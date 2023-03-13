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Фильмы — лидеры по числу «Оскаров» в 2023 году. Инфографика

В США прошла 95-я церемония вручения «Оскаров». Абсолютным лидером по числу наград стал фильм «Все везде и сразу». Какие еще фильмы взяли премии — в инфографике РБК

Фильмы — лидеры по числу «Оскаров» в 2023 году. Инфографика
Фильмы — лидеры по числу «Оскаров» в 2023 году. Инфографика

Фаворитом «Оскара» в этом году стала американо-азиатская фантастика «Всё везде и сразу» режиссерского дуэта Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Он получил семь статуэток, в том числе за лучшие режиссуру и оригинальный сценарий, главную женскую роль (Мишель Йео), а также главную награду — «Лучший фильм».

За ним идет «На Западном фронте без перемен» с четырьмя наградами: «Лучший фильм на иностранном языке», также академия отметила работу оператора, художника-постановщика и оригинальный саундтрек. Среди девяти номинаций европейско-американской экранизации романа Ремарка был не только «Лучший фильм на иностранном языке», но и «Лучший фильм». Аналогичный прорыв был у «Ромы» Альфонсо Куарона в 2019 году и «Паразитов» Пон Джун Хо в 2020-м.

На звание лучшего фильма в 2023 году претендовали десять картин. Помимо перечисленных это:

  • «Банши Инишерина» Мартина Макдоны (фильм был заявлен в девяти номинациях, но не был отмечен ни в одной);
  • «Элвис» (всего у байопика База Лурмана было восемь номинаций и ни одной награды);
  • «Фабельманы» (фильм Стивена Спилберга получил семь номинаций и также не унес ни одну статуэтку);
  • «Тар» и «Топ Ган: Мэверик», получившие каждый по шесть номинаций («Мэверик» в итоге отметили за лучший звук);
  • «Аватар: Путь воды» (у ленты Джеймса Кэмерона было четыре номинации, награду вручили за лучшие визуальные эффекты);
  • «Треугольник печали» (победитель Каннского фестиваля прошлого года претендовал на три статуэтки «Оскар», но не победил ни в одной номинации);
  • «Говорят женщины» Сары Полли (помимо главной награды эта экранизация остросюжетного романа Мириам Тоус была выдвинута на премию за лучший адаптированный сценарий — и получила ее).
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Кто получил премии «Оскар» в 2022 году. Фоторепортаж
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«Оскар» фильмы претенденты
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Ваш доход
0
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