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Флаги и ритуалы: как в Индии провожали и праздновали успех «Чандраян-3»

Индийская станция «Чандраян-3» успешно совершила мягкую посадку на Луне. За процедурой в прямом эфире наблюдал премьер Нарендра Моди. Индия стала четвертой страной, которой удалось провести высадку на поверхность Луны, прежде такие космические миссии проводили США, СССР и Китай. Каким был полет станции и как отмечают успешное прилунение в Индии — в фоторепортаже РБК
Лунную миссию &laquo;Чандраян-3&raquo; запустили 14 июля из Космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. В начале августа Индийское космическое агентство сообщило, что вывело станцию на орбиту Луны
Фото: ANI Photo / Reuters

Лунную миссию «Чандраян-3» запустили 14 июля из Космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. В начале августа Индийское космическое агентство сообщило, что вывело станцию на орбиту Луны

Первые снимки с &laquo;Чандраян-3&raquo; Индийская организация космических исследований (ISRO) показала 6 августа. Станция передала фото малоизученного Южного полюса Луны. Черно-белые изображения должны были помочь &laquo;определить безопасную зону посадки&nbsp;&mdash; без валунов или глубоких рытвин&raquo;, пояснили в ISRO
Фото: Reuters

Первые снимки с «Чандраян-3» Индийская организация космических исследований (ISRO) показала 6 августа. Станция передала фото малоизученного Южного полюса Луны. Черно-белые изображения должны были помочь «определить безопасную зону посадки — без валунов или глубоких рытвин», пояснили в ISRO

На фото: студенты в городе Ченнаи 22 августа выстроились вокруг макета &laquo;Чандраян-3&raquo; в честь его попытки прилуниться. Космическая станция займется исследованием Южного полюса Луны. Аппарат будет изучать грунт и рельеф спутника, а также станет искать следы тектонической активности. Луноход миссии &laquo;Чандраян-3&raquo; проработает в окрестностях Южного полюса спутника Земли примерно одни лунные сутки (около 14 земных дней)
Фото: Drees Mohammed / EPA / ТАСС

На фото: студенты в городе Ченнаи 22 августа выстроились вокруг макета «Чандраян-3» в честь его попытки прилуниться.

Космическая станция займется исследованием Южного полюса Луны. Аппарат будет изучать грунт и рельеф спутника, а также станет искать следы тектонической активности. Луноход миссии «Чандраян-3» проработает в окрестностях Южного полюса спутника Земли примерно одни лунные сутки (около 14 земных дней)

На фото: штаб-квартира ISRO в Бангалоре, 22 августа. Это третья лунная миссия Индии. Планируемая экспедиция должна продолжить начатые станцией &laquo;Чандраян-1&raquo; поиски замерзшей воды&nbsp;&mdash; в 2008 году этот аппарат обнаружил доказательства наличия воды на Луне
Фото: Reuters

На фото: штаб-квартира ISRO в Бангалоре, 22 августа.

Это третья лунная миссия Индии. Планируемая экспедиция должна продолжить начатые станцией «Чандраян-1» поиски замерзшей воды — в 2008 году этот аппарат обнаружил доказательства наличия воды на Луне

Предыдущая миссия&nbsp;&mdash; &laquo;Чандраян-2&raquo;&nbsp;&mdash; потерпела неудачу в 2019 году: при попытке мягкой посадки аппарат разбился. Связь со спускаемым аппаратом была потеряна, сбой произошел на высоте примерно 2&nbsp;км от поверхности
Фото: Amit Dave / Reuters

Предыдущая миссия — «Чандраян-2» — потерпела неудачу в 2019 году: при попытке мягкой посадки аппарат разбился. Связь со спускаемым аппаратом была потеряна, сбой произошел на высоте примерно 2 км от поверхности

Люди в Нью-Дели 23 августа исполняют индуистский огненный ритуал хаван и молятся о благополучном прилунении миссии
Фото: Adnan Abidi / Reuters

Люди в Нью-Дели 23 августа исполняют индуистский огненный ритуал хаван и молятся о благополучном прилунении миссии

На фото: прямая трансляция посадки &laquo;Чандраян-3&raquo; на Луне в наукограде штата Гуджарат в Ахмадабаде, 23 августа. &laquo;Чандраян-3&raquo; выполнил первую в истории Индии мягкую посадку на поверхность Луны. Местом высадки стала область недалеко от кратера Мут в южной приполярной зоне спутника на его видимой стороне
Фото: Reuters

На фото: прямая трансляция посадки «Чандраян-3» на Луне в наукограде штата Гуджарат в Ахмадабаде, 23 августа.

«Чандраян-3» выполнил первую в истории Индии мягкую посадку на поверхность Луны. Местом высадки стала область недалеко от кратера Мут в южной приполярной зоне спутника на его видимой стороне

На фото: девушки в наукограде Гуджарата празднуют посадку станции на Луне. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что успех миссии &laquo;Чандраян-3&raquo; &laquo;принадлежит всему человечеству&raquo; и поможет космическим миссиям других стран. Индию поздравили &laquo;Роскосмос&raquo; и Владимир Путин. За несколько дней до успешной посадки &laquo;Чандраян-3&raquo; российская миссия &laquo;Луна-25&raquo; потерпела неудачу
Фото: Amit Dave / Reuters

На фото: девушки в наукограде Гуджарата празднуют посадку станции на Луне.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что успех миссии «Чандраян-3» «принадлежит всему человечеству» и поможет космическим миссиям других стран. Индию поздравили «Роскосмос» и Владимир Путин. За несколько дней до успешной посадки «Чандраян-3» российская миссия «Луна-25» потерпела неудачу

В день посадки индийская станция передала первые снимки с поверхности Луны, в том числе фото места, где сел аппарат. &laquo;Видна также нога [аппарата] и тень от нее. &laquo;Чандраян-3&raquo; выбрал относительно плоский участок лунной поверхности&raquo;,&nbsp;&mdash; отметили в ISRO
Фото: ISRO / Twitter

В день посадки индийская станция передала первые снимки с поверхности Луны, в том числе фото места, где сел аппарат. «Видна также нога [аппарата] и тень от нее. «Чандраян-3» выбрал относительно плоский участок лунной поверхности», — отметили в ISRO

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Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
мультимедиа Луна лунная программа полет космос миссия Индия
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