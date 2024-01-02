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Итоги 2023-го ,  
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Лучшие кадры 2023 года. Выбор РБК

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Итоги 2023-го
Военные конфликты, землетрясения и катаклизмы, протесты — через объективы фотографов. РБК выбрал самые яркие и важные кадры 2023 года
Лучшие кадры 2023 года. Выбор РБК
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Сергей Зимин Сергей Зимин
мультимедиа Итоги года фотографии кадры Нагорный Карабах Израиль Украина Турция землетрясение 2023 год
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