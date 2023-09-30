Как армяне покидают Карабах. Фоторепортаж

После «антитеррористической операции» Азербайджана армяне Карабаха продолжают покидать свои дома: очереди из машин в Лачинском коридоре видны даже на спутниковых снимках. Как добираются беженцы — в фоторепортаже РБК

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Беженцы из Нагорного Карабаха в армянском селе Корнидзор недалеко от Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, 27 сентября. В селе Корнидзор власти Армении открыли гуманитарный центр — там организована первичная регистрация беженцев, после чего их переводят в координационный центр в городе Горис. Для перевозки беженцев из Нагорного Карабаха власти Армении задействуют автобусы: мэрия Еревана предупредила о возможных задержках в работе общественного транспорта. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Мужчина с ребенком, прибывшие из Нагорного Карабаха в село Корнидзор, 26 сентября. Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться тяжелой: наблюдается острая нехватка продуктов и медикаментов, нарушена связь — сотни людей потеряли связь со своими родственниками, сообщил Международный комитет Красного Креста. Организация также заявила, что расширит работу в регионе. Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС Беженцы на въезде в город Горис, 27 сентября. Горис — самый близкий к Карабаху город Сюникской области Армении. Там расположен координационный центр для приема переселенцев — его сотрудники определяют дальнейшее перемещение беженцев в зависимости от того, планируют ли они ехать к родственникам в Армении или заселяться в предоставляемые временные жилища. Армян Нагорного Карабаха также размещают в гостиницах Гориса. Всемирная продовольственная программа ООН открыла в городе пункт выдачи горячих обедов. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Приезд переселенцев в село Корнидзор, 27 сентября. Несколько человек умерли по дороге из Степанакерта (Нагорный Карабах) в Корнидзор, сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. «Люди находились в пути свыше 40 часов, за это время были зафиксированы случаи смерти от инсультов, смерти пожилых», — сказала она. Фото: David Ghahramanyan / Reuters Беженцы стоят в пробке в сторону Армении, 26 сентября. Каждому переселенцу, независимо от его возраста и пола, предоставят по 100 тыс. драмов (около $250) материальной помощи, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Корнидзор, 27 сентября. По состоянию на 29 сентября около 100 пожилых людей, нуждающихся в уходе, в том числе людей с ограниченными возможностями, были размещены в специальных центрах, сообщил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян. Около 20 детей без опеки определили в детские дома, добавил он. Фото: Роман Исмаилов / EPA / ТАСС Беженцы из Нагорного Карабаха в районе города Лачин, 26 сентября.

Фото: dsx.gov.az При попытке выехать в Армению через пункт пропуска «Лачин» азербайджанские пограничники задержали бывшего госминистра непризнанной НКР Рубена Варданяна, он пытался покинуть Нагорный Карабах вместе с беженцами. Госпогранслужба Азербайджана сообщила, что Варданяна доставили в Баку в сопровождении сотрудников ведомства. 28 сентября, на следующий день после задержания, Рубену Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. Ему грозит до 14 лет тюрьмы. Ереван решил обратиться в Европейский суд по правам человека. Добровольно сдался властям Азербайджана бывший министр иностранных дел Нагорно-Карабахской республики, советник президента Давид Бабаян. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Волонтер раздает яблоки беженцам из Нагорно-Карабахского региона в селе Корнидзор, 27 сентября. Фото: David Ghahramanyan / Reuters Армяне Нагорного Карабаха покидают республику, 26 сентября. Ранее советник президента непризнанной республики Давид Бабаян заявил, что более 120 тыс. этнических армян покинут регион и уедут в Армению из-за нежелания жить в юрисдикции Азербайджана. Баку пообещал проживающим в Карабахе армянам «перемены к лучшему». «Потому что наше намерение — строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет вражды», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Село Корнидзор, 26 сентября. 28 сентября власти Азербайджана начали регистрацию армян Карабаха, заявили в администрации президента страны. Регистрация — первый этап в рамках обеспечения реинтеграции жителей региона. Ее будут проводить в электронном виде, чтобы жители Карабаха смогли получать госуслуги и удовлетворять социальные потребности, добавили власти. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на сегодняшний день в Нагорный Карабах уже переселены 2,3 тыс. бывших беженцев, «пострадавших от армянской оккупации». Фото: Александр Патрин / ТАСС Коровы у центра гуманитарной помощи в Корнидзоре в Армении, 26 сентября.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Трактор в вещами беженцев в Корнидзоре, 26 сентября. В предоставленное правительством Армении жилье заселились более 23 тыс. армян Нагорного Карабаха, сообщила пресс-секретарь правительства Армении Назели Багдасарян. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Корнидзор, 26 сентября. 29 сентября состоялась третья встреча представителей Баку и Нагорного Карабаха, одной из тем которой была реинтеграция армянского населения на основе Конституции и законов Азербайджана. Проблема поднималась и на встрече 25 сентября: тогда азербайджанская делегация представила план реинтеграции жителей региона, его положения опубликованы не были. Фото: Maxar Technologies via Reuters Очередь из автомобилей на спутниковом снимке Лачинского коридора, 26 сентября.

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К 12:00 29 сентября из Карабаха в Армению переселились больше 91 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян. По данным переписи 2015 года, в непризнанной республике всего проживали 151 тыс. человек, из которых 99% — армяне. Правительство Армении обещало обеспечить вынужденных переселенцев местом проживания и гуманитарной помощью.

19 сентября Азербайджан провел однодневную «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. В числе требований Баку была отставка властей Карабаха, обсуждение реинтеграции и вывод армянских войск (Ереван опровергал их присутствие в регионе). Спустя сутки после начала боевых действий власти непризнанной республики согласились на прекращение огня, а позднее ее глава Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики с 1 января 2024 года.