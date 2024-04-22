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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан начали делимитацию границы

Пашинян: Ереван и Баку должны восстановить границы 1991 года
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Astrig Agopian / Getty Images
Фото: Astrig Agopian / Getty Images

Ереван и Баку начали делимитацию границ между странами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским журналистам, которое покажет сегодня Общественное ТВ Армении.

«Мы начали практический процесс по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, который невероятно важен, в том числе для снижения рисков безопасности» (цитата по ТАСС), — сказал Пашинян.

По его словам, между странами нужно восстановить те границы, которые были на момент распада СССР.

МИД Армении 19 апреля заявил, что Ереван и Баку предварительно договорились о делимитации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел — их получил Азербайджан.

Делимитация границы — это определение положения и направления границы между сопредельными государствами путем переговоров. Материалы делимитации служат основанием для проведения границы на местности (демаркации).

Пашинян сообщил, когда российские силы покинут границу с Азербайджаном
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Стороны должны до 15 мая подписать протокол, в котором будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности». Границы будут считаться делимитированными до полного завершения процесса.

Пашинян ранее говорил, что четыре села, которые получил Азербайджан, не находятся на суверенной территории Армении. Но он уточнял, что они расположены вблизи четыре армянских сел в Тавушской области. Премьер Армении отрицал возможность их передачи Азербайджану. Пашинян также заявлял, что если Ереван не пойдет на корректировку границ, то с Баку может начаться новая война.

Процесс делимитации базируется на Алма-Атинской декларации 21 декабря 1991 года о целях и принципах Содружества Независимых Государств (СНГ). Документ подтвердил Беловежские соглашения, где констатировалось прекращение существования СССР как «субъекта международного права». Декларация также закрепила территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года.

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Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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