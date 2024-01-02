Лучшие кадры 2023 года. Выбор РБК
Индуисты во время празднования религиозного фестиваля Rakher Upabash в Дакке, Бангладеш, 7 ноября
Спасатели несут восьмилетнего мальчика, выжившего после обрушения здания, через 52 часа после землетрясения, 8 февраля, Хатай (юг Турции)
Самое разрушительное в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовали еще несколько подземных толчков, которые продолжались несколько дней. Спасатели продолжали находить людей даже спустя почти две недели после происшествия. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, число погибших превысило 41,1 тыс. человек. Были разрушены либо серьезно повреждены и подлежат сносу 118 тыс. жилых зданий.
Плавание с группой песчаных акул в Средиземном море возле электростанции «Орот Рабин», расположенной недалеко от израильского города Хадера, 2 января. Сброс горячей воды с электростанции привлекает песчаных и сумеречных акул, находящихся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова рыбы
Бойцы ЧВК «Вагнер» возле здания цирка в Ростове-на-Дону, 24 июня
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные нанесли удар по лагерю ЧВК «Вагнер», он обвинил в этом «военное руководство» и пообещал ответ. Министерство опровергло его слова и назвало их провокацией. Утром 24 июня Пригожин объявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, назвал действия основателя ЧВК предательством и пообещал жесткий ответ. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Евгением Пригожиным, они достигли договоренности об остановке движения бойцов ЧВК по территории России. 27 августа самолет с находящимся там Евгением Пригожиным разбился, никто из пассажиров не выжил.
Лайла Темори ищет в обломках судна останки своих родственников, 2 марта. Кораблекрушение произошло утром 26 февраля в регионе Калабрия на юге Италии. Судно перевозило мигрантов из Афганистана, Ирана, Сирии, из-за погодных условий оно разломилось, находившиеся на борту люди оказались в море. Погибли по меньшей мере 45 мигрантов, включая детей
Вид с воздуха на последствия лесных пожаров, вспыхнувших в августе на Гавайях, 9 октября. Их причиной стали засуха и ураганный ветер. Больше всего разрушений в городе Лахайна на севере острова Мауи — историческая часть курортного города, который в прошлом был столицей Королевства Гавайи, «сожжена дотла», заявил мэр округа Ричард Биссен
5 февраля, после нескольких дней наблюдения за летающим объектом в небе над США, военные сбили над Южной Каролиной китайский аэростат. Моряки провели операцию по подъему обломков воздушного шара, размер которого сравним «с тремя школьными автобусами». Шар впервые обнаружили над штатом Монтана, где находится база ВВС США Мальмстром и шахты ядерных ракет, в начале февраля. Вашингтон назвал летательный аппарат китайским аэростатом наблюдения, Пекин — гражданским объектом, который используется в метеорологических целях
Люди спускаются с помощью веревок в почти сухой колодец за водой, 27 мая, штат Махараштра, Индия
Количество дождей в штатах Махараштра в этом году было на 50% ниже среднего показателя, индийский штат столкнулся с водным кризисом — сразу в нескольких районах штата было официально объявлено чрезвычайное положение в связи с засухой.
Cтолкновения между силами палестинского сопротивления и Армией обороны Израиля в Дженине на Западном берегу реки Иордан, 7 марта
Последствия наводнения из-за сильных дождей и шторма в городе Сан-Клементе в Калифорнии, 16 марта. Дожди вызвали оползни, часть жилых домов съехала в океан
Последствия попадания беспилотника в башню «Нева-Тауэр» в «Москва-Сити», 23 августа
Власти приграничных российских регионов регулярно заявляли об обстрелах их территории и попытках атак беспилотников. С февраля 2022 года по конец августа 2023 года число таких сообщений превысило 500. С начала мая столичный регион более 30 раз подвергался атаке беспилотников. В ночь на 30 июля украинские дроны повредили две высотки в «Москва-Сити». В ночь на первое августа беспилотник снова врезался в правительственную башню в «Москва-Сити».
Столбы света в Омске, 2 января. Явление бывает при низких температурах — влага вымораживается из атмосферы, образуя кристаллики льда. Свет падает на них таким образом, что образуются столбы
Король Карл III на балконе Букингемского дворца после коронации, 6 мая, Лондон
В мае в Великобритании короновали нового монарха — Карла III. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Он наследовал престол своей матери Елизаветы II, которая умерла осенью 2022 года. Она находилась у власти рекордно долго — 70 лет, и все эти годы ее сын провел в статусе наследника.
Австралийская серфингистка Оливия Оттауэй ныряет под волну на Таити, 19 августа
Офицер французской полиции 2 июля во время беспорядков, вспыхнувших после гибели 17-летнего подростка — тот был застрелен дорожной полицией, после того как не подчинился требованию остановиться. Протестующие поджигали машины и полицейские участки, забрасывали правоохранителей фейерверками
Подтопление Дома культуры в Новой Каховке после разрушения задвижек на Каховской ГЭС, 6 июня
6 июня разрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона. Это привело к затоплению территорий по обеим сторонам Днепра: левый берег находится под контролем российских военных, правый контролируют украинские войска. Число пострадавших превысило 130 человек, больше 50 человек погибли, сообщили российские власти. Украина сообщила о 21 погибшем.
Обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана Ке Хюи Куан, получившая награду за главную женскую роль Мишель Йео, а также обладательница награды за лучшую женскую роль второго плана Джейми Ли Кертис (слева направо) на церемонии вручения премии «Оскар», 12 марта. Все три актера получили премии за работу в фильме «Все везде и сразу». Картина стала абсолютным лидером по числу наград в 2023 году — семь статуэток
Прохожие смотрят на быка с пылающими рогами 17 сентября во время фестиваля bou embolat, который был запрещен в Валенсии в 2016 году, но восстановлен новым региональным правительством в Карпесе, северная Валенсия, Испания
Жительница кибуца Нир-Оз на юге Израиля Хадас Кальдерон, чьи дети были взяты в заложники, а мать и племянница убиты во время террористической атаки ХАМАС на страну, осматривает сгоревший дом, 30 октября
7 октября во время нападения боевики ХАМАС захватили свыше 200 заложников, их переправили в сектор Газа. Более ,2 тыс. человек были убиты. Израиль перешел в состояние войны и начал в секторе Газа операцию «Железные мечи», а в конце октября начал наземную операцию.
Вид с воздуха на корабли, стоящие в Панамском заливе вблизи Панамского канала, 20 сентября. В августе администрация канала ввела ограничения на транзит судов. Причина — сильная засуха, которая привела к снижению уровня в водохранилищах, откуда поступает вода для пропуска судов через Панамский канал. Принятые меры увеличили сроки доставки грузов и удлинили срок простоя крупных танкеров
Беженцы из Нагорного Карабаха стоят в пробке в сторону Армении, 26 сентября. Армяне начали покидать регион, после того как 19 сентября Азербайджан провел там однодневную «антитеррористическую операцию». В числе требований Баку была отставка властей Карабаха, обсуждение реинтеграции и вывод армянских войск (Ереван опровергал их присутствие в регионе). Спустя сутки после начала боевых действий власти непризнанной республики согласились на прекращение огня, а позднее ее глава Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики с 1 января 2024 года. Более 100 тысяч жителей республики покинули ее территорию
Мальчик раздает цветы индуистам во время празднования фестиваля Дашайн в Непале, 23 октября. 15-дневный праздник знаменует торжество богов над демонами
Спиленное дерево — достопримечательность на северо-востоке Англии, 28 сентября. Огромный платан несколько столетий рос в лощине Сикамор-гэп. Мировую известность дерево получило после 1991 года, когда на экраны вышел приключенческий фильм «Робин Гуд: Принц воров» с участием Кевина Костнера, Моргана Фримэна и Алана Рикмана — у него снимали некоторые сцены фильма. После этого его называли «деревом Робин Гуда». Дерево спилили бензопилой в ночь с 27 на 28 сентября. Полиция возбудила уголовное дело, после расследования силовики задержали бывшего лесоруба и 16-летнего подростка, он согласился сотрудничать со следствием, однако его мотивы не раскрывались
Художник 24 августа заканчивает эскиз татуировки с индийским космическим кораблем «Чандраяан-3» в честь его посадки на Луну, в тату-студии в Ахмадабаде, Индия. Слова татуировки гласят: «Сегодня страна сияет ярче Луны»
23 августа Индия посадила на Луну станцию «Чандраян-3». Таким образом, Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне — после СССР, США и Китая. Планируемая экспедиция должна продолжить начатые станцией «Чандраян-1» поиски замерзшей воды — в 2008 году этот аппарат обнаружил доказательства наличия воды на Луне.
Последствия пожара в Курганской области, 8 мая
7 мая в регионе ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Они затронули Белозерский, Варгашинский, Кетовский и Далматовский районы области, а также сам Курган: там из-за угрозы задымления объявляли эвакуацию в трех микрорайонах и трех близлежащих деревнях. К тушению были привлечены свыше 1 тыс. человек и несколько сотен техники, в том числе авиация Минобороны.
Детская площадка с видом на зенитно-ракетные комплексы «Патриот» в Вильнюсском международном аэропорту, 8 июля, Литва. Меры безопасности приняты в преддверии саммита НАТО 2023 года, который прошел 11–12 июля в Вильнюсе
Модель во время недели моды в Нью-Йорке, 13 февраля