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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Как армяне покидают Карабах. Фоторепортаж

Появились фотографии исхода армян из Нагорного Карабаха
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
После «антитеррористической операции» Азербайджана армяне Карабаха продолжают покидать свои дома: очереди из машин в Лачинском коридоре видны даже на спутниковых снимках. Как добираются беженцы — в фоторепортаже РБК
Как армяне покидают Карабах. Фоторепортаж

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К 12:00 29 сентября из Карабаха в Армению переселились больше 91 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян. По данным переписи 2015 года, в непризнанной республике всего проживали 151 тыс. человек, из которых 99% — армяне. Правительство Армении обещало обеспечить вынужденных переселенцев местом проживания и гуманитарной помощью.

19 сентября Азербайджан провел однодневную «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. В числе требований Баку была отставка властей Карабаха, обсуждение реинтеграции и вывод армянских войск (Ереван опровергал их присутствие в регионе). Спустя сутки после начала боевых действий власти непризнанной республики согласились на прекращение огня, а позднее ее глава Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики с 1 января 2024 года.

Теги
мультимедиа Нагорный Карабах беженцы Армения Азербайджан конфликт
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