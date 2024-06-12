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Политика ,  
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Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Армении

В Ереване перед зданием парламента проходит акция протеста сторонников движения «Тавуш во имя Родины». Задержаны 42 человека. Лидер оппозиции призвал перекрыть вход в парламент, чтобы Пашинян не смог выйти
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

В Армении полицейские использовали светошумовые гранаты для разгона протестующих, сообщает агентство «Новости-Армения».

На проспекте маршала Баграмяна перед зданием парламента Армении, где сегодня выступал премьер-министр Никол Пашинян, проходит митинг сторонников движения «Тавуш во имя Родины».

Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Армении
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Между митингующими и полицией начались столкновения, во время потасовки самочувствие одного из протестующих ухудшилось. По данным МВД страны, задержаны 42 участника митинга.

Лидер движения «Тавуш во имя Родины», руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян призвал протестующих перекрыть вход и выход в здание парламента, чтобы Пашинян не смог выйти оттуда, передает агентство «Новости Армении».

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Новая волна акций протеста в Армении стартовала после начала процесса определения границ с Азербайджаном. Стороны подписали документы о делимитации в конце апреля. Процедура определения положения границ должна была начаться в селах Тавушского региона. В итоге, несмотря на протесты, Азербайджан получил контроль над этими селами.

После этого оппозиционеры стали требовать отставки Пашиняна с поста премьер-министра. В прошлый раз митинг состоялся 10 июня. Протестующие дошли до Национального собрания Армении и провели всю ночь в палатках у здания парламента. Акция была организована движением «Тавуш во имя Родины». Его лидера Галстаняна предлагают выдвинуть на пост премьера страны.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Армения протесты Никол Пашинян светошумовые гранаты оппозиция
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года

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