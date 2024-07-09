Что значит для Грузии приостановка приема в Евросоюз

Евросоюз приостановил прием Грузии в свои члены. Причина — грузинский закон об иноагентах. Но статус кандидата в ЕС он у страны не отозван. Что это значит для Тбилиси и как он отреагировал — в материале РБК

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Почему Евросоюз приостановил прием Грузии

Евросоюз приостановил процесс приема Грузии и заморозил часть финансовой помощи республике, в частности средства в объеме €30 млн, которые грузинскому Минобороны были выделены из Европейского фонда мира (European Peace Facility — EPF). Об этом решении 9 июля сообщил журналистам посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский. Он уточнил, что это решение европейские лидеры приняли на заседании Евросовета 27 июня и его причина — одобренный в Грузии закон об иноагентах.

Законопроект об иноагентах (официальное название — «О прозрачности иностранного влияния») правящая партия республики «Грузинская мечта» внесла в парламент в апреле 2024 года. Она сделала это во второй раз — в 2023 году после массовых протестов, организаторы которых окрестили закон «российским», «Мечта» первоначальный законопроект из парламента отозвала. Митинги были и на этот раз, причем порой они доходили до столкновений с полицией. Западные страны протест поддержали; параллельно они требовали от Тбилиси либо закон переписать, либо от него отказаться. Грузинские власти отвечали обвинениями, что Запад посягает на суверенитет страны. 28 мая парламент, где у «Мечты» большинство, закон принял, преодолев вето, которое на него наложила президент Саломе Зурабишвили.

«Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад по сравнению с девятью шагами [по вступлению в Евросоюз]. Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, сейчас вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. Это действительно грустно и душераздирающе», — прокомментировал Герчинский (цитата по «Новости — Грузия»). По его словам, в течение нескольких месяцев ЕС посылал «очень четкие сигналы» относительно того, что, если закон будет принят, это повлечет последствия. «Закон принят, теперь, к сожалению, пришло время последствий», — сказал Герчинский и пообещал, что за этим последуют и другие меры: в частности, Евросоюз сократит помощь правительству Грузии, перенаправив ее на поддержку грузинского гражданского общества и СМИ.

На сообщение Герчинского отреагировал глава грузинского МИДа Илья Дарчиашвили, который сейчас находится в Вашингтоне на саммите НАТО. «Я бы не стал использовать такую резкую оценку, как это сделал посол ЕС. Думаю, что это решение на микроуровне, которое не может помешать стремлению к европейской интеграции», — сказал журналистам министр (цитата по «Первому каналу»). Он сконцентрировался на финансовой поддержке: «Грузии необходимо еще больше укрепить свой оборонный потенциал, чтобы мы могли лучше справляться с угрозами, поэтому мы надеемся, что подобные решения очень скоро будут отменены, и продолжим сотрудничать с Евросоюзом в этом направлении», — заявил Дарчиашвили, подчеркнув, что Тбилиси последовательно выполняет свои обязательства перед ЕС.

Грузия подала заявку о членстве в ЕС в один день с Молдавией — 3 марта 2022 года, через два дня после Украины. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Грузия стала кандидатом только в декабре 2023-го. Позже Еврокомиссия определила «девять шагов», которые республика должна сделать, чтобы стать членом союза. 1. Бороться с дезинформацией в отношении ЕС и его ценностей. 2. Действовать сообразно с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС. 3. Решить проблему политической поляризации — больше вовлекать оппозицию в политику. 4. Обеспечить свободный, конкурентный и справедливый избирательный процесс. 5. Улучшить парламентский надзор, обеспечить независимость и беспристрастность ключевых институтов, в том числе избирательной комиссии и Национального банка. 6. Провести судебную реформу. 7. Обеспечить независимость Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы, Службы защиты персональных данных. 8. Провести деолигархизацию. 9. Улучшить ситуацию в сферах защиты прав человека, гражданских свобод и свободы СМИ.

Когда парламент принял закон об иноагентах, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что он противоречит минимум трем из девяти пунктов — о борьбе с дезинформацией, политической поляризацией и о соблюдении гражданских свобод. На встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге 24 июня Боррель пообещал, что если правительство Грузии продолжит нынешний политический курс, двери в Евросоюз для него будут закрыты. На саммите 27 июня в Брюсселе лидеры ЕС приняли 22-страничное коммюнике, в котором посвятили Грузии четыре пункта. Они, в частности, призвали грузинские власти изменить политический курс и обеспечить свободные и справедливые выборы в парламент.

Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября 2024 года. В Брюсселе, судя по заявлениям, ждут, что они приведут к серьезным переменам в республике. Герчинский выразил надежду, что «после выборов в октябре вновь сформированное правительство, кто бы это правительство ни сформировал, снова начнет серьезную работу по вступлению в Евросоюз».

Грузинское руководство тем временем уверено в своей правоте. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, представляя 28 июня парламенту отчет о работе правительства, заявил, что к 2030 году из всех кандидатов в ЕС Грузия будет лучше всего готова к членству в союзе, и пообещал углублять сотрудничество с НАТО. «У нас очень продуктивное сотрудничество по различным направлениям, в том числе в военной и оборонной сферах. Углубление этого сотрудничества останется одним из главных приоритетов нашего правительства», — пообещал он (цитата по «Новости — Грузия»).

В сентябре 2023 года ЕС выделил Грузии €62 млн через EPF на укрепление обороноспособности (речь шла о нелетальном оборудовании, первые поставки которого были произведены еще в апреле 2023-го). В мае 2024-го Брюссель выделил Тбилиси €30 млн. Предполагалось, что с помощью этого пакета будут профинансированы поставки нелетального оборудования, снабжение и услуги для сил обороны Грузии, «включая техническую подготовку, если это требуется». Соответствующую помощь Грузия запросила 8 февраля 2023 года. В декабре 2022-го ЕС также выделил с целью укрепления сил обороны Грузии €20 млн, а в декабре 2021-го — €12,75 млн.

Как на ситуацию в Грузии реагируют США и Россия

Пересмотреть отношения с Тбилиси планирует и Вашингтон. В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал визовые ограничения «для тех, кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии», — то есть в отношении тех, кто причастен к подготовке и принятию закона об иноагентах. В начале июня США обещанные меры ввели — в список тех, чьи визы аннулированы или кому их не дадут, попали «несколько десятков» человек (депутаты парламента и члены их семей; их имена не разглашались из-за норм о конфиденциальности информации по визам).

В начале июля Пентагон сообщил, что в контексте «всеобъемлющего пересмотра двусторонних отношений», который США начали 30 мая, на неопределенный срок переносятся американо-грузинские учения Noble Partner («Достойный партнер»), которые с 2015 года проводятся в Грузии (в этом году их планировали устроить с 25 июля по 6 августа). Причина переноса, пояснил Пентагон, в «ложных обвинениях, которые грузинское правительство выдвинуло в адрес США и других западных стран» и которые заключаются в том, что Вашингтон давит на Тбилиси, требуя открыть второй фронт против России. «США будут продолжать сотрудничать с Силами обороны Грузии, стремясь укрепить ее способность защищать свой суверенитет и поддерживать территориальную целостность», — сказано также в заявлении американского военного ведомства, выразившего в заключение надежду, что стороны смогут сотрудничать в совместных учениях Agile Spirit в 2025 году. В грузинском правительстве в связи с этим заявлением выразили сожаление, уточнив, что от сотрудничества не отказываются и что продолжат готовиться к Agile Spirit.

В «Грузинской мечте» американские санкции и перенос учений вызвал резко негативную реакцию. «Независимость страны не продается ни за какие визы. Не то что отказ от виз, за нее грузины шли на смерть… Грузины, которые никогда не уступят своего отечества, языка, веры, традиций, достоинства, справедливости, и так станут полноценными членами европейской семьи! В конечном счете всем придется говорить с грузинским народом и избранной им, а не назначенной извне, властью», — заявил лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе (цитата по «Новости — Грузия»). Он также обвинил США в попытках «помешать Грузии в принятии независимых решений». Перенос учений Мдинарадзе позднее назвал непонятным и неправильным.

Президент Зурабишвили, которая последовательно придерживается прозападного курса и фактически находится в оппозиции правительству, обвинила кабинет в сворачивании сотрудничества с Вашингтоном. «Это вредит нашему стратегическому партнерству с США. Это несет большую угрозу для нашей обороноспособности и всего, благодаря чему по сей день строилась наша армия. И это все происходит потому, что наша власть не поняла, где ее друзья, а где враги», — сказала она (цитата по «Новости — Грузия»).

В защиту «Грузинской мечты» выступила Служба внешней разведки России (СВР). В опубликованном 9 июля заявлении она, ссылаясь на свои данные, сообщила о «решительном настрое Вашингтона добиваться смены власти в Грузии» в ходе парламентских выборов; делаться это будто бы будет через «масштабную информационную кампанию по дискредитации» «Мечты». «С присущим Белому дому антироссийским запалом в основу пропагандистской акции намечено заложить «сенсационное разоблачение»: во всех бедах Грузии виновата Россия. При этом акцент будет сделан на раскручивании обвинений «Грузинской мечты» в «политической несамостоятельности», грозящей увести «корабль Джорджия» под алыми парусами вдаль от европейских берегов», — заявила российская спецслужба.

По ее оценке, ключевую роль в этом должна сыграть Зурабишвили (срок ее президентских полномочий истекает в этом году; следующего президента республики должна избрать коллегия выборщиков), а сценарий такой: в интервью американскому СМИ она обвиняет правительство в деградации переговоров с ЕС, готовит избирателей к «цветной революции», а оппозиция тем временем готовит приуроченные к выборам протесты. «Предусматривается «сакральная жертва» из числа участников протестов, которая направит «гнев народа» на силовиков. Соответствующий богатый опыт у американских мастеров провокаций имеется. Достаточно вспомнить киевский Майдан десятилетней давности, где на «алтарь демократии» были положены сотни человек, расстрелянных в том числе грузинскими снайперами-наемниками», — завершает свой прогноз СВР.