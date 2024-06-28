В США прошли первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Реакция мировых СМИ — в подборке РБК

Джо Байден (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент Байден с самого начала дебатов говорил тонким и хриплым голосом: фразы, которые должны были звучать напористо, он произносил едва громче шепота и примерно через десять минут, казалось, потерял концентрацию, не в состоянии завершить мысль. <…>

Два президента — нынешний в синем галстуке, бывший в красном стояли на подиумах в восьми футах друг от друга. Их презрение друг к другу стало очевидно с самого начала, когда они отказались пожать друг другу руки; во время рекламной паузы они не смотрели друг на друга и не обменивались непринужденными репликами. <…>

Пожалуй, за 90 минут ни тот, ни другой не смог добиться однозначного успеха: оба играли на стереотипах, которые существовали до дебатов.

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Согласившись на дебаты почти за два месяца до выдвижения, президент Байден рассчитывал подкрепить свою кандидатуру. Вместо этого его сбивчивое и бессвязное выступление в четверг вечером спровоцировало панику среди демократов и снова запустило дискуссии о том, должен ли он вообще выдвигаться. <…>

Демократы, которые на протяжении месяцев отстаивали президента перед сомневающимися, включая членов его собственной администрации, через несколько минут после начала дебатов, как только стало ясно, что г-н Байден не в лучшей форме, стали яростно обмениваться телефонными звонками и сообщениями. Одни в отчаянии выражали свое смятение в соцсетях, в то время как другие в частном порядке обсуждали друг с другом, не слишком ли поздно убедить президента отступить в пользу более молодого кандидата.

К началу дебатов почти все избиратели-республиканцы сплотились вокруг Дональда Трампа. Но с Джо Байденом этого не произошло. Согласно опросу New York Times/Siena, только 72% из тех, кто проголосовал за него в 2020 году, одобряют его работу. Опрос CBS News показал, что избиратели-демократы хотели бы увидеть на дебатах «более сильного» президента. Они его не получили.

Через несколько минут [после начала дебатов] фьючерсный рынок PredictIt в режиме реального времени в терминале Bloomberg показал, что шансы Байдена на победу на выборах стали резко падать. В итоге игроки настолько разочаровались, что Трамп завоевал преимущество в 26 п.п. (еще утром оно составляло 4,5 п.п.).

Задачей президента Байдена было продемонстрировать силу и последовательность, и он полностью провалился. Задачей бывшего президента Дональда Трампа было сохранить хладнокровие; до нехарактерной для него степени, он это сделал. <…>

Что и говорить, Трамп выдал свой обычный шквал фальсификаций и преувеличений и по мере того, как протекали 90 минут, Байден приобретал все больше уверенности. После некоторые демократы бодро пытались перевести фокус на то, что, по их мнению, было «сутью», а не «стилем». Но мало кто мог отрицать, что, хотя в пользу действующего президента можно привести аргументы, Байден не дотянул до того, чтобы сделать это убедительно.

Президент был под огромным давлением — ему надо было показать, что он по-прежнему подходит для этой должности, и дебаты преподносились как возможность развеять беспокойство о его возрасте и подкрепить его сильное обращение «О положении страны», с которым он выступил в марте.

На протяжении дебатов он с трудом находил ответы и пытался связать несвязанные темы. В одном случае он потерял ход мысли и назвал миллиардеров триллионерами.

Оба — и Джо Байден, и Дональд Трамп — вступили в президентские дебаты в надежде поколебать так называемых дважды ненавистников, тех избирателей, кто отвергает обоих кандидатов и мог бы сыграть решающую роль в исходе выборов. В конце концов эти избиратели, вероятно, вынесли из этих дебатов четкое понимание, почему они ненавидят оба варианта. <…>

Многие американцы начали смотреть нынешние дебаты, полагая, что Байден слишком стар для второго срока, а Трамп слишком хаотичен для возвращения на пост президента. Маловероятно, что их выступления хоть как-то поколебали эти предположения.

Джо Байден хотел воспользоваться телевизионными дебатами с Дональдом Трампом, чтобы наконец перейти в наступление. Но они обернулись для него катастрофой — уже появляются призывы к его отставке. Трамп, в свою очередь, вышел победителем, несмотря на всю ложь.

От события, которое во многом уже воспринимается как решающий момент американской избирательной кампании, пришлось ожидать худшего. Однако по крайней мере 81-летний Джо Байден полностью не потерял сознание во время первых теледебатов, а 78-летний Дональд Трамп частично проявил сдержанность.Тем не менее дебаты не стали триумфом ни для одного из них. Байден казался дерганым и неуверенным, особенно вначале. Тот факт, что по телевизору можно было видеть оба лица, также не пошел на пользу Байдену. Пока Трамп говорил, Байден иногда смотрел просто в пустоту. В другом случае можно было наблюдать за странными гримасами Трампа.

Джо Байден и его предшественник встретились в четверг на CNN в первой дуэли во время американской президентской кампании. Усталому американскому президенту не удалось развеять опасения, связанные с его возрастом, когда он встретился лицом к лицу с непоследовательным, но воинственным Дональдом Трампом, который, как обычно, множил ложь.

Если президент пытался доказать, что его возраст не должен беспокоить избирателей, он потерпел неудачу. Два кандидата жестко нападали друг на друга, но Трамп каждый раз вежливо дожидался своей очереди и именно Байден перешел на оскорбления, назвав Трампа «идиотом и неудачником». Хотя экс-президент снова и снова прибегал к всевозможным мистификациям, его послания были, по-видимому, более эффективны. Он победил с большим перевесом по форме, и потому аргументы ушли на задний план»

Китайские эксперты заявили, что, вместо того чтобы сосредоточиться на политике, зрители со всего мира гораздо больше внимания уделили физическому состоянию кандидатов. Акцент на возрасте подсветил феномен геронтократии в политике США, который также продемонстрировал значительный недостаток в самопровозглашенной демократической политической системе.

В жестких, суровых и порой сюрреалистичных президентских дебатах Дональд Трамп был гораздо энергичнее и увереннее, когда отбивался от нападений оппонента, многие из которых были личными. Выступление неубедительного, хриплого и порой лишенного рефлексов Байдена во время долгожданной дуэли привело демократов в состояние тревоги, усилив сомнения в его бодрости и психическом здоровье во время старта борьбы за Белый дом.