Сгоревший город и десятки погибших: последствия пожара на Гавайях

На фото: вид на город Лахайна, расположенный на западе острова Мауи

Природные пожары на гавайском острове Мауи унесли жизни 53 человек, сообщили власти острова. Губернатор штата Гавайи Джош Грин назвал воздействие лесных пожаров на Мауи «крупнейшим стихийным бедствием в истории штата». По его оценке, разрушено более 1700 домов. С острова эвакуировали более 14 тыс. человек. От огня сильно пострадал город Лахайна, в прошлом — столица Королевства Гавайи. Пожар в Лахайне в настоящее время локализован на 80%