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Спиленное в Великобритании «дерево Робин Гуда» повредило древнюю стену

Спиленное в Великобритании «дерево Робин Гуда» повредило древнеримскую стену

Спиленный в Великобритании платан Сикамор-Гэп, также известный как «дерево Робин Гуда», при падении повредил фрагмент Вала Адриана, который внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Times.

Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии, которая занимается сохранением исторического наследия, отправила к месту падения дерева специалиста, чтобы оценить ущерб. Как уточнила пресс-секретарь комиссии, предварительная проверка выявила «незначительные повреждения» стены. Точную оценку ущерба эксперты произведут после того, как упавшее дерево уберут с места, сказала она.

Вал Адриана — древнее оборонительное укрепление, возведенное римлянами во II веке нашей эры для защиты от набегов племен варваров с севера. Сооружению около 1900 лет.

300-летний платан Сикамор-Гэп в национальном парке Нортумберленд на северо-востоке Англии спилили бензопилой в ночь с 27 на 28 сентября. Полиция возбудила уголовное дело, после расследования силовики задержали бывшего лесоруба и 16-летнего подростка, пишет The Times. Подросток согласился сотрудничать со следствием, его мотивы не раскрывались.

Платан Сикамор-Гэп получил известность в 1991 году после выхода фильма «Робин Гуд: Принц воров». Возле этого дерева в начале картины главный герой сталкивается с Гаем Гисборном — одним из основных антагонистов фильма.

Также платан можно увидеть в клипе канадского исполнителя Брайана Адамса, написавшего главную композицию саундтрека к этому фильму « (Everything I Do) I Do It for You». Сингл удостоился множества наград, в том числе премии «Оскар» за лучшую песню к фильму.

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В 2016 году платан стал победителем национального конкурса «Дерево года в Англии». В 2018 году он попал в топ-5 финалистов такого же общеевропейского конкурса.

Теги
Великобритания Англия дерево ЮНЕСКО ущерб Робин Гуд
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