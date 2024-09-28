Израиль объявил о ликвидации лидера «Хезболлы»

Хасан Насралла половину жизни руководил «Хезболлой», важнейшим союзником Ирана в регионе. В группировке пока не подтвердили гибель своего лидера

Фотография лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы (Фото: Aziz Taher / Reuters)

Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту, заявила пресс-служба израильской армии в телеграм-канале.

Удар нанесли вечером 27 сентября по подземному центральному штабу группировки. На момент удара там собралось руководство «Хезболлы», уточнили в армии. В ведомстве подчеркнули, что Насралла ответственен за гибель многих израильских мирных жителей и военнослужащих, он отвечал за руководство и осуществление множества терактов по всему миру против людей разных национальностей.

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Израильская сторона объяснила свои действия планами «Хезболлы» и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений.

Насралле было 64 года. Ровно половину жизни он руководил «Хезболлой», возглавив группировку в 1992-м, когда израильская армия ликвидировала в южной части Ливана предыдущего лидера Аббаса аль-Мусави. Последний находился в автоколонне, когда по ней был нанесен ракетный удар вертолетами ВВС Израиля.

Для обеспечения безопасности Насраллы предпринимались исключительные меры, пишет The New York Times. Когда в 2002 году он дал редкое интервью этому изданию, журналисту завязали глаза и некоторое время возили по южным пригородам Бейрута. Затем охранники лидера группировки проверили абсолютно все предметы, которые попадут в комнату к Насралле. В частности, разобрали пишущие ручки, чтобы убедиться, что в них только чернила.

Долгое время Насралла призывал к «освобождению» Иерусалима и называл Израиль «сионистским образованием», требуя, чтобы все израильтяне вернулись в страны своего происхождения, а на месте государства была создана объединенная Палестина.

Как отмечает The New York Times, Насралла производил впечатление менее сурового лидера, чем остальные шиитские руководители. Он никогда не выступал за соблюдение жестких исламских правил, например ношение женщинами чадры. Издание также называет его сильным оратором, несмотря на легкую шепелявость и склонность к шуткам в речах.

В середине сентября по всему Ливану массово взорвались пейджеры, которые принадлежали членам «Хезболлы». Последние использовали эти устройства вместо телефонов, чтобы избежать прослушки и определения геопозиции. Пострадали 4 тыс. человек, еще 11 погибли. Sky News Arabia выяснила, что израильская разведка перехватила пейджеры на пути следования в Ливан и начинила взрывчаткой, которую впоследствии удалось взорвать путем намеренного перегрева устройств. Официально Израиль отрицает свою причастность.

Израиль на днях объявил о начале «упреждающей наступательной операции» на юге Ливана. Военная операция в Ливане может включать создание буферной зоны на несколько миль к северу от израильской границы, выяснил The Economist.

Точная численность бойцов «Хезболлы» не известна. Насралла три года назад говорил, что подготовлены 100 тыс. человек, однако американские власти говорят о 40–50 тыс. боевиков.