августе бывший губернатор Алексей Смирнов, после начала боев уехали 133 тыс. человек. 14 октября омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что из региона были эвакуированы 112 тыс. человек. По ее словам, из них более 12 тыс. человек размещены в ПВР и социальных учреждениях. А около 40 тыс. отказались от эвакуации или вернулись в свои дома.

На шестой день вторжения, 12 августа, на тот момент врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов. В сентябре Минобороны начало отчитываться об освобождении оккупированных населенных пунктов (с тех пор ведомство сообщило о взятии 19 сел, поселков, деревень и хуторов). 24 октября Путин заявил, что примерно 2 тыс. украинских военных в Курской области окружены. Потом Минобороны заявило, что эта группировка уничтожена.

Изначально украинские власти называли целями вторжения усиление будущих переговорных позиций и облегчение положения на других участках фронта. Позже — недопущение возможного наступления России со стороны региона, создание «буферной зоны», захват военнопленных и подъем боевого духа украинцев.

Дальнобойное оружие, обновленная ядерная доктрина и запуск «Орешника»

В ноябре США сняли запрет на применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Как писала NYT, Вашингтон объяснил это переброской в Россию военных из КНДР.

Вскоре после снятия ограничений для Украины со стороны США Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В документе сказано, что Россия будет расценивать как «совместное нападение» агрессию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного. Также в нем перечислены военные опасности, которые в зависимости от обстановки «могут перерасти в военные угрозы» (а уже их устранение может потребовать «ядерного сдерживания»). Кроме того, расширен перечень условий для применения ядерного оружия. Доктрина также распространяется на Белоруссию.

Вскоре после этого решения Путин объявил, что Россия испытала новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении при ударе по военно-промышленному объекту в Днепре. По его словам, запущено серийное производство ракеты, у России есть достаточный запас такого оружия. Согласно данным правительственного портала «Объясняем.рф», в ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью, эквивалентной «45 Хиросимам».