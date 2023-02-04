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США сбили китайский аэростат над Атлантическим океаном

США сбили китайский аэростат над Атлантическим океаном
В территориальных водах США проводится операция по подъему обломков воздушного шара, передает Associated Press

США сбили у побережья Северной Каролины ранее обнаруженный в воздушном пространстве страны китайский аэростат, передает Associated Press.

В территориальных водах США проводится операция по подъему обломков воздушного шара, размер которого, пишет агентство, сравнимо с тремя школьными автобусами.

Шар впервые обнаружили над штатом Монтана 2 февраля. Вашингтон назвал его китайским аэростатом наблюдения, Пекин — гражданским объектом, который используется в метеорологических целях. Изначально сбивать его не стали, поскольку, как говорили в Пентагоне, обломки могут нанести ущерб. 4 февраля аэростат оказался в небе над штатами Северная Каролина и Южная Каролина. Там частично закрыли воздушное пространство. 

Материал дополняется

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