Лучшие кадры 2023 года. Выбор РБК

Жительница кибуца Нир-Оз на юге Израиля Хадас Кальдерон, чьи дети были взяты в заложники, а мать и племянница убиты во время террористической атаки ХАМАС на страну, осматривает сгоревший дом, 30 октября

7 октября во время нападения боевики ХАМАС захватили свыше 200 заложников, их переправили в сектор Газа. Более ,2 тыс. человек были убиты. Израиль перешел в состояние войны и начал в секторе Газа операцию «Железные мечи», а в конце октября начал наземную операцию.