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Политика ,  
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Пашинян объявил, что Армения выйдет из ОДКБ

Пашинян заявил, что ОДКБ — это «союз-пузырь», члены которого участвовали в подготовке к войне в Карабахе. Армения выйдет из организации, когда посчитает нужным, пообещал он. МИД говорил, что Ереван к этому подталкивают США и ЕС
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), другого пути нет, заявил премьер-министр Никол Пашинян, передает «Новости-Армения».

«Выйдем. Мы решим, когда выходить. А по вашему мнению, каким должен быть следующим шаг? Не вернемся же обратно! Другого пути нет», — сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

Он обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в «союз-пузырь», члены которого «с Азербайджаном планировали войну против нас».

Отвечая на вопрос, куда, в таком случае, идут власти, Пашинян ответил: «Мы идем к реальной Армении, Республике Армения — суверенному, безопасному, мирному государству с делимитированными границами. Не беспокойтесь, обратно мы не пойдем».

Пашинян не впервые выступает с такими заявлениями. Он не раз критиковал организацию за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана, а в конце мая сказал, что две страны — члена объединения участвовали в подготовке войны в Нагорном Карабахе, не уточнив, о каких государствах речь (помимо Армении в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).

Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе
Политика
Никол Пашинян

В феврале Пашинян объявил о заморозке членства страны в ОДКБ. В начале мая власти Армении объявили, что не будут участвовать в финансировании ОДКБ.

В МИД России, комментируя отказ Еревана финансировать ОДКБ, заявили, что бюджет организации будет скорректирован, но напомнил, что у республики остаются финансовые обязательства перед объединением. В ведомстве посчитали, что выхода Армении из ОДКБ добиваются США и Евросоюз, которые хотят сделать из страны «инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе».

Вместе с тем в Кремле говорили, что готовы контактам с армянской стороной не только в рамках ОДКБ, но и на двустороннем уровне.

Накануне, 11 июня, Армения объявила, что повысит отношения с США до уровня стратегического партнерства. Оно подразумевает оказание помощи Вашингтоном в реформах в экономической и оборонной сферах, однако не означает прямого вмешательства армии США в возможный конфликт. Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен также заявил о планах Вашингтона укрепить отношения с Ереваном в сфере безопасности.

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Никол Пашинян Армения ОДКБ
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Открыть счет

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