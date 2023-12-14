Грузия стала кандидатом в члены ЕС

ЕС также начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией. Они стали кандидатами в члены Евросоюза летом 2022 года. Аналогичный статус в конце прошлого года получила Босния и Герцеговина

Тбилиси (Фото: Jan Kruger / Getty Images)

На саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе принято решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, сообщил в своем аккаунте в Х (бывший Twitter) глава Евросовета Шарль Мишель.

Решение прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. «Поздравляю! Евросовет принял решение предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС!» — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Шарль Мишель сообщил, что Брюссель также начинает официальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией. «Впереди непростой путь. Мы едины и готовы пройти его очень быстро», — заявил в своем телеграм-канале украинский премьер Денис Шмыгаль.

Президент Молдавии Майя Санду в своем Facebook назвала победой для страны решение Брюсселя начать переговоры с Кишиневом. «Евросоюз сказал да нашей стране, сказал да нашему европейскому будущему. Это новая страница в нашей истории», — написала она.

Переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной будут начаты после того, как страна достигнет необходимой степени соответствия критериям членства. Еврокомиссии предложено предоставить отчет к марту 2024 года, отметил Мишель.

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