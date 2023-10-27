Израиль расширил сухопутную операцию в секторе Газа. Что важно знать

Израиль заявил о расширении сухопутных операций против ХАМАСа в секторе Газа. Можно ли это считать полноценной наземной операцией ЦАХАЛ, о которой говорили с самого начала войны, — разбирался РБК

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Что значит расширение сухопутной операции Израиля

Вечером 27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о том, что расширяет наземные операции в секторе Газа. Как сообщил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, «в последние часы армия увеличила темп атак в секторе Газа», нанося удары «по подземным целям и террористической инфраструктуре». «В продолжение наступательной деятельности, которую мы проводили в последние несколько дней, сегодня вечером сухопутные войска расширяют масштабы сухопутной операции», — написал он в соцсети X (бывший Twitter), не уточнив при этом, означает ли это расширение начало полномасштабной наземной операции, о возможности которой Израиль говорит с начала войны с ХАМАСом. Чуть позже в интервью телеканалу ABC представитель израильской армии Питер Лернер прояснил, что расширенная сухопутная операция не является официальной наземной операцией, которую анонсировало руководство Израиля.

Video

Как пояснили РБК в пресс-службе ЦАХАЛа, в последние дни израильские сухопутные силы провели в секторе Газа несколько «целенаправленных рейдов» с тем, чтобы подготовить почву для следующих этапов операции.

В видеозаявлении, которое приводят израильские СМИ, Хагари сказал, что Израиль продолжит атаковать сектор Газа, и вновь призвал жителей сектора переместиться с севера анклава на юг. С таким призывом израильские власти выступают с 13 октября, обвиняя боевиков ХАМАСа в том, что те используют гражданских лиц в качестве живого щита. Исламистское движение призвало израильские рекомендации игнорировать. По заявлениям ЦАХАЛа, к 15 октября более 600 тыс. человек — почти треть жителей региона — эвакуировались с севера сектора Газа на юг.

СМИ, ссылаясь на очевидцев в секторе Газа, сообщали, что 27 октября Израиль нанес по анклаву наиболее массированные удары с начала войны; на границе с сектором замечены израильские танки и артиллерия. В самом анклаве отключен интернет. Как сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца, оно полностью потеряло контакт со своими бригадами, которые работают в секторе, поскольку «израильские власти отключили всю проводную, сотовую и интернет-связь». «Мы также обеспокоены безопасностью наших бригад, работающих в секторе Газа, поскольку непрерывные и интенсивные авиаудары Израиля указывают на то, что израильские власти будут продолжать совершать военные преступления, изолируя Газу от внешнего мира», — говорится в сообщении организации в соцсети X.

После заявления Даниэля Хагари ХАМАС сообщил, что Израиль наносит удары по сектору Газа «с суши, моря и воздуха». «Мы призываем арабские и исламские страны и международное сообщество взять на себя ответственность и принять немедленные меры, чтобы остановить преступления и серию массовых убийств против нашего народа», — говорится в заявлении движения. По информации телеканала Sky News Arabia, израильские танки движутся у границы северной части сектора Газа.

7 октября палестинское движение ХАМАС начало военные действия против Израиля: параллельно с ракетными обстрелами оно провело наземную операцию, атаковав граничащие с сектором Газа территории и захватив там заложников. По данным израильских властей от 27 октября, ХАМАС удерживает 229 человека. Правительство Биньямина Нетаньяху заявило, что это означает войну, пообещало масштабный ответ и начало наносить удары по сектору Газа. В результате военных действий, по данным Минздрава Палестины от 26 октября, в секторе погибли более 7 тыс. человек, более 18 тыс. ранены. По информации израильских СМИ, число погибших в Израиле при атаках ХАМАС составляет 1,4 тыс. человек, пострадали более 3,5 тыс. Как сообщил 20 октября газете «Известия» посол России в Израиле Анатолий Викторов, за время конфликта погибли 20 россиян; минимум два гражданина России, у которых также есть гражданство Израиля, находятся в заложниках, а семь пропали без вести.

Какие удары Израиль наносил по сектору Газа до этого

Израиль приступил к подготовке наземной операции с 7 октября, когда ХАМАС совершил нападение на приграничный кибуцы и провел массированный ракетный обстрел израильских городов. На протяжении последующих трех недель ЦАХАЛ наносила регулярные авиаудары по сектору Газа. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов от 27 октября, в Газе повреждены или полностью уничтожены 45% жилых построек в Газе, а также нанесен ущерб по меньшей мере 20 больницам и 222 образовательным учреждениям.

Вечером 17 октября на больницу Аль-Ахли в Газе, где в тот момент укрывались несколько тысяч мирных жителей, упала ракета. ХАМАС обвинил в нападении ЦАХАЛ, а местный Минздрав сообщил, что из-за взрыва погибли почти 500 человек. ЦАХАЛ причастность к трагедии отверг, заявив, что ее причиной стал неудачный пуск ракеты группировки «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России). Израильские власти также усомнились в числе погибших, приведенных палестинской стороной. По их словам, спутниковые снимки указывают на то, что ракета упала на близлежащую парковку и не повредила здание самой больнице, а число жертв не превышает несколько десятков.

Практически каждый день с начала войны израильские военные предпринимали ограниченные вылазки на север сектора Газа для сбора разведданных, поиска тел погибших израильтян и разминирования. В ночь с 25 на 26 октября израильские военные организовали крупнейший за все время танковый рейд, продвинувшись на километр вглубь анклава. Как сообщили в ЦАХАЛ, бронетанковая операция была подготовкой к «последующим этапам боевых действий». Израильские военные выявили и уничтожили позиции палестинских боевиков, нанесли удары по их инфраструктуре и пунктам запуска противотанковых снарядов, а также «подготовили поле боя», после чего покинули анклав.

Израильские сухопутные войска продолжили вылазки и в течение всего последующего дня. Как заявили в ЦАХАЛ, ВВС и беспилотники нанесли удары по огневым точкам и командным пунктами ХАМАС в Газе, а также ликвидировали боевиков группировки. В ночь на 27 октября ЦАХАЛ провел очередной рейд, целью которого стал объект, используемый военно-морскими спецподразделениями ХАМАС. Уточнялось, что участие в операции принимали корабли и самолеты ВМС Израиля.

20 октября министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал, что военные действия против ХАМАС будут проводиться в три этапа. Первый предполагает нанесение авиаударов по сектору Газа, за которым последует сухопутная операция, задача которой — «уничтожить боевиков и повредить их инфраструктуру, чтобы победить и уничтожить ХАМАС». Второй этап подразумевает бои меньшей интенсивности, в которых будут уничтожены оставшиеся «очаги сопротивления». Третий этап — «создание нового режима безопасности в секторе Газа и снятие с Израиля ответственности за повседневную жизнь в секторе Газа».

По данным американского издания Axios, Израиль воздерживался от проведения полномасштабной наземной операции в том числе из-за израильских и иностранных заложников, находящихся в плену ХАМАС. Также отмечалось, что из-за ЦАХАЛ может дожидаться прибытия в регион двух американских авианосцев на случай, если боевые действия приведут к открытию «северного фронта» на границе с Ливаном, где действует проиранская шиитская группировка «Хезболла».

Как на наземные атаки Израиля реагирует международное сообщество

В первые часы после заявления ЦАХАЛа реакция последовала от США — в Белом доме сказали, что не считают целесообразным это комментировать. «Я видел сообщения СМИ об операциях Армии обороны Израиля, и я просто не стану говорить о том, что они делают и как, какого прогресса они могут или не могут добиваться. Об этом должна говорить только Армия обороны Израиля», — заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (цитата по ТАСС). Он отметил лишь, что Вашингтон добивается от партнеров поставок в сектор Газа «больших объемов топлива».

США заявляют о полной поддержке Израиля и отмечают, что не считают себя вправе что-то от него требовать. При этом президент Джо Байден, будучи 18 октября с визитом в Тель-Авиве, предостерег израильское руководство от «ослепления яростью», которое, по его словам, случилось с США после терактов 11 сентября 2001 года.

Как отмечает агентство Reuters, в последние дни Вашингтон значительно изменил тональность в отношении конфликта: если раньше речь шла о неограниченной поддержке Израиля, то сейчас администрация Байдена подчеркивает необходимость защищать мирных палестинцев в секторе Газа. И хотя мнение США о том, что в свете нападений ХАМАСа 7 октября Израиль имеет право на самооборону, не изменилось, быстро растущее число жертв в секторе, трудности с освобождением заложников и негодование арабских государств, европейских союзников и некоторых американцев подтолкнули Байдена к тому, чтобы сконцентрироваться на гуманитарных вопросах, пишет издание.

27 октября газета The Washington Post, ссылаясь на пять американских чиновников, сообщила, что Белый дом обратился к Израилю с просьбой отказаться от полномасштабной наземного наступления и вместо этого сосредоточиться на «хирургических» операциях с задействованием спецназа и авиации. По информации издания, в Вашингтоне всерьез опасаются последствий наземной операции, в том числе для переговоров по вызволению заложников ХАМАС, и сомневаются в способности Израиля уничтожить группировку.

Жестко на расширение израильских атак отреагировал МИД Иордании. Как заявил глава ведомства и вице-премьер Айман ас-Сафади, «наземная война в секторе Газа» приведет к «гуманитарной катастрофе эпических масштабов на долгие годы вперед». Расширение атак ЦАХАЛа пришлось на 10-ю чрезвычайную спецсессию Генассамблеи ООН — в центре дискуссий резолюция о гуманитарной ситуации в Газе, которую от лица арабских стран предложила Иордания. По словам ас-Сафади, голосование против этого документа в ГА будет означать «одобрение этой бессмысленной войны, этого бессмысленного убийства». «Миллионы будут следить за голосованием. История рассудит», — подытожил он.

По итогам голосования в ООН, иорданский проект резолюции поддержали 120 стран, включая Россию, Китай, Бразилию. Представитель Индии воздержался, равно как делегаты от Австралии, Канады, Германии, Италии, Украины. Против выступили 14 стран, в том числе США, Израиль, Австрия, Чехия, Хорватия, Венгрия.