Фильмы — лидеры по числу «Оскаров» в 2023 году. Инфографика

В США прошла 95-я церемония вручения «Оскаров». Абсолютным лидером по числу наград стал фильм «Все везде и сразу». Какие еще фильмы взяли премии — в инфографике РБК

Фаворитом «Оскара» в этом году стала американо-азиатская фантастика «Всё везде и сразу» режиссерского дуэта Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Он получил семь статуэток, в том числе за лучшие режиссуру и оригинальный сценарий, главную женскую роль (Мишель Йео), а также главную награду — «Лучший фильм».

За ним идет «На Западном фронте без перемен» с четырьмя наградами: «Лучший фильм на иностранном языке», также академия отметила работу оператора, художника-постановщика и оригинальный саундтрек. Среди девяти номинаций европейско-американской экранизации романа Ремарка был не только «Лучший фильм на иностранном языке», но и «Лучший фильм». Аналогичный прорыв был у «Ромы» Альфонсо Куарона в 2019 году и «Паразитов» Пон Джун Хо в 2020-м.

На звание лучшего фильма в 2023 году претендовали десять картин. Помимо перечисленных это: