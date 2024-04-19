ABC сообщил о ракетном ударе Израиля по Ирану
Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, сообщает ABC со ссылкой на источник среди американских чиновников.
Собеседник телеканала не уточнил, нанесены ли удары по территории Ирака и Сирии, территория которых была задействована при иранском обстреле Израиля на прошлой неделе.
В городе Кахджаваристан в иранской провинции Исфахан раздался взрыв, сообщили источники иранского информагентства Fars. Этот город расположен неподалеку от аэропорта Исфахана и 8-й базы армейских ВВС.
Новый виток эскалации между Ираном и Израилем начался 1 апреля. В тот день от ракетного удара пострадало здание иранского посольства в Дамаске, Сирия. Погибли семеро офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), трое из которых были генералами. По некоторым данным, они были причастны к операциям против Израиля. Тель-Авив напрямую не признал ответственность за произошедшее.
Спустя две недели, в ночь на 14 апреля, Иран запустил несколько сотен дронов и ракет в направлении Израиля. Атаку поддержали проиранские силы в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Большую часть объектов удалось сбить. Американские власти попросили Израиль не эскалировать ситуацию ответным ударом по Ирану, а принять в качестве победы незначительный ущерб иранского обстрела.
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