Флаги и ритуалы: как в Индии провожали и праздновали успех «Чандраян-3»
Индийская станция «Чандраян-3» успешно совершила мягкую посадку на Луне. За процедурой в прямом эфире наблюдал премьер Нарендра Моди. Индия стала четвертой страной, которой удалось провести высадку на поверхность Луны, прежде такие космические миссии проводили США, СССР и Китай. Каким был полет станции и как отмечают успешное прилунение в Индии — в фоторепортаже РБК
Лунную миссию «Чандраян-3» запустили 14 июля из Космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. В начале августа Индийское космическое агентство сообщило, что вывело станцию на орбиту Луны
На фото: студенты в городе Ченнаи 22 августа выстроились вокруг макета «Чандраян-3» в честь его попытки прилуниться.
Космическая станция займется исследованием Южного полюса Луны. Аппарат будет изучать грунт и рельеф спутника, а также станет искать следы тектонической активности. Луноход миссии «Чандраян-3» проработает в окрестностях Южного полюса спутника Земли примерно одни лунные сутки (около 14 земных дней)
На фото: штаб-квартира ISRO в Бангалоре, 22 августа.
Это третья лунная миссия Индии. Планируемая экспедиция должна продолжить начатые станцией «Чандраян-1» поиски замерзшей воды — в 2008 году этот аппарат обнаружил доказательства наличия воды на Луне
Предыдущая миссия — «Чандраян-2» — потерпела неудачу в 2019 году: при попытке мягкой посадки аппарат разбился. Связь со спускаемым аппаратом была потеряна, сбой произошел на высоте примерно 2 км от поверхности
Люди в Нью-Дели 23 августа исполняют индуистский огненный ритуал хаван и молятся о благополучном прилунении миссии
На фото: прямая трансляция посадки «Чандраян-3» на Луне в наукограде штата Гуджарат в Ахмадабаде, 23 августа.
«Чандраян-3» выполнил первую в истории Индии мягкую посадку на поверхность Луны. Местом высадки стала область недалеко от кратера Мут в южной приполярной зоне спутника на его видимой стороне
На фото: девушки в наукограде Гуджарата празднуют посадку станции на Луне.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что успех миссии «Чандраян-3» «принадлежит всему человечеству» и поможет космическим миссиям других стран. Индию поздравили «Роскосмос» и Владимир Путин. За несколько дней до успешной посадки «Чандраян-3» российская миссия «Луна-25» потерпела неудачу
В день посадки индийская станция передала первые снимки с поверхности Луны, в том числе фото места, где сел аппарат. «Видна также нога [аппарата] и тень от нее. «Чандраян-3» выбрал относительно плоский участок лунной поверхности», — отметили в ISRO