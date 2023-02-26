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В результате кораблекрушения в Италии погибли 45 мигрантов

Il Fatto Quotidiano: при кораблекрушении в Италии погибли 45 мигрантов
Фото: Giuseppe Pipita / Reuters
Фото: Giuseppe Pipita / Reuters

В результате кораблекрушения у южных берегов Италии, примерно в двадцати километрах от города Кротоне, погибли 45 мигрантов, включая детей. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

На борту находились, по разным данным, от 180 до 250 человек, предположительно, все они — выходцы из Ирака, Ирана, Афганистана и Сирии, которые направлялись в Италию. В префектуре Кротоне газете сообщили, что на данный момент полиция и береговая охрана спасли 80 человек, поиски других выживших продолжаются. Часть пострадавших доставили в отделение скорой помощи больницы Кротоне, остальные все еще находятся на месте крушения, их отправят в больницу соседнего города Изола-ди-Капо-Риццуто, который расположен в нескольких километрах от места трагедии.

Кораблекрушение произошло утром 26 февраля. Мигранты находились на борту каика — большой деревянной лодки. Из-за погодных условий судно разломилось, находившиеся на борту люди оказались в море. Поиски будут продолжены в ближайшие несколько часов при участии группы водолазов из береговой охраны Мессины, военно-воздушных транспортных средств полиции, которые будут действовать под руководством береговой охраны, отмечает Il Fatto Quotidiano.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила соболезнования в связи с крушением судна. По ее словам, правительство страны стремится предотвратить подобные путешествия и требует того же от других стран, из которых отправляются такие судна. «Преступно спускать на воду лодку длиной всего 20 м с количеством человек 200 на борту и с неблагоприятными прогнозами погоды. Бесчеловечно обменивать жизни мужчин, женщин и детей на цену «билета», которую они платят в ложной перспективе безопасного путешествия», — передает газета ее слова.

Теги
кораблекрушение жертвы мигранты Италия
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