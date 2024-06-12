Пашинян объявил, что Армения выйдет из ОДКБ
Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), другого пути нет, заявил премьер-министр Никол Пашинян, передает «Новости-Армения».
«Выйдем. Мы решим, когда выходить. А по вашему мнению, каким должен быть следующим шаг? Не вернемся же обратно! Другого пути нет», — сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
Он обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в «союз-пузырь», члены которого «с Азербайджаном планировали войну против нас».
Отвечая на вопрос, куда, в таком случае, идут власти, Пашинян ответил: «Мы идем к реальной Армении, Республике Армения — суверенному, безопасному, мирному государству с делимитированными границами. Не беспокойтесь, обратно мы не пойдем».
Пашинян не впервые выступает с такими заявлениями. Он не раз критиковал организацию за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана, а в конце мая сказал, что две страны — члена объединения участвовали в подготовке войны в Нагорном Карабахе, не уточнив, о каких государствах речь (помимо Армении в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).
В феврале Пашинян объявил о заморозке членства страны в ОДКБ. В начале мая власти Армении объявили, что не будут участвовать в финансировании ОДКБ.
В МИД России, комментируя отказ Еревана финансировать ОДКБ, заявили, что бюджет организации будет скорректирован, но напомнил, что у республики остаются финансовые обязательства перед объединением. В ведомстве посчитали, что выхода Армении из ОДКБ добиваются США и Евросоюз, которые хотят сделать из страны «инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе».
Вместе с тем в Кремле говорили, что готовы контактам с армянской стороной не только в рамках ОДКБ, но и на двустороннем уровне.
Накануне, 11 июня, Армения объявила, что повысит отношения с США до уровня стратегического партнерства. Оно подразумевает оказание помощи Вашингтоном в реформах в экономической и оборонной сферах, однако не означает прямого вмешательства армии США в возможный конфликт. Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен также заявил о планах Вашингтона укрепить отношения с Ереваном в сфере безопасности.